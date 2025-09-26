ETV Bharat / international

'വെസ്റ്റ് ബാങ്കില്‍ കണ്ണുവയ്‌ക്കേണ്ട, കൈക്കലാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല': ഇസ്രയേലിനോട് ട്രംപ്, നെതന്യാഹുവുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച ഉടൻ

നെതന്യാഹു തിങ്കളാഴ്‌ച വൈറ്റ് ഹൗസ് സന്ദർശിക്കും. വളരെ സങ്കീർണമായ കൂടിക്കാഴ്‌ചയായിരിക്കും ഇത്. ട്രംപിൻ്റെ രണ്ടാം കാലാവധി ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം വാഷിങ്ടണിലേക്കുള്ള നെതന്യാഹുവിൻ്റെ നാലാമത്തെ യാത്രയാണിത്.

TRUMP WEST BANK ISRAELI PM BENJAMIN NETANYAHU WEST BANK ANNEX
Donald Trump (ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 26, 2025 at 10:05 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

വാഷിങ്ടണ്‍: പലസ്‌തീനിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂപ്രദേശമായ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ഇസ്രയേലിനെ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. മേഖലയിലെ അറബ് നേതാക്കൾ ശക്തമായി എതിർക്കുന്ന ഇസ്രയേലിന്‍റെ ഈ നീക്കത്തെ തടയുമെന്ന് വ്യാഴാഴ്‌ച ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.

വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളുടെയെങ്കിലും നിയന്ത്രണം പിടിച്ചെടുക്കാൻ തങ്ങളുടെ സർക്കാരിന് കഴിയുമെന്ന് ഇസ്രയേൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ചകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രതികരണം. "വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് ഇസ്രയേലിനോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല" എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവുകളിൽ ഒപ്പുവച്ച ശേഷം ഓവൽ ഓഫിസിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

യുകെ, കാനഡ തുടങ്ങിയ പ്രധാന യുഎസ് സഖ്യകക്ഷികൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ പലസ്‌തീൻ രാഷ്ട്രത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ തയാറായ ശേഷം ഇസ്രയേലിൽ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിനോട് സംസാരിച്ചതായും എന്നാൽ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് പിടിച്ചെടുക്കൽ അനുവദിക്കില്ലെന്നും ഇത് ഉറച്ചുനിലപാടാണെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു ഗാസ മുനമ്പും വെസ്റ്റ് ബാങ്കും പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ശക്തമാക്കുന്നതിനിടെയാണ് വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഇസ്രയേലിനെ അനുവദിക്കില്ലെന്ന ട്രംപിന്‍റെ പ്രതികരണം. ഗാസയുടെ നിയന്ത്രണം അമേരിക്ക ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും അവിടെ താമസിക്കുന്ന എല്ലാ പലസ്‌തീനികളെയും പുറത്താക്കി പലസ്‌തീൻ മേഖലയെ റിസോർട്ട് ടൗണാക്കി മാറ്റുമെന്നും ട്രംപ് മുൻപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇസ്രയേലിനുള്ള തൻ്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയിൽ ട്രംപ് അഭിമാനിക്കുമ്പോഴും ഗാസ മുനമ്പിൽ ഹമാസുമായുള്ള ഇസ്രയേലിൻ്റെ തുടർച്ചയായ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു.

ട്രംപ് നെതന്യാഹു കൂടിക്കാഴ്‌ച

ക്ഷാമ ബാധിതമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗാസ നഗരത്തിൽ വലിയ ആക്രമണം നടത്തുകയും വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ സെറ്റില്‍മെന്‍റുകള്‍ വികസിപ്പിക്കുകയുമാണ് ഇസ്രയേൽ. ഇതിനിടയിലാണ് നെതന്യാഹു തിങ്കളാഴ്‌ച വൈറ്റ് ഹൗസ് സന്ദർശിക്കാൻ പോകുന്നത്. വളരെ സങ്കീർണമായ കൂടിക്കാഴ്‌ചയായിരിക്കും ഇത് എന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. ട്രംപിൻ്റെ രണ്ടാം കാലാവധി ജനുവരിയിൽ ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം വാഷിങ്ടണിലേക്കുള്ള നെതന്യാഹുവിൻ്റെ നാലാമത്തെ യാത്രയാണിത്.

ഇസ്രയേൽ ചരിത്രത്തിലെ ദേശീയവാദ സർക്കാരിനെയാണ് നെതന്യാഹു നയിക്കുന്നത്. വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ 130 ഓളം സെറ്റിൽമെൻ്റുകളിലായി അര ദശലക്ഷത്തിലധികം ജൂത കുടിയേറ്റക്കാർ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ഈ സെറ്റിൽമെൻ്റുകൾ നിയമവിരുദ്ധവും സമാധാനത്തിന് തടസവുമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഗാസയിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തുന്ന ആക്രമണം പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ പലസ്‌തീൻ രാഷ്ട്രത്തെ അംഗീകരിച്ച നിരവധി രാജ്യങ്ങളുണ്ട്, ട്രംപും യുഎസും ഇതിനെ എതിർക്കുന്നു, എന്നാൽ ഇത് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയിൽ ഒരു പ്രധാന വിഷയമായി മാറിയിരിക്കുന്നു.

രാഷ്ട്രപദവി അംഗീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ദ്വിരാഷ്ട്ര പരിഹാരത്തിനുള്ള പിന്തുണ വർധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ബ്രിട്ടൻ, ഫ്രാൻസ്, ഓസ്‌ട്രേലിയ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഏകദേശം 10 രാജ്യങ്ങൾ ഈ ആഴ്‌ച മുന്നോട്ടുവന്നു. എന്നാൽ യുഎസും ഇസ്രയേലും ഈ നീക്കത്തെ ശക്തമായി നിരാകരിച്ചു.

ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സഖ്യകക്ഷികളിൽ ഒന്നായ ജർമ്മനി, വെടിനിർത്തലിനോ പലസ്‌തീൻ രാഷ്ട്രപദവിക്കോ വേണ്ടിയുള്ള ആഹ്വാനങ്ങളിൽ പങ്കുചേർന്നിട്ടില്ല. എന്നാൽ ചില സൈനിക കയറ്റുമതികൾ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഗാസയിലും വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലും ഉടനീളമുള്ള പലസ്‌തീനികൾ ആ നടപടികളെ സ്വാഗതം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇസ്രയേലിൻ്റെ ആക്രമണം തുടരുന്നതിനാൽ തങ്ങളുടെ ദുരിതകരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഇത് എത്രമാത്രം സഹായിക്കുമെന്നാണ് പലരും സംശയിക്കുന്നത്.

Also Read: ലോകം ഭീകരതയ്‌ക്കെതിരെ നിലകൊള്ളണം; ജി20 യോഗത്തിൽ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനം

For All Latest Updates

TAGGED:

TRUMPWEST BANKISRAELI PM BENJAMIN NETANYAHUWEST BANK ANNEXISRAEL TO ANNEX THE WEST BANK

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഒരു കിലോഗ്രാം പ്ലാസ്‌റ്റിക് കൊടുത്താൽ പ്രഭാതഭക്ഷണം കിട്ടും; അറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റൂറൽ 'ഗാർബേജ് കഫേ'യിലെ വിശേഷങ്ങൾ

ആറാം ക്ലാസിന് അപ്പുറം പഠിച്ചിട്ടില്ല, അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹവും ഇച്‌ഛാ ശക്തിയും കൊണ്ട് ഒവൈസ് നിർമിച്ചത് "ആപ്പിൾ ഗൊണ്ടോള" എന്ന പുതിയ യന്ത്രം

'ബിഎസ്‌എൻഎല്‍ സിം കാർഡുകള്‍ ബ്ലോക്ക് ആകും, കെവൈസി തടഞ്ഞ് ട്രായ്'; സത്യമറിയൂ

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം 'പെണ്‍കുട്ടിക്കാല'ത്തെയും ബാധിക്കുന്നു, ഋതുമതിയാകുന്നത് നേരത്തെയാകാനും വൈകാനും കാരണം കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളെന്ന് പഠനം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.