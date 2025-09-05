'ഏഴല്ല, നിർത്തിവച്ചത് മൂന്ന് യുദ്ധങ്ങൾ'; അഭിപ്രായം മാറ്റി ട്രംപ് - TRUMP CHANGE CLAIM OF STOPPING WARS
ഏഴ് യുദ്ധങ്ങൾ നിർത്തിയെന്ന വാദം തിരുത്തി ട്രംപ്. വൈറ്റ് ഹൗസിൽ നടന്ന അത്താഴവിരുന്നിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെയാണ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രതികരണം.
Published : September 5, 2025 at 3:37 PM IST
വാഷിങ്ടണ്: ഏഴ് യുദ്ധങ്ങൾ താൻ ഇടപെട്ട് നിർത്തിവച്ചെന്ന വാദം തിരുത്തി ട്രംപ്. ഏഴല്ല, താൻ മൂന്ന് യുദ്ധങ്ങളാണ് നിർത്തിയതെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. വൈറ്റ് ഹൗസിൽ ടെക് സിഇഒമാർക്കൊപ്പം നടന്ന അത്താഴവിരുന്നിനിടെ റഷ്യ യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചുളള മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായാണ് ട്രംപ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.
'10 ദശലക്ഷം ആളുകൾ മരിച്ച, 31 വർഷം നീണ്ടു നിന്ന യുദ്ധം താൻ നിർത്തിവച്ചു. മറ്റൊന്ന് 34 വർഷവും 37 വർഷവും നീണ്ടു നിന്നു' എന്ന് ട്രംപ് സൂചന നൽകി. ഏതൊക്ക യുദ്ധങ്ങളാണെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത നൽകിയിട്ടില്ല.
സംഘർഷങ്ങൾ പരിഹരിയ്ക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പലരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടെങ്കിലും തനിക്ക് അതിന് സാധിച്ചെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മോസ്കോയിലും കൈവിലും ഇത് തന്നെ ആവർത്തിയ്ക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിനു ശേഷം ഇന്ത്യ- പാകിസ്ഥാൻ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിച്ചത് താനാണെന്ന് ട്രംപ് നേരത്തെ പലതവണ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. ആഗസ്റ്റ് 26ന് തൻ്റെ ഇടപെടലിലൂടെ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ആണവയുദ്ധം നിർത്തിയെന്ന് ട്രംപ് വീണ്ടും അവകാശപ്പെട്ടു.
ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ശത്രുത കാരണം ഏഴ് ജെറ്റ് വിമാനങ്ങൾ വെടിവച്ചു വീഴ്ത്തിയെന്നും വ്യാപാര ബന്ധം ഉപയോഗിച്ച് ശത്രുത ഇല്ലാതാക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 'ഈ യുദ്ധങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ നിർത്തി, വലിയൊരു യുദ്ധത്തിലേയ്ക്ക് പോകുമായിരുന്ന ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം നിർത്തിവെപ്പിച്ചു' എന്നും ദക്ഷിണ കൊറിയൻ പ്രസിഡൻ്റുമായുള്ള ഉഭയകക്ഷി കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ ആണവയുദ്ധത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്ന ഘട്ടമായിരുന്നു അത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യ യുദ്ധം തുടരുകയാണെങ്കിൽ അമേരിക്കയുമായുള്ള വ്യാപാര ബന്ധം തുടരാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതോടെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിയ്ക്കുകയായിരുന്നു എന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നികുതി കുറയ്ക്കില്ല
ഇന്ത്യക്ക് മേല് ചുമത്തിയ താരിഫ് കുറയ്ക്കില്ലെന്നും ഇന്ത്യയുടെ വ്യാപാര രീതികൾ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നുവെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ലോകത്തിലെ ഉയര്ന്ന നിരക്കിലുള്ള താരിഫാണ് ഇന്ത്യ അമേരിക്കയ്ക്ക് മേല് ചുമത്തിയതെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
'വർഷങ്ങളായി ഇന്ത്യയും യുഎസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഏകപക്ഷീയമായിരുന്നു. ഇന്ത്യ നമ്മളില് നിന്നും വൻതോതിലുള്ള താരിഫുകൾ ഈടാക്കുകയായിരുന്നു, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണിത്. അതിനാൽ തന്നെ യുഎസ് ഇന്ത്യയുമായി വലിയ വ്യാപാരം നടത്തുന്നില്ല. നമ്മള് താരിഫുകള് ചുമത്താത്തതിനാലാണ് അവര് നമ്മളുമായി വ്യാപാരത്തില് ഏര്പ്പെട്ടത്. ഇതു മണ്ടത്തരമെന്ന് തന്നെ പറയാം' എന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
