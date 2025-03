ETV Bharat / international

ആബെ ഗേറ്റ് ബോംബ് സ്ഫോടനം; മുഹമ്മദ് ഷെരീഫുള്ളയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തതിന് പാകിസ്ഥാന് നന്ദി പറഞ്ഞ് ട്രംപ്, ഇയാളെ ഇന്ന് അമേരിക്കയിലേക്ക് അയക്കും - ISLAMIC STATE OPERATIVE EXTRADITION

President Donald Trump addresses a joint session of Congress at the Capitol in Washington, Tuesday, March 4, 2025 ( AP )