ETV Bharat / international

'മോദി ഇപ്പോള്‍ ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്‌ടമല്ല, എന്നാലും നല്ല സുഹൃത്ത്'; ഇന്ത്യയുമായുള്ളത് പ്രത്യേക ബന്ധമെന്നും ട്രംപ്

ഇന്ത്യ റഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇത്രയധികം എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്.

Narendra Modi Donald Trump India US ties Trump changed his stand
File Photo of Trump And Modi (ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 6, 2025 at 7:53 AM IST

2 Min Read

വാഷിങ്ടൺ ഡിസി: ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ പ്രത്യേക ബന്ധമാണുള്ളതെന്ന് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്‍റ്‌ ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. സമീപകാലത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അതൃപ്‌തിയുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം തന്‍റെ നല്ല സുഹൃത്താണെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. അമേരിക്കയുടെ അധിക താരിഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിലുണ്ടായ ഉലച്ചിലില്‍ വിമർശനം കടുത്തിരിക്കെയാണ് ട്രംപിന്‍റെ പ്രതികരണം.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

'ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം പുനസ്ഥാപിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ?'- എന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തോടാണ് ട്രംപ് പ്രതികരിച്ചത്. ''ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം പുനസ്ഥാപിക്കാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും തയാറാണ്. മോദി എൻ്റെ സുഹൃത്താണ്. അദ്ദേഹം ഒരു മികച്ച പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്. ഞങ്ങള്‍ എപ്പോഴും സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കും, പക്ഷേ സമീപകാലത്തെ ഇന്ത്യയുടെ നിലപാടിൽ അതൃപ്‌തിയുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ വളരെ പ്രത്യേകമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല''- ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യ റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് ശരിയല്ല

'ഇരുണ്ടതും ദുരൂഹവുമായ' ചൈനയുടെ പക്ഷത്തേക്ക് ഇന്ത്യയും റഷ്യയുമെന്ന് പരിഹസിച്ച തന്‍റെ ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ പോസ്റ്റിലും ട്രംപ് പ്രതികരിച്ചു. "ഇന്ത്യ റഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇത്രയധികം എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് ശരിയല്ല. താൻ അത് അവരെ അറിയിച്ചു. ഇതിന് പിന്നാലെ ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 50 ശതമാനം തീരുവ ചുമത്തി. മോദിയുമായി എനിക്ക് വളരെ നല്ല ബന്ധമുണ്ട്. അദ്ദേഹം രണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. റോസ് ഗാർഡനിൽ ഒരു വാര്‍ത്താസമ്മേളനവും നടത്തിയതാണ്" - ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

ചൈനയുമായുള്ള ബന്ധത്തിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യയെയും റഷ്യയെയും യുഎസിന് നഷ്‌ടമായെന്നും അവർക്ക് ദീർഘവും സമൃദ്ധവുമായ ഭാവി ഉണ്ടാകട്ടെയെന്നും പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ട്രംപിന്‍റെ പോസ്റ്റ്. ഇത് വലിയ ചർച്ചകള്‍ക്ക് വഴിവച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ട്രംപ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തില്‍ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കരാര്‍ നടപടികള്‍ പുരോഗമിക്കുന്നു

അതേസമയം ഇന്ത്യയുമായും ഇതുവരെ ഒരു കരാറിൽ എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായുമുള്ള വ്യാപാര ചർച്ചകളുടെ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ചുമുള്ള ചോദ്യത്തിന് കരാറുകൾ നന്നായി നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ട്രംപ് മറുപടി പറഞ്ഞത്. എന്നിരുന്നാലും, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഗൂഗിളിന് മേൽ പിഴ ചുമത്തിയതിലും അതൃപ്‌തി പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അമേരിക്കൻ ടെക് ഭീമനായ ഗൂഗിളിന് 3.5 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ പിഴ ചുമത്തിയതിനെ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലില്‍ ട്രംപ് നിശിതമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു. ഇത് അന്യായമാണെന്നും തൻ്റെ ഭരണകൂടത്തിന് നേരെ 'വിവേചനപരമായ നടപടി' തുടരാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നുമാണ് പ്രതികരിച്ചത്. ഓൺലൈൻ പരസ്യ സാങ്കേതികവിദ്യ (ആഡ്‌ടെക്) മേഖലയിലെ മത്സര വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് പിഴ ചുമത്തിയത്.

Also Read: 'ഏഴല്ല, നിർത്തിവച്ചത് മൂന്ന് യുദ്ധങ്ങൾ'; അഭിപ്രായം മാറ്റി ട്രംപ്

For All Latest Updates

TAGGED:

NARENDRA MODIDONALD TRUMPINDIA US TIESLATEST NEWS IN MALAYALMTRUMP ON NARENDRA MODI

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പതിവായി കുതിര കുളമ്പടി; കാടിനുള്ളിലൂടെ കുതിച്ചു പായുന്ന മൂന്നാം ക്ലാസുകാരന്‍

ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന് തുടുക്കും! പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം സെപ്‌തംബർ 7ന്; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മികച്ച സമയം ഇത്, മിസ്സാക്കല്ലേ....

ആളിക്കത്തുന്ന മയക്കുമരുന്ന് വിപത്ത്, അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കൊല്ലാൻ പോലും മടിയില്ല; കണക്കുകള്‍ ഞെട്ടിക്കുന്നത്

ഒരാഴ്‌ചക്കിടെ സ്വർണത്തിന് വർധിച്ചത് 2,680 രൂപ; പൊന്നുംവിലയ്‌ക്ക് പുറകിലെന്ത്?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.