ഇന്ത്യയ്ക്ക് 'ഇടിത്തീ', മരുന്നുകള്ക്ക് 100%, കിച്ചന് കാബിനറ്റുകള്ക്ക് 50%, വീണ്ടും താരിഫുമായി ട്രംപ്
പുതിയ താരിഫുകൾക്ക് നിയമപരമായ ഒരു ന്യായീകരണവും യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് നല്കിയിട്ടില്ല. പുതിയ താരിഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാവുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്.
Published : September 26, 2025 at 10:24 AM IST
വാഷിങ്ടണ്: യുഎസിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന മരുന്നുകൾക്ക് 100 ശതമാനം തീരുവ പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ്. അമേരിക്കയിൽ നിര്മ്മാണ പ്ലാൻ്റുകള് സ്ഥാപിച്ച് മരുന്നുകളുടെ ഉത്പാദനം നടത്തുന്ന കമ്പനികൾക്ക് ഈ തീരുവ ബാധകമല്ലെന്ന് ട്രംപ് തൻ്റെ സോഷ്യല് മീഡിയ പോസ്റ്റില് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മരുന്നിന് പുറമേ കിച്ചന് കാബിനറ്റുകൾ, ബാത്ത്റൂമിലെ സിങ്ക്, ബോക്സുകൾ (ബാത്ത്റൂം വാനിറ്റീസ്) എന്നിവയ്ക്ക് 50 ശതമാനവും അപ്ഹോൾസ്റ്റേർഡ് ഫർണിച്ചറുകൾക്ക് 30 ശതമാനവും, ഹെവി ട്രക്കുകൾക്ക് 25 ശതമാനവും ഇറക്കുമതി തീരുവ ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഒക്ടോബർ ഒന്ന് മുതല് പുതിയ തീരുവ പ്രാബല്യത്തില് വരുമെന്നാണ് സോഷ്യല് മീഡിയ പോസ്റ്റിലൂടെ ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓഗസ്റ്റിൽ ആരംഭിച്ച ട്രംപിൻ്റെ താരിഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികള് അവസാനിച്ചിട്ടില്ല എന്നതിലേക്കാണ് പുതിയ പ്രഖ്യാപനം വിരല് ചൂണ്ടുന്നതെന്നാണ് വിദഗ്ധര് പറയുന്നത്. ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം സർക്കാരിൻ്റെ ബജറ്റ് കമ്മി കുറയ്ക്കാൻ ഈ താരിഫുകള് സഹായിക്കുമെന്ന ട്രംപിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണിതെന്നും അവര് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
US President Donald Trump posts on Truth Social, " starting october 1st, 2025, we will be imposing a 100% tariff on any branded or patented pharmaceutical product, unless a company is building their pharmaceutical manufacturing plant in america. “is building” will be defined as,… pic.twitter.com/73xFE0otbK— ANI (@ANI) September 25, 2025
പുതിയ താരിഫുകൾക്ക് നിയമപരമായ ഒരു ന്യായീകരണവും തൻ്റെ സോഷ്യല് മീഡിയ പോസ്റ്റില് ട്രംപ് നല്കിയിട്ടില്ല. എന്നാല് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന അടുക്കള കാബിനറ്റുകൾക്കും സോഫകൾക്കും "ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്കും മറ്റ് കാരണങ്ങളാലും" നികുതി ആവശ്യമാണെന്നാണ് ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിൽ ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ഇറക്കുമതി ചെയ്തത് 233 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ ഉത്പന്നങ്ങള്
സെൻസസ് ബ്യൂറോയുടെ കണക്കനുസരിച്ച്, 2024-ൽ അമേരിക്ക ഏകദേശം 233 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ ഫാര്മസ്യൂട്ടിക്കല്, മെഡിനിനല് ഉത്പന്നങ്ങളാണ് ഇറക്കുമതി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പുതിയ നികുതി ചില മരുന്നുകളുടെ വില ഇരട്ടിയായി വര്ധിപ്പിക്കുമെന്നതിനാല് ഉപഭോക്താക്കളെ ഇതു കാര്യമായി തന്നെ ബാധിച്ചേക്കും.
ഇന്ത്യയ്ക്കും ഇടിത്തീ
ട്രംപിൻ്റെ പുതിയ താരിഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാവുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. അമേരിക്കയിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതല് മരുന്നുകളെത്തിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളില് മുന്പന്തിയിലാണ് ഇന്ത്യ. 27.9 ബില്യണ് ഡോളറിൻ്റെ കയറ്റുമതിയാണ് കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തികവര്ഷം ഇന്ത്യയുടെ ഫാര്മ മേഖലയില് നിന്നും ഉണ്ടായത്. ഇതിൻ്റെ 31 ശതമാനവും (8.7 ബില്യണ് ഡോളര്, ഏകദേശം 77,231 കോടി രൂപ) അമേരിക്കയിലേക്കാണ് പോയത്. 2025-ൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ മാത്രം 3.7 ബില്യൺ ഡോളർ (32,505 കോടി രൂപ) മൂല്യമുള്ള ഫാർമ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
യുഎസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജനറിക് മരുന്നുകളുടെ 45 ശതമാനത്തിലധികവും ബയോസിമിലർ മരുന്നുകളുടെ 15 ശതമാനത്തിലധികവും ഇന്ത്യ വിതരണം ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.
ട്രംപിൻ്റെ നികുതിയും വര്ധിക്കുന്ന പണപ്പെരുപ്പവും
യുഎസ് സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ള അനിശ്ചിതത്വത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു സൂചനയാണ് പുതിയ താരിഫുകളെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. ശക്തമായ ഓഹരി വിപണി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും തൊഴിലവസരങ്ങൾ ദുർബലമാകുന്നതും പണപ്പെരുപ്പം വർധിക്കുന്നതും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്.
ഇറക്കുമതിയിലെ ഈ പുതിയ നികുതികൾ ഉയർന്ന വിലകളുടെ രൂപത്തിലും നിയമനങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ രൂപത്തിലും ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് കടന്നുവന്നേക്കാം. ഈ പ്രക്രിയ ഇതിനകം തന്നെ നടന്നുവരികയാണെന്നാണ് സാമ്പത്തിക ഡാറ്റ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
താരിഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രംപിൻ്റെ നടപടികള് വിലക്കയറ്റത്തിനൊപ്പം ഉയര്ന്ന പണപ്പെരുപ്പത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതായി ഫെഡറൽ റിസർവ് ചെയർമാൻ ജെറോം പവൽ അടുത്തിടെ ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. സാധനങ്ങളുടെ ഉയർന്ന ചെലവുകളാണ് ഈ വർഷത്തെ പണപ്പെരുപ്പ നിലവാരത്തിലെ വർധനവിന് കാരണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
