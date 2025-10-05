ETV Bharat / international

ഒടുവില്‍ ഗാസയില്‍ നിന്ന് ഇസ്രയേല്‍ സൈന്യം പിന്മാറുന്നു? നിര്‍ണായക പ്രഖ്യാപനവുമായി ട്രംപ്

ഇസ്രയേലിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങള്‍ ഹമാസ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനുശേഷം വെടിനിർത്തൽ നടപ്പിലാക്കുമെന്നും യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ശനിയാഴ്‌ച പറഞ്ഞു. തടവുകാരുടെയും ബന്ദികളുടെയും കൈമാറ്റം നടക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ISRAEL PALESTINE CONFLICT GAZA PEACE DEAL ISRAEL ACCEPT WITHDRAWAL LINE HAMAS ISRAEL
Donald Trump (AFP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 5, 2025 at 6:57 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

വാഷിങ്ടൺ: ഗാസയില്‍ ഇസ്രയേല്‍ നടത്തുന്ന ആക്രമണത്തിനൊടുവില്‍ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിൻ്റെ തീരുമാനത്തിന് വഴങ്ങുന്നു. ഗാസയില്‍ നിന്നും ഇസ്രയേൽ പ്രാരംഭ പിൻവലിക്കൽ കരാറിന് സമ്മതിച്ചതായി ട്രംപ് അറിയിച്ചു. ഇസ്രയേലിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങള്‍ ഹമാസ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനുശേഷം വെടിനിർത്തൽ നടപ്പിലാക്കുമെന്നും യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ശനിയാഴ്‌ച പറഞ്ഞു. തടവുകാരുടെയും ബന്ദികളുടെയും കൈമാറ്റം നടക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

"ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം, ഇസ്രയേൽ പ്രാരംഭ പിൻവലിക്കൽ കരാറിന് സമ്മതിച്ചു, അത് ഞങ്ങൾ ഹമാസിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യം ഹമാസ് സ്ഥിരീകരിച്ചാല്‍ വെടിനിർത്തൽ ഉടനടി ഫലപ്രദമാകും, ബന്ദികളുടെയയും തടവുകാരുടെയും കൈമാറ്റം ആരംഭിക്കും, അടുത്ത ഘട്ട പിൻവലിക്കലിനുള്ള നടപടിലേക്ക് കടക്കും, ഇത് 3,000 വർഷത്തെ ഈ ദുരന്തത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് നമ്മെ അടുപ്പിക്കും" ട്രംപ് ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ എന്ന പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.

ISRAEL PALESTINE CONFLICT GAZA PEACE DEAL ISRAEL ACCEPT WITHDRAWAL LINE HAMAS ISRAEL
initial withdrawal graph (Trump Truth Social)

ഗാസയിലെ ആക്രമണങ്ങള്‍ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള തൻ്റെ പദ്ധതിയിൽ തന്നെ പിന്തുണച്ച എല്ലാ അറബ് രാജ്യങ്ങൾക്കും ട്രംപ് നന്ദി പറയുന്ന വീഡിയോ യുഎസ് വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി പോസ്റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. "ഇത് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ എന്നെ സഹായിച്ച രാജ്യങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഖത്തർ, തുർക്കി, സൗദി അറേബ്യ, ഈജിപ്‌ത്, ജോർദാൻ, തുടങ്ങി നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ ഇതിനെ പിന്തുണച്ചു.

സമാധാനം നടപ്പിലാക്കാൻ നിരവധി ആളുകളുടെ കഠിനമായ ശ്രമമുണ്ട്. ഇതൊരു വലിയ ദിവസമാണ്. എല്ലാം എങ്ങനെ അവസാനിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. അന്തിമ തീരുമാനം നമുക്ക് വ്യക്തമായി പറയേണ്ടതുണ്ട്. വളരെ പ്രധാനമായി, ബന്ദികൾ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതിനാൽ ഇത് വളരെ സവിശേഷമായ ഒരു ദിവസമാണെന്ന് നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഒരുപക്ഷേ പല തരത്തിൽ അഭൂതപൂർവമായേക്കാം," ട്രംപ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, അമേരിക്കന്‍ സമയം ഞായറാഴ്‌ച വൈകിട്ട് ആറു മണിക്കുള്ളില്‍ ഹമാസ് ഇസ്രയേലുമായുള്ള സമാധാന കരാറില്‍ എത്തിച്ചേരണമെന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം ഗുരുതര പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നും ട്രംപ് നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നു. ഹമാസിൻ്റെ കാല്‍ലക്ഷത്തിലധികം സൈനികര്‍ ഇതിനകം കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവശേഷിക്കുന്നതില്‍ അധികംപേരും സൈനികവലയത്തില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്.

ഒന്നല്ലെങ്കില്‍ മറ്റൊരു മാര്‍ഗത്തിലൂടെ തങ്ങള്‍ മിഡില്‍ ഈസ്റ്റില്‍ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കും. അക്രമവും രക്തച്ചൊരിച്ചിലും അവസാനിപ്പിക്കും. ബന്ദികളെ മുഴുവന്‍ മോചിപ്പിക്കൂ, ഇപ്പോള്‍തന്നെ മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ വിട്ടുനല്‍കൂ.. വാഷിങ്ടണ്‍ ഡിസി സമയം വൈകിട്ട് ആറുമണിക്കുള്ളില്‍ ഹമാസ് കരാറില്‍ എത്തിച്ചേര്‍ന്നിരിക്കണം. ഈ അവസാന അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താത്തപക്ഷം ആരും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള നരകം ഹമാസിന് നേര്‍ക്ക് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുമെന്നും ട്രംപ് ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലെ കുറിപ്പില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

Also Read: ട്രംപിന്‍റെ എച്ച് 1ബി വിസ ഫീസ് വര്‍ദ്ധനയ്ക്കെതിരെ ആദ്യ നിയമ പോരാട്ടം, ഉത്തരവിനെ തടയിടാന്‍ ഹര്‍ജിയുമായി ആരോഗ്യ-മത,സര്‍വകലാശാല അധ്യാപക കൂട്ടായ്‌മ

For All Latest Updates

TAGGED:

ISRAEL PALESTINE CONFLICTGAZA PEACE DEALISRAEL ACCEPT WITHDRAWAL LINEHAMAS ISRAELTRUMP WITHDRAWAL LINE ISRAEL

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഗിന്നസിലിടം പിടിച്ച് വിജയവാഡയിലെ ദസറ മേള

പാലുത്പാദനത്തില്‍ പുത്തന്‍ ഉയരങ്ങള്‍ കുറിച്ച് രാധ, അറിയാം ഹരിയാനയിലെ ഈ കറുത്ത സ്വര്‍ണത്തെ

ഗാന്ധിജിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ക്ഷേത്രം, പരിചയപ്പെടാം 1948 മുതല്‍ ഗാന്ധിജിയെ ആരാധിക്കുന്ന ഈ ക്ഷേത്രത്തെ

നവജാത ശിശുവിനുള്ളില്‍ ഒരു ഭ്രൂണം; അസാധാരണ ആണ്‍കുഞ്ഞ് പിറന്നത് കര്‍ണാടകത്തില്‍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.