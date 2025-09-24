'റഷ്യ വെറും കടലാസു പുലി'; നിലപാടിൽ മലക്കംമറിഞ്ഞ് ട്രംപ്, നഷ്ടമായ പ്രദേശങ്ങൾ മുഴുവൻ യുക്രെയ്ൻ തിരിച്ചുപിടിക്കുമെന്ന് ആഹ്വാനം
സെലെൻസ്കിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ട്രംപ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ യുക്രെയ്ൻ അനുകൂല പോസ്റ്റ് ഇട്ടത്. ട്രംപ് ഒരു ഗെയിം ചേഞ്ചറാണ് എന്നാണ് സെലെൻസ്കി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം പ്രതികരിച്ചത്.
Published : September 24, 2025 at 12:10 PM IST
ന്യൂയോർക്ക് : യുദ്ധത്തിൽ റഷ്യ പിടിച്ചെടുത്ത എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും യുക്രെയ്ൻ തിരിച്ചുപിടിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. യുക്രെയ്ൻ വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യണമെന്ന് നിലപാടെടുത്ത ട്രംപിൻ്റെ നാടകീയമായ മലക്കംമറിച്ചിലാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ഐക്യരാഷ്ട്ര പൊതുസഭയിൽ ലോക നേതാക്കളുടെ സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വോളോഡിമർ സെലെൻസ്കിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ട്രംപ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ യുക്രെയ്ൻ അനുകൂല പോസ്റ്റ് ഇട്ടത്.
'യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ പിന്തുണയോടെ, മുഴുവൻ യുക്രെയ്നും അതിൻ്റെ യഥാർഥ രൂപത്തിൽ തിരികെ കൊണ്ടുവരാനും വിജയിപ്പിക്കാനും കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. റഷ്യ വെറും 'കടലാസു പുലി'യാണ്. യഥാർഥ സൈനിക ശക്തിയിൽ ഒരാഴ്ച കൊണ്ടു വിജയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു യുദ്ധത്തിലാണ് ലക്ഷ്യബോധമില്ലാതെ അവർ മൂന്നരവർഷമായി പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്' - ട്രംപ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിച്ചു.
2014-ൽ ക്രിമിയൻ ഉപദ്വീപ് പിടിച്ചെടുത്തതിനുശേഷം റഷ്യ കൈവശപ്പെടുത്തിയ മുഴുവൻ പ്രദേശങ്ങളും യുക്രെയ്നിന് ഒരിക്കലും തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന ട്രംപിൻ്റെ മുൻ പ്രസ്താവനകള് പാടെ മാറന്നാണ് പുതിയ പ്രസ്താവന. ട്രംപിൽ നിന്നുള്ള ശക്തമായ പിന്തുണ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സെലെൻസ്കിക്ക് വലിയ വിജയമാണ്. റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റിന് മേൽ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള സമ്മർദം തുടരാൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റിനോട് സെലെൻസ്കി ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നാണ് മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകള്. "ട്രംപ് ഒരു ഗെയിം ചേഞ്ചറാണ്," എന്നാണ് സെലെൻസ്കി അവരുടെ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പ്രതികരിച്ചത്.
യുക്രെയ്ൻ്റെയും റഷ്യയുടെയും സൈനികവും സാമ്പത്തികവുമായ സാഹചര്യം അവലോകനം ചെയ്യുമ്പോൾ, നഷ്ടപ്പെട്ട ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ സഹായത്തോടെ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ യുക്രെയ്ന് സാധിക്കുമെന്നാണ് താൻ കരുതുന്നത്. സമയവും ക്ഷമയും, യൂറോപ്പിൻ്റെയും നാറ്റോയുടെയും സഹായവുമുണ്ടെങ്കിൽ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അതിർത്തികൾ എങ്ങനെയായിരുന്നോ, ആ നിലയിലേക്ക് യുക്രെയ്ന് തിരികെ വരാനാകും എന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. കൂടാതെ റഷ്യയ്ക്ക് മേൽ കൂടുതൽ ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ തയാറാണെന്നും, യൂറോപ്പും അതിൽ പങ്കുചേരണമെന്നും ട്രംപ് ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
നേതൃത്വം എന്താണെന്നും മോശം നേതൃത്വത്തിന് ഒരു രാജ്യത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നും ഇത് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരേയൊരു ചോദ്യം മാത്രമാണുള്ളത് ഇരുവശത്തും എത്ര പേർക്ക് അനാവശ്യമായി നഷ്ടങ്ങളുണ്ടായി. യുക്രെയ്ൻ നടത്തുന്ന പോരാട്ടത്തോട് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ബഹുമാനമുണ്ടെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം റഷ്യൻ എണ്ണയുടെയും പ്രകൃതിവാതകത്തിൻ്റെയും ഇറക്കുമതി നിർത്തണമെന്ന യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളോടുള്ള ട്രംപിൻ്റെ ആഹ്വാനത്തോട് താൻ യോജിക്കുന്നുവെന്ന് സെലെൻസ്കി വ്യക്തമാക്കി.
ഉപരോധങ്ങൾക്കായുള്ള സമ്മർദ്ദവും റഷ്യൻ എണ്ണയുടെ ഇറക്കുമതിയും
യൂറോപ്പ് റഷ്യയ്ക്ക് മേൽ കൂടുതൽ ഉപരോധങ്ങളും താരിഫുകളും ചുമത്തുമെന്നും റഷ്യൻ എണ്ണ ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കുമെന്നും യൂറോപ്യൻ കമ്മിഷൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഉർസുല വോൺ ഡെർ ലെയ്ൻ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കൂടാതെ യുഎൻ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ സെഷനിൽ സംസാരിച്ച സെലെൻസ്കി, റഷ്യയ്ക്ക് മേൽ ശക്തമായ യുഎസ് സമ്മർദം ചെലുത്തണമെന്നും അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു.
