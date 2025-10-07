ETV Bharat / international

വ്യാപാരം ആയുധമാക്കി, ഇന്ത്യ-പാക് പ്രശ്‌നം പരിഹരിച്ചത് താൻ തന്നെ; വീണ്ടും അവകാശവാദവുമായി ട്രംപ്

നേരത്തെ പണതവണ ട്രംപ് ഇതേ അവകാശവാദവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍ അത്തരമൊരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയത്.

Donald Trump (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 7, 2025 at 7:43 AM IST

വാഷിങ്‌ടണ്‍ : ഇന്ത്യ-പാക് പ്രതിസന്ധി അവസാനിപ്പിച്ചത് താനാണെന്ന അവകാശവാദവുമായി വീണ്ടും ട്രംപ്. വ്യാപാര മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് താൻ ഇരുരാജ്യങ്ങളെയും അനുനയിപ്പിച്ചതെന്നും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്‍റ് ആവർത്തിച്ചു. ഇന്നലെ (ഒക്‌ടോബർ 6) ആണ് ട്രംപ് അവകാശവാദവുമായി വീണ്ടും രംഗത്തെത്തിയത്.

നേരത്തെയും ട്രംപ് ഇതേ അവകാശവാദം പലതവണയായി ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ അപ്പോഴൊക്കെ ഇന്ത്യയുടെ വിദേശാര്യ മന്ത്രാലയം ട്രംപിന്‍റെ വാദത്തെ തള്ളുകയാണ് ചെയ്‌തത്. ഇന്ത്യ, പാക് വിഷയത്തില്‍ തന്‍റെ ശ്രമം ഫലപ്രദമായെന്നും അമേരിക്ക സമാധാനപാലകരാണെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു.

'നമ്മൾ ഒരു സമ്പന്ന രാജ്യമാണ്, ശക്തമായ ഒരു രാജ്യമാണ്, കാരണം, നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ഞാൻ ഏഴ് യുദ്ധങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചു, അവയിൽ പകുതിയും സാധ്യമായത് എന്‍റെ വ്യാപാര തന്ത്രങ്ങളും താരിഫുകളും മൂലമാണ്. എനിക്ക് താരിഫുകളില്‍ അധികാരം ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഏഴ് യുദ്ധങ്ങളിൽ നാലെണ്ണമെങ്കിലും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുമായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയേയും പാകിസ്ഥാനെയും നോക്കൂ, അവർ യുദ്ധത്തിന് തയാറായിരുന്നു. ഏഴ് വിമാനങ്ങൾ വെടിവച്ചു വീഴ്ത്തി. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍ മുഴുവനായി വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം വളരെ ഫലപ്രദമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ നൂറുകണക്കിന് ബില്യൺ ഡോളർ സമ്പാദിക്കുന്നു എന്നത് മാത്രമല്ല, താരിഫുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരു സമാധാനം പുലർത്തുക കൂടിയാണ്' -ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

നേരത്തെ സെപ്‌റ്റംബർ 21നും ട്രംപ് ഇതേ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഏഴ് യുദ്ധങ്ങള്‍ ഇല്ലാതാക്കിയതിന് തനിക്ക് നൊബേല്‍ നല്‍കണമെന്നും ട്രംപ് പ്രസ്‌താവന നടത്തി. 'ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ, തായ്‌ലൻഡ്, കംബോഡിയ, അർമേനിയ, അസർബൈജാൻ, കൊസോവോ, സെർബിയ, ഇസ്രായേൽ, ഇറാൻ, ഈജിപ്‌ത്, എത്യോപ്യ, റുവാണ്ട, കോംഗോ- ഈ രാജ്യങ്ങള്‍ക്കിടയിലെ പ്രതിസന്ധകളെല്ലാം ഞങ്ങൾ പരിഹരിച്ചതാണ്. അവയിൽ 60 ശതമാനവും വ്യാപാരത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ് തടഞ്ഞത്.' -ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

'ഇന്ത്യയേയും പാകിസ്ഥാനെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കൂ. ഇരു രാജ്യങ്ങള്‍ക്കിടയിലെ പ്രതിസന്ധി ഞാൻ എങ്ങനെ നിർത്തിയെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. വ്യാപാരം കൊണ്ടായിരുന്നു. അവർ നമ്മളുമായി വ്യാപാരം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എനിക്ക് രണ്ട് നേതാക്കളോടും വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട്. പക്ഷേ യുദ്ധത്തിന്‍റെ കാര്യത്തില്‍ ഞങ്ങളത് തടയുകയായിരുന്നു.' -ശനിയാഴ്‌ച അമേരിക്കൻ കോർണർസ്റ്റോൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥാപകന്‍റെ അത്താഴവിരുന്നിൽ ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം കനേഡിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി മാർക്ക് കാർണിയുടെ സന്ദർശനത്തെ കുറിച്ചും ട്രംപ് പ്രതികരിച്ചു. 'താരിഫുകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാകും അദ്ദേഹം വരുന്നത്. കാരണം ധാരാളം കമ്പനികൾ കാനഡ വിട്ട് യുഎസിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അവർ മെക്‌സിക്കോ വിടുകയാണ്, ചൈന വിടുകയാണ്, ലോകത്തിന്‍റെ മറ്റെല്ലാ കോണില്‍ നിന്നും യുഎസിലേക്ക് വരികയാണ്. യഥാർഥത്തിൽ ആരും ഇതുപോലൊന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല.' -ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

Also Read: ഗാസ സമാധാന പദ്ധതി;ചര്‍ച്ചക്കാര്‍ ഈജിപ്‌തില്‍, ചര്‍ച്ച കാര്യങ്ങള്‍ വേഗത്തില്‍ വേണമെന്ന ട്രംപിന്‍റെ നിര്‍ദ്ദേശത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍

