ETV Bharat / international

ജൂത, ഇസ്രയേലി വിദ്യാർഥികളുടെ പൗരാവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നു; ഹാർവാർഡ് സർവകലാശാലക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി ട്രംപ് - TRUMP THREATENS HARVARD

People walk between buildings on the campus of Harvard University in Cambridge ( AP )