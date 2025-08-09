Essay Contest 2025

എല്ലാ കണ്ണുകളും അമേരിക്കയിലേക്ക്; ട്രംപും പുടിനും നിര്‍ണായക ചര്‍ച്ചയ്‌ക്ക് ഒരുങ്ങുന്നു - TRUMP PUTIN MEETING

യുക്രെയ്‌ൻ-റഷ്യ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് കൂടിക്കാഴ്‌ച്ചയെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. പുടിനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ട്രംപ് അദ്ദേഹത്തെ അമേരിക്കയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതെന്നും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

Putin and Trump (AP)
By PTI

Published : August 9, 2025 at 7:13 AM IST

വാഷിങ്‌ടണ്‍: യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിനും നിര്‍ണായക കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്‌ക്ക് ഒരുങ്ങുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 15ന് അലാസ്‌കയിൽ വച്ച് പുടിനെ കാണുമെന്ന് ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.യുക്രെയ്‌ൻ-റഷ്യ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് കൂടിക്കാഴ്‌ച്ചയെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. പുടിനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ട്രംപ് അദ്ദേഹത്തെ അമേരിക്കയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതെന്നും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

"അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഞാനും റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിനും തമ്മിലുള്ള ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന കൂടിക്കാഴ്‌ച അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 15, 2025 ന് അലാസ്‌കയില്‍ നടക്കും," എന്ന് ട്രംപ് കുറിച്ചു. ഒരു ദശാബ്‌ദത്തിനിടെ പുടിൻ്റെ യുഎസിലേക്കുള്ള ആദ്യ യാത്രയാണിത്. 2015 സെപ്റ്റംബറിൽ ന്യൂയോർക്കിൽ നടന്ന യുഎൻ ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ പ്രസിഡൻ്റ് ബരാക് ഒബാമയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്ക്കായിരുന്നു റഷ്യൻ നേതാവ് അവസാനമായി അമേരിക്കയില്‍ എത്തിയത്.

യുക്രെയ്‌നിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് പുടിനുമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ട്രംപ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞതിന് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് പ്രഖ്യാപനം വന്നത്. റഷ്യയും യുക്രെയ്‌നും തമ്മിൽ സമാധാന കരാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ "നമുക്ക് ഒരു അവസരമുണ്ടെന്ന്" താൻ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ശുഭാപ്‌തി വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

നേരത്തെ, റഷ്യയില്‍ വച്ച് അമേരിക്കൻ പ്രതിനിധി സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫ് പുടിനുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തിയിരുന്നു. മോസ്കോ സന്ദർശന വേളയിൽ വിറ്റ്കോഫ് സെലെൻസ്‌കിയുമായി ഒരു ത്രികക്ഷി കൂടിക്കാഴ്‌ച നിർദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും റഷ്യ ആ നിർദേശത്തോട് അന്ന് പ്രതികരിച്ചില്ല. കിഴക്കൻ യുക്രെയ്‌നിൻ്റെ നിയന്ത്രണം നേടിയെടുത്താല്‍ യുദ്ധം നിർത്താൻ തയ്യാറാണെന്ന് പ്രസിഡൻ്റ് പുടിൻ അമേരിക്കയോട് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യം ട്രംപും അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല.

അതേസമയം, റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ വിഷയത്തിൽ പുരോഗതിയുണ്ടെന്നും ഉടൻ സമാധാന കരാറിലെത്തുമെന്നും ട്രംപ് സൂചന നൽകി. "ഞാൻ വന്നു, ഈ ലോകം മുഴുവൻ കത്തുകയായിരുന്നു, ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആറ് മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ലോകം സംഘര്‍ഷഭരിതമായിരുന്നു, ഓരോ സംഘര്‍ഷവും ഞങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചു, റഷ്യയുമായും യുക്രെയ്‌നുമായും സമാധാനത്തിനായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു" ട്രംപ് കുറിച്ചു.

ഇന്ത്യ-പാക് സംഘര്‍ഷത്തില്‍ ഇടപെട്ടെന്ന് ആവര്‍ത്തിച്ച് ട്രംപ്

ഇന്ത്യ-പാക് സംഘര്‍ഷം അവസാനിപ്പിച്ചത് താനാണെന്ന് ട്രംപ് വീണ്ടും ആവര്‍ത്തിച്ചു. പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന നിലയിൽ, ലോകത്ത് സമാധാനവും സ്ഥിരതയും കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് തൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഭിലാഷം. ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും, കോംഗോയും റുവാണ്ടയും, തായ്‌ലൻഡും കംബോഡിയയും ഒക്കെ സംഘര്‍ഷത്തിലേര്‍പ്പെട്ടപ്പോള്‍ താൻ അതില്‍ ഇടപെട്ടു, നമ്മൾ നിരവധി ജീവൻ രക്ഷിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എന്നാല്‍, ഇന്ത്യ-പാക് സംഘര്‍ഷത്തില്‍ ഒരു വിദേശനേതാവും ഇടപെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

പുടിൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക്

റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിൻ ഈ വർഷം ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഓഗസ്റ്റ് അവസാനത്തോടെ പുടിൻ ഇന്ത്യയിലെത്തുമെന്ന് ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്‌ടാവ് അജിത് ഡോവല്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. റഷ്യൻ സന്ദര്‍ശനത്തിനിടെയാണ് ഡോവല്‍ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. 2022ൽ യുക്രെയ്‌നുമായുള്ള യുദ്ധം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം പുടിൻ നടത്തുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനമാണിത്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും പുടിനും രണ്ട് തവണ കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയിരുന്നു. ജൂലൈയിൽ മോദി 22-ാമത് ഇന്ത്യ-റഷ്യ ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മോസ്‌കോ സന്ദർശിച്ചു. മൂന്നാം തവണ അധികാരത്തിൽ എത്തിയതിന് ശേഷമുള്ള മോദിയുടെ ആദ്യ ഉഭയകക്ഷി സന്ദർശനമായിരുന്നു ഇത്. 2024 ഒക്ടോബറിൽ ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി റഷ്യയിലെ കസാനിലെത്തിയപ്പോഴും പുടിനുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയിരുന്നു. അധിക താരിഫിൻ്റെ പേരില്‍ ഇന്ത്യയും യുഎസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വഷളാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കൂടിയാണ് പുടിൻ ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നത്. റഷ്യയില്‍ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങരുതെന്ന ട്രംപിൻ്റെ നിര്‍ദേശം ഇന്ത്യ നേരത്തെ തള്ളിയിരുന്നു.

