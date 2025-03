ETV Bharat / international

ഇംഗ്ലീഷ് ഇനി യുഎസ് ഔദ്യോഗിക ഭാഷയാകും; ഉത്തരവിൽ ഒപ്പുവച്ച് ട്രംപ് - ENGLISH AS US OFFICIAL LANGUAGE

Donald Trump ( ETV Bharat )