ന്യൂയോര്ക്ക്: ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം പരിഹരിച്ചത് തൻ്റെ ഇടപെടല് മൂലമാണെന്ന അവകാശവാദം ആവര്ത്തിച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച നടന്ന ദിവസം തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ വാദം തള്ളി ട്രംപ് രംഗത്തെത്തിയത്. ഉക്രെയ്ൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കരാറുമില്ലാതെയാണ് ട്രംപും പുടിനും തമ്മിലുള്ള ഉന്നതതല ഉച്ചകോടി അവസാനിച്ചത്.
അലാസ്കയിലെ ആങ്കറേജിൽ നടന്ന ഉച്ചകോടിക്ക് ശേഷം ഫോക്സ് ന്യൂസിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ട്രംപ് ഇന്ത്യ-പാക് സംഘര്ഷം അവസാനിപ്പിച്ച ഇടപെടല് അവകാശവാദം ട്രംപ് ആവര്ത്തിച്ചത്. ഇന്ത്യ-പാക് സംഘർഷം ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് യുദ്ധങ്ങൾ താൻ പരിഹരിച്ചതായി അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. "ഇന്ത്യ-പാക് സംഘര്ഷത്തില് വിമാനങ്ങളെ വെടിവെച്ചിട്ടിരുന്നു. അത് ഒരുപക്ഷേ ഒരു ആണവയുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിക്കുമായിരുന്നു. അത് തടയാന് തനിക്ക് സാധിച്ചുവെന്നും ട്രംപ്.
യുദ്ധങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാനും രാജ്യങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാനുമുള്ള കഴിവ് തനിക്കുണ്ടെന്ന പറഞ്ഞ ട്രംപ്, ഇതിനായി അമേരിക്കയുടെ ശക്തി ഉപയോഗിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി. വ്യാപാരത്തിലൂടെയാണ് താൻ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യുദ്ധത്തില് ഏര്പ്പെടുന്ന രാജ്യമായോ രാജ്യങ്ങളുമായോ യുഎസ് വ്യാപാരം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കില് പ്രശ്നം പെട്ടന്ന് പരിഹരിക്കാനാകും. സമാധാനം സ്ഥാപിച്ചില്ലെങ്കില് ആ രാജ്യങ്ങളുമായി ഒരു കരാറിലും ഏര്പ്പെടില്ലെന്ന തന്ത്രമാണ് താന് പയറ്റുന്നതെന്നും അത് വിജയകരമാണെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യ റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അഭിമുഖത്തിൽ ട്രംപ് പ്രതികരിച്ചു. റഷ്യൻ എണ്ണയുടെ 40 ശതമാനവും ഇന്ത്യയാണ് വാങ്ങുന്നതെന്നും, താൻ ദ്വിതീയ ഉപരോധമോ തീരുവയോ ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ അത് ഇന്ത്യയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആവശ്യമെങ്കിൽ താൻ അത് ചെയ്യുമെന്നും എന്നാൽ അതിനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച, ഇന്ത്യയുടെ റഷ്യൻ എണ്ണ ഇറക്കുമതിക്ക് 25 ശതമാനം അധിക തീരുവ ചുമത്തിക്കൊണ്ട് ട്രംപ് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഇത് ഓഗസ്റ്റ് 27 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. ഇതിനെതിരെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ശക്തമായ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.
അതേസമയം, ഇന്ത്യയുടെയും പാകിസ്താൻ്റെയും സൈനിക ഓപ്പറേഷൻസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽമാർ തമ്മിൽ നേരിട്ട് നടത്തിയ ചർച്ചകളിലൂടെയാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ധാരണയായതെന്ന് ഇന്ത്യ ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മെയ് 10 ന് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും വെടിനിർത്തലിന് സമ്മതിച്ചതായി ട്രംപ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനുശേഷം മധ്യസ്ഥതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവകാശവാദം ട്രംപ് പലതവണ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.എന്നാല്, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അടക്കം പ്രമുഖ ഭരണകക്ഷി നേതാക്കളെല്ലാം ട്രംപിൻ്റെ മധ്യസ്ഥത വാദം ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ തള്ളിയിരുന്നു.