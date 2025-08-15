അങ്കറേജ് (അലാസ്ക): യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിനും യൂറോപ്യൻ സുരക്ഷയ്ക്കും നിർണായകമായേക്കാവുന്ന ഉച്ചകോടിക്കായി പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപും പ്രസിഡൻ്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിനും അലാസ്കയിലെത്തി. കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കിയെ ഒഴിവാക്കിയത് "യുക്രെയ്നെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ യുക്രെയ്ൻ ഇല്ലാതെ" എന്ന പാശ്ചാത്യ നയത്തിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി. ഉച്ചകോടിക്ക് ശേഷം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സെലെൻസ്കിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ തയ്യാറാണെന്ന് ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡൻ്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ അറിയിച്ചു.
ഉച്ചകോടിയുടെ പ്രാധാന്യം
അലാസ്കയിലെ പ്രാദേശിക സമയം വെള്ളിയാഴ്ച 11.30നാണ് ഉച്ചകോടി നടക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ (16.08.25) 12.30ന് ട്രംപും പുടിനും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. പ്രസിഡൻ്റായി വീണ്ടും അധികാരമേറ്റ ശേഷം ട്രംപും പുടിനും ആദ്യമായാണ് നേരിട്ട് കാണുന്നത്. യുക്രെയ്നിൻ്റെ ഭാവിക്കും താരിഫ് യുദ്ധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കും ഈ ഉച്ചകോടി നിർണായകമാണെന്ന് നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു.
പുടിൻ്റെ സന്ദർശനം
അമേരിക്കയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട പുടിൻ റഷ്യയുടെ കിഴക്കൻ നഗരമായ മഗദാനിൽ ഇറങ്ങിയത് ശ്രദ്ധേയമായി. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്തെ യുഎസ്-സോവിയറ്റ് സഹകരണത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി സ്ഥാപിച്ച സ്മാരകത്തിൽ അദ്ദേഹം പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി. യുക്രെയ്ൻ അധിനിവേശത്തെ തുടർന്ന് അങ്കറേജ് മഗദാനുമായുള്ള സിസ്റ്റർ സിറ്റി ബന്ധം നിർത്തിവച്ചിരുന്നു.
ഉച്ചകോടിക്കായി പുടിൻ അലാസ്ക തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഒരു ചരിത്രപരമായ കാരണമുണ്ട്. 1867ൽ റഷ്യയിൽ നിന്നാണ് യുഎസ് അലാസ്ക വാങ്ങിയത്. യുക്രെയ്നിൻ്റെ പ്രദേശങ്ങളിൽ റഷ്യ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ കരാറിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.
ട്രംപിൻ്റെ പ്രതികരണവും യാത്രാസംഘവും
"HIGH STAKES!!!" എന്ന് ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിൽ കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് ട്രംപ് ഉച്ചകോടിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ പ്രതികരണം അറിയിച്ചത്. രാവിലെ 7.32ന് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് മാർക്കോ റൂബിയോ, ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസ്സൻ്റ്, കൊമേഴ്സ് സെക്രട്ടറി ഹൊവാർഡ് ലുട്ട്നിക്ക്, സിഐഎ ഡയറക്ടർ ജോൺ റാറ്റ്ക്ലിഫ് എന്നിവരും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം യാത്രയിലുണ്ട്.
അലാസ്കയിലേക്ക് പോകും വഴി ബെലാറസ് പ്രസിഡൻ്റ് അലക്സാണ്ടർ ലുകാഷെങ്കോയുമായി ട്രംപ് സംസാരിച്ചു. ഭാവിയിൽ അദ്ദേഹവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായി ട്രംപ് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ കുറിച്ചു. 16 തടവുകാരെ മോചിപ്പിച്ചതിന് ട്രംപ് നന്ദി അറിയിക്കുകയും ബാക്കിയുള്ള 1,300 പേരെ കൂടി മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
യുക്രെയ്നിൻ്റെ പ്രതീക്ഷകൾ
റഷ്യയുടെ അധിനിവേശം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പുടിനെ പ്രേരിപ്പിക്കണമെന്ന് യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കി ട്രംപിനോട് അഭ്യർഥിച്ചു. "യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ സമയമായി, റഷ്യ അതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം. അമേരിക്കയെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു," എന്ന് അദ്ദേഹം സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ കുറിച്ചു. മുൻപ് നടന്ന സമാധാന ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടതിനാൽ നിലവിൽ ചർച്ചകളിൽ പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ട മട്ടിലാണ് ടാനിയ മെൽനികോവയെപ്പോലുള്ള യുക്രെയ്ൻ ജനത.
പ്രാർഥനയോടെ പോപ്പ്, ശുഭപ്രതീക്ഷയിൽ ഇന്ത്യ
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള യുദ്ധങ്ങളിലെ "ശബ്ദമുഖരിതമായ അക്രമം" അവസാനിക്കാൻ വേണ്ടി പോപ്പ് ലിയോ പതിനാലാമൻ പ്രാർഥിച്ചു. മനുഷ്യജീവിതം യുദ്ധങ്ങളാൽ നശിക്കരുതെന്നും ലോകത്ത് അക്രമം വർധിക്കുന്നതിൽ നിസ്സഹായനാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ട്രംപ്-പുടിൻ ഉച്ചകോടിയെ ഇന്ത്യ സ്വാഗതം ചെയ്തു. യുക്രെയ്ൻ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള സമാധാന ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ഇന്ത്യ തയ്യാറാണെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യ-യുഎസ് ബന്ധം പരസ്പര ബഹുമാനത്തെയും പൊതുതാത്പര്യങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണെന്നും മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ വ്യക്തമാക്കി.
ഡിസിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ
വാഷിങ്ടൺ ഡിസിയിലെ പൊലീസ് വകുപ്പിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഫെഡറൽ സേന ഏറ്റെടുത്ത ട്രംപിൻ്റെ നീക്കം നഗര നേതൃത്വവുമായി തുറന്ന പോരാട്ടത്തിന് വഴിതുറന്നു. ഡിഇഎ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററെ "എമർജൻസി പൊലീസ് കമ്മിഷണറായി" നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രഖ്യാപനം നിയമപരമായി നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് നഗര നേതൃത്വം പറയുന്നു. കുടിയേറ്റക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് ഇതിന് കാരണം.
കഴിഞ്ഞ വർഷം തലസ്ഥാനത്തെ അക്രമ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ മുപ്പത് വർഷത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലായിരുന്നെന്നും ഈ വർഷം വീണ്ടും കുറഞ്ഞെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഡിസി അധികൃതർ ട്രംപിൻ്റെ നീക്കത്തെ എതിർത്തു. ഏകദേശം 800 നാഷണൽ ഗാർഡ് സൈനികരെയാണ് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. നഗരത്തിൽനിന്ന് ഭവനരഹിതരായ ആളുകളെ മാറ്റുക എന്നതും ലക്ഷ്യമാണെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ട്രംപിൻ്റെ നീക്കത്തിനെതിരെ ഡിസി ഭരണകൂടം കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കാലിഫോർണിയയിലെ നീക്കങ്ങൾ
2026ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഎസ് ജനപ്രതിനിധിസഭയിൽ അഞ്ച് ഡെമോക്രാറ്റിക് സീറ്റുകൾ കൂടി നേടാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് കോൺഗ്രഷണൽ ഭൂപടങ്ങൾ മാറ്റിവരയ്ക്കാൻ കാലിഫോർണിയ ഗവർണർ ഗാവിൻ ന്യൂസം നവംബർ 4ന് പ്രത്യേക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ടെക്സാസിൽ ട്രംപിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി നടത്തുന്ന സമാനമായ നീക്കങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായാണ് ഈ നടപടി.
വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വൈവിധ്യ, തുല്യത, ഉൾച്ചേർക്കൽ പദ്ധതികൾക്ക് ഫെഡറൽ ഫണ്ടിങ് നിഷേധിക്കുമെന്ന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ ഭീഷണി നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് മേരിലാൻഡിലെ യുഎസ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ജഡ്ജ് സ്റ്റെഫാനി ഗല്ലാഘർ വിധിച്ചു. വംശീയ വിവേചനത്തിനെതിരെ നിലകൊള്ളുന്ന ഈ പരിപാടികൾക്ക് സർക്കാർ ഭീഷണി മുഴക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
