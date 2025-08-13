വാഷിങ്ടൺ ഡിസി: യുക്രെയ്ൻ-റഷ്യ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ കടുത്ത പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഓഗസ്റ്റ് 15ന് അലാസ്കയിൽ നടക്കുന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് മുന്നോടിയായാണ് ട്രംപിൻ്റെ ഈ പ്രതികരണം. അതേസമയം, യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെയും യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വോളോഡിമിർ സെലെൻസ്കിയുടെയും കടുത്ത നിലപാടുകളും അലാസ്ക ഉച്ചകോടിക്ക് മുൻപ് തന്നെ പ്രകടമായിരുന്നു.
ആദ്യം വേണ്ടത് വെടിനിർത്തൽ
അലാസ്ക ഉച്ചകോടിക്ക് മുന്നോടിയായി യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ വെർച്വൽ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത സെലെൻസ്കി, യുക്രെയ്ൻ്റെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് വാദിച്ചത്. ജർമൻ ചാൻസലർ ഫ്രീഡ്രിക്ക് മെർസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള യൂറോപ്യൻ നേതാക്കൾ ഈ നിലപാടിനെ ശക്തമായി പിന്തുണച്ചു.
ആദ്യം വെടിനിർത്തലാണ് വേണ്ടതെന്നും അതിനുശേഷം സമാധാന കരാറാകാമെന്നുമുള്ള സെലെൻസ്കിയുടെ നിലപാടിന് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ പിന്തുണ നൽകി. യുക്രെയ്നെ ഒഴിവാക്കിയുള്ള ചർച്ചകൾ ഫലപ്രദമാകില്ലെന്ന് സെലെൻസ്കി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അലാസ്ക യോഗത്തിൽ യുക്രെയ്നും പ്രാതിനിധ്യം വേണമെന്ന് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ട്രംപിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
അലാസ്കയിലെ കൂടിക്കാഴ്ചയും ട്രംപിൻ്റെ നിലപാടുകളും
ഓഗസ്റ്റ് 15ന് അലാസ്കയിലെ ജോയിൻ്റ് ബേസ് എൽമെൻഡോർഫ്-റിച്ചാർഡ്സണിൽ വച്ചാണ് ട്രംപും പുടിനും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച. നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റും റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ആദ്യ നേരിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയാണിത്. യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം 'ബൈഡൻ്റെ സൃഷ്ടി'യാണെന്നും, താനായിരുന്നു പ്രസിഡൻ്റെങ്കിൽ ഈ യുദ്ധം ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നുവെന്നും ട്രംപ് ആരോപിച്ചു.
ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാണ് താൻ വന്നതെന്നും, ധാരാളം ജീവനുകൾ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു കാര്യമായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൂടാതെ, കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ അഞ്ച് യുദ്ധങ്ങൾ താൻ നിർത്തിവെച്ചെന്നും ഇറാൻ്റെ ആണവശേഷി ഇല്ലാതാക്കിയെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു.
സെലെൻസ്കിയുടെയും റഷ്യയുടെയും ഉപാധികൾ
വെടിനിർത്തലിന് ട്രംപ് പിന്തുണ നൽകിയെന്ന് യോഗത്തിന് ശേഷം സെലെൻസ്കി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. റഷ്യ യുദ്ധം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയാണെന്നും, ട്രംപിൻ്റെ വെടിനിർത്തൽ നിർദേശത്തിൽ വ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ വേണമെന്നും സെലെൻസ്കി ആവശ്യപ്പെട്ടു. റഷ്യ അലാസ്കയിൽ ഒരു വെടിനിർത്തലിന് തയ്യാറാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉപരോധങ്ങൾ ശക്തമാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യുക്രെയ്നിലേക്കുള്ള വിദേശ സൈനിക സഹായങ്ങളും, രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതും പൂർണ്ണമായി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നതുൾപ്പെടെ ചില നിബന്ധനകൾ റഷ്യ മുന്നോട്ടു വച്ചിട്ടുണ്ട്. യുക്രെയ്ന് നാറ്റോ അംഗത്വം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദീർഘകാല സുരക്ഷ ഉറപ്പുകൾ നൽകണമെന്ന് യൂറോപ്പും യുക്രെയ്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
Also Read:- നരനായാട്ട് തുടര്ന്ന് ഇസ്രയേൽ; 89 പലസ്തീനികള് കൊല്ലപ്പെട്ടു, ദുരിതമൊഴിയാതെ ഗാസ