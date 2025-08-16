ETV Bharat / international

ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്ന ട്രംപ്-പുടിൻ ഉച്ചകോടി തുടങ്ങി; യുഎസ് സെക്രട്ടറിയും റഷ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയും ചർച്ചയിൽ - TRUMP PUTIN SUMMIT

ചർച്ചയിൽ വെടിനിർത്തൽ, തടവുകാരെ കൈമാറൽ, ആയുധ നിയന്ത്രണ നടപടികൾ എന്നിവ വിഷയമാകും.

ALASKA SUMMIT UKRAINE GLOBAL PEACE TALKS US RUSSIA RELATIONS INDIA TRADE TARIFFS
Trump Putin Alaska Summit Begins Amid Hopes for Ukraine Peace and Trade Talks (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 16, 2025 at 1:34 AM IST

2 Min Read

അങ്കറേജ് (അലാസ്ക): യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപും റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിനും തമ്മിലുള്ള നിർണായക ഉച്ചകോടി അലാസ്കയിലെ എൽമെൻഡോർഫ് എയർ ബേസിൽ ആരംഭിച്ചു. യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഉച്ചകോടിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. യൂറോപ്യൻ സുരക്ഷയിലും ആഗോള സാമ്പത്തിക വിപണിയിലും ഈ കൂടിക്കാഴ്ച നിർണായകമായേക്കും.

മുൻപ് നിശ്ചയച്ചതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ട്രംപ്-പുടിൻ യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ, പ്രത്യേക പ്രതിനിധി സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫ് എന്നിവരും ഉച്ചക്കോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. റഷ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സെർഗെയ് ലാവ്‌റോവും പുടിനെ അനുഗമിക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ, ട്രംപും പുടിനും അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ടുകൾ.

ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഏറെ വിഷയങ്ങൾ

വെടിനിർത്തൽ, തടവുകാരെ കൈമാറൽ, ആയുധ നിയന്ത്രണ നടപടികൾ എന്നിവ ഉച്ചകോടിയിൽ വിഷയമാകും. യുക്രെയ്നിന് വേണ്ടി കരാറുണ്ടാക്കുകയല്ല, പുടിനെ ചർച്ചയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് തൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, റഷ്യ കൈവശമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരവും പാശ്ചാത്യ ഉപരോധങ്ങളിൽ ഇളവും നേടാനാണ് പുടിൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. യുക്രെയ്നിന് സുരക്ഷാ ഗ്യാരൻ്റി നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ ട്രംപ് ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടില്ല.

ചർച്ചയിൽ സെലെൻസ്കി പങ്കെടുക്കുന്നില്ലെങ്കിലും യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ അമേരിക്കയെ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് മുൻപ് ട്രംപ് ബെലാറസ് പ്രസിഡൻ്റ് അലക്സാണ്ടർ ലുകാഷെങ്കോയുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഉച്ചകോടി വിജയകരമായാൽ ത്രിരാഷ്ട്ര കൂടിക്കാഴ്ച സംഘടിപ്പിക്കാൻ ട്രംപ് നിർദേശം നൽകി.

പ്രതീക്ഷയോടെ ഇന്ത്യയും

യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ സംഭാവന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കി അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാശംസകൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി നല്ല സംഭാഷണം നടത്തിയെന്നും സമാധാനവും വികസനവും നേടാനുള്ള ആഗ്രഹം ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കുമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു.

റഷ്യൻ എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് തുടരുന്നതിനാൽ ഇന്ത്യക്കെതിരെ 25% അധിക താരിഫ് ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് ട്രംപ് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ, ഇന്ത്യയുടെ യുഎസ് ഇറക്കുമതിക്ക് മേലുള്ള മൊത്തം താരിഫ് 50% ആയി ഉയരും. ഈ താരിഫ് ഓഗസ്റ്റ് 27 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. ഈ താരിഫുകൾ അന്യായവും യുക്തിരഹിതവുമാണെന്ന് ഇന്ത്യ പ്രതികരിച്ചു.

ആഗോള സാമ്പത്തിക സ്വാധീനം

ചർച്ചയുടെ ഫലം ആഗോള ഊർജ വിപണിയെയും ഇന്ത്യയുടെ ഇറക്കുമതി തന്ത്രങ്ങളെയും കാര്യമായി സ്വാധീനിച്ചേക്കാം. സമാധാന കരാർ ഉണ്ടായാൽ എണ്ണവില കുറയുകയും വ്യാപാര സമ്മർദം കുറയുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടാൽ ചരക്ക് വിപണികളിൽ അസ്ഥിരത തുടരാനും യുഎസിൻ്റെ വ്യാപാര സമ്മർദം നിലനിൽക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഉച്ചകോടിയിൽ നിന്ന് വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്ന് യുഎസിലെ റഷ്യൻ അംബാസഡർ അലക്സാണ്ടർ ഡാർച്ചീവ് പറഞ്ഞു.

ALASKA SUMMIT UKRAINEGLOBAL PEACE TALKSUS RUSSIA RELATIONSINDIA TRADE TARIFFSTRUMP PUTIN SUMMIT

