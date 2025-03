ETV Bharat / international

യുദ്ധ ആലോചനകള്‍ പങ്ക് വച്ച് ട്രംപിന്‍റെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍, സന്ദേശം പങ്കിട്ടത് ഒരു മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തനകനടക്കം അംഗങ്ങളായ ചാറ്റ് ഗ്രൂപ്പില്‍ - WAR PLANS FOR STRIKES IN YEMEN

Defense Secretary Pete Hegseth does a television interview outside the White House, Friday, March 21, 2025, in Washington ( AP )