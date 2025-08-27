വാഷിങ്ടൺ: ഇന്ത്യ-പാക് യുദ്ധം അവസാനിച്ചതില് മൂന്നാം കക്ഷി ഇടപെടല് പലകുറി കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് തള്ളിയതാണ്. എന്നാല് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം നിര്ത്തിയത് താനാണെന്ന അവകാശവാദം തുടരുകയാണ് അമേരിക്കന് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ്. വിഷയത്തില് പാകിസ്ഥാനുമായും ഇന്ത്യന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി സംസാരിച്ചെന്നും അഞ്ച് മണിക്കൂറിനുള്ളിലാണ് യുദ്ധം അവസാനിപ്പിച്ചതെന്നുമാണ് ട്രംപ് പറയുന്നത്.
ഇക്കുറി വൈറ്റ്ഹൗസിൽ നടന്ന ഒരു കാബിനറ്റ് യോഗത്തിലാണ് ട്രംപ് തൻ്റെ അവകാശവാദം ആവര്ത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. 'ഞാൻ ഇന്ത്യയുടെ കരുത്തനായ മനുഷ്യന് മോദിയോട് സംസാരിച്ചു. പാകിസ്ഥാനും നിങ്ങളും തമ്മില് എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ഞാന് ചോദിച്ചു.
പിന്നീട് ഞാൻ പാകിസ്ഥാനോട് വ്യാപാരത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. എന്താണ് ഇന്ത്യയും നിങ്ങളും തമ്മിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് അവരോടും ചോദിച്ചു. ഏറെക്കാലമായി തുടരുന്നതാണിത്. ചിലപ്പോൾ നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങളായി വ്യത്യസ്ത പേരുകളിൽ"- ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
തലകറങ്ങുന്ന നികുതി ചുമത്തും
യുദ്ധം അവസാനിപ്പിച്ചില്ലെങ്കില് കനത്ത തീരുവ ചുമത്തുമെന്ന് ഇരുരാജ്യങ്ങളേയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും അമേരിക്കന് പ്രസിഡൻ്റ് അവകാശപ്പെട്ടു. " എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നും നിങ്ങളുമായി ഒരു വ്യാപാര കരാർ ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും ഞാന് പറഞ്ഞു. ഒരു ആണവ യുദ്ധത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ പോവുന്നത്. ഇതു ചെന്നെത്തുക ഒരു ആണവയുദ്ധത്തിലായിരിക്കും. എന്നെ തിരിച്ചുവിളിക്കണമെന്നും ഞാന് പറഞ്ഞു.
പക്ഷേ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി ഒരു ഇടപാടും നടത്താൻ പോകുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മേൽ ഉയർന്ന താരിഫ് ചുമത്തും. നിങ്ങളുടെ തല കറങ്ങുന്ന തരത്തിലാവുമത്. അതില് എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലെന്നും ഞാന് പറഞ്ഞു. ഏകദേശം അഞ്ച് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അതില് തീരുമാനവുമായി. ഒരുപക്ഷേ അത് വീണ്ടും തുടങ്ങിയേക്കാം. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ഞാൻ അത് നിർത്തും. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സംഭവിക്കാൻ അനുവദിക്കാനാവില്ല"- ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
വെടിവച്ചിട്ടത് ഏഴോ അതില് കൂടുതലോ യുദ്ധവിമാനങ്ങള്
യുദ്ധത്തിനിടെ ഏഴ് യുദ്ധവിമാനങ്ങളോ അതിൽ കൂടുതലോ വെടിവച്ചിട്ടിട്ടുന്ന് ട്രംപ് ആവർത്തിച്ചു. "അവർ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു, പിന്നെ ഏഴ് ജെറ്റുകൾ വെടിവച്ചിട്ടത് ഞാൻ കണ്ടു. 'അത് നല്ലതല്ല' എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ധാരാളം ജെറ്റുകളാണ് വീണത്. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, 150 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ വിലവരുന്ന വിമാനങ്ങൾ വെടിവച്ചിട്ടു. ഒരുപാടെണ്ണം, ഏഴ്, ഒരുപക്ഷേ അതിലും കൂടുതൽ. അവർ യഥാർഥ എണ്ണം പോലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല" - ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
