ETV Bharat / international

റഷ്യ-യുക്രെയ്‌ന്‍ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ ഉടന്‍ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ട്രംപ് - RUSSIA UKRAINE CEASEFIRE

President Donald Trump speaks during an event to present law enforcement officers with an award in the Oval Office at the White House, Monday, May 19, 2025 ( AP )