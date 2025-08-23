ETV Bharat / international

സെര്‍ജിയോ ഗോര്‍ ഇന്ത്യയിലെ യുഎസ് അംബാസഡര്‍; പ്രഖ്യാപനവുമായി ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് - NEW US AMBASSADOR TO INDIA

അമേരിക്കൻ അംബാസഡറായും മധ്യ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേക ദൂതനായുമാണ് സെർജിയോ ഗോറിനെ നിയമിക്കുന്നതെന്ന് ട്രംപ്.

TRUMP AND SERGIO INDIA US TARIFF UPDATES US AMBASSADOR Sergio Gor US PRESIDENT DONALD TRUMP
Assistant to the President Sergio Gor (R), accompanied by Sen. Lindsey Graham (R-SC) (L), waits before U.S. President Donald Trump arrives for an event at the Kennedy Center on August 13, 2025 in Washington, DC. (AFP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 23, 2025 at 8:50 AM IST

2 Min Read

വാഷിങ്‌ടൺ: ഇന്ത്യയിലെ യുഎസ് അംബാസഡറായി സെർജിയോ ഗോറിനെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. പ്രസിഡന്‍റിന്‍റെ വിശ്വസ്‌തനും ദീർഘകാല സഹായിയുമാണ് സെർജിയോ ഗോര്‍. അമേരിക്കൻ അംബാസഡറായും മധ്യ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേക ദൂതനായുമാണ് സെർജിയോ ഗോറിനെ നിയമിക്കുന്നതെന്ന് ട്രംപ് അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തുടരുന്ന ചുങ്കപ്പോരിനിടെയാണ് നിർണായകമായ പ്രഖ്യാപനം.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത യുഎസ് അംബാസഡറായും ദക്ഷിണ, മധ്യേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേക ദൂതനായും സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും സെർജിയോ വർഷങ്ങളായി ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന സുഹൃത്തെന്നും ട്രംപ് തൻ്റെ സമൂഹ മാധ്യമമായ ദി ട്രൂത്തിൽ കുറിച്ചു.

"സെർജിയോ എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ്. അദ്ദേഹം വർഷങ്ങളായി എനിക്കൊപ്പമുണ്ട്. അദ്ദേഹം പ്രസിഡൻഷ്യൽ ക്യാമ്പെയിനുകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു, എൻ്റെ പുസ്‌തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു, കൂടാതെ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തെ അകമഴിഞ്ഞ് പിന്തുണച്ചു. പ്രസിഡൻഷ്യൽ പേഴ്‌സണൽ ഡയറക്‌ടർ എന്ന നിലയിൽ സെർജിയോയുടെ പങ്ക് അനിവാര്യമാണെന്നും" ട്രംപ് കുറിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യത്ത് തൻ്റെ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കാനും അമേരിക്കയെ വീണ്ടും മഹത്തരമാക്കാനും പൂർണമായും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. സെർജിയോ ഒരു മികച്ച അംബാസഡറാകുമെന്നും അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നുവെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇന്ത്യയിലെ അടുത്ത യുഎസ് അംബാസഡറായും ദക്ഷിണ, മധ്യേഷ്യൻ കാര്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേക ദൂതനായും നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്‌തതിൽ നന്ദിയെന്നും ട്രംപിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിനും ആത്മവിശ്വാസത്തിനും അങ്ങേയറ്റം നന്ദിയുള്ളവനാണെന്നും സെർജിയോ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു. "അമേരിക്കയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ബഹുമതിയായിരിക്കുമെന്നും" അദ്ദേഹം കുറിപ്പില്‍ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയുടെ മികച്ച അംബാസഡറാകും സെര്‍ജിയോ എന്ന് അമേരിക്കയുടെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെഡി വാൻസ് പറഞ്ഞു. ട്രംപിന്‍റെ ഓഫിസിന്‍റെ ചാർജ് വഹിച്ചിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മന്ത്രിസഭാ നിയമനങ്ങള്‍ അടക്കമുള്ള നിർണായക ചുമതലകളാണ് ഗോറിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 2023 മെയ് മുതൽ 2025 ജനുവരി വരെ അംബാസഡറായി സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ച എറിക് ഗാർസെറ്റിയുടെ പിൻഗാമിയായായാകും സെർജിയോ ഗോർ ചുമതലയേൽക്കുക.

ALSO READ: "ആക്രമിക്കാതെ യുദ്ധം ജയിക്കുക വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്"; സമാധാന ചര്‍ച്ചയ്ക്കിടെ യുക്രെയ്‌നിനെ തിരിച്ചടിക്കാൻ അനുവദിക്കുമെന്ന് സൂചന നല്‍കി ട്രംപ്

വാഷിങ്‌ടൺ: ഇന്ത്യയിലെ യുഎസ് അംബാസഡറായി സെർജിയോ ഗോറിനെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. പ്രസിഡന്‍റിന്‍റെ വിശ്വസ്‌തനും ദീർഘകാല സഹായിയുമാണ് സെർജിയോ ഗോര്‍. അമേരിക്കൻ അംബാസഡറായും മധ്യ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേക ദൂതനായുമാണ് സെർജിയോ ഗോറിനെ നിയമിക്കുന്നതെന്ന് ട്രംപ് അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തുടരുന്ന ചുങ്കപ്പോരിനിടെയാണ് നിർണായകമായ പ്രഖ്യാപനം.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത യുഎസ് അംബാസഡറായും ദക്ഷിണ, മധ്യേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേക ദൂതനായും സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും സെർജിയോ വർഷങ്ങളായി ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന സുഹൃത്തെന്നും ട്രംപ് തൻ്റെ സമൂഹ മാധ്യമമായ ദി ട്രൂത്തിൽ കുറിച്ചു.

"സെർജിയോ എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ്. അദ്ദേഹം വർഷങ്ങളായി എനിക്കൊപ്പമുണ്ട്. അദ്ദേഹം പ്രസിഡൻഷ്യൽ ക്യാമ്പെയിനുകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു, എൻ്റെ പുസ്‌തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു, കൂടാതെ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തെ അകമഴിഞ്ഞ് പിന്തുണച്ചു. പ്രസിഡൻഷ്യൽ പേഴ്‌സണൽ ഡയറക്‌ടർ എന്ന നിലയിൽ സെർജിയോയുടെ പങ്ക് അനിവാര്യമാണെന്നും" ട്രംപ് കുറിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യത്ത് തൻ്റെ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കാനും അമേരിക്കയെ വീണ്ടും മഹത്തരമാക്കാനും പൂർണമായും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. സെർജിയോ ഒരു മികച്ച അംബാസഡറാകുമെന്നും അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നുവെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇന്ത്യയിലെ അടുത്ത യുഎസ് അംബാസഡറായും ദക്ഷിണ, മധ്യേഷ്യൻ കാര്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേക ദൂതനായും നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്‌തതിൽ നന്ദിയെന്നും ട്രംപിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിനും ആത്മവിശ്വാസത്തിനും അങ്ങേയറ്റം നന്ദിയുള്ളവനാണെന്നും സെർജിയോ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു. "അമേരിക്കയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ബഹുമതിയായിരിക്കുമെന്നും" അദ്ദേഹം കുറിപ്പില്‍ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയുടെ മികച്ച അംബാസഡറാകും സെര്‍ജിയോ എന്ന് അമേരിക്കയുടെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെഡി വാൻസ് പറഞ്ഞു. ട്രംപിന്‍റെ ഓഫിസിന്‍റെ ചാർജ് വഹിച്ചിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മന്ത്രിസഭാ നിയമനങ്ങള്‍ അടക്കമുള്ള നിർണായക ചുമതലകളാണ് ഗോറിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 2023 മെയ് മുതൽ 2025 ജനുവരി വരെ അംബാസഡറായി സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ച എറിക് ഗാർസെറ്റിയുടെ പിൻഗാമിയായായാകും സെർജിയോ ഗോർ ചുമതലയേൽക്കുക.

ALSO READ: "ആക്രമിക്കാതെ യുദ്ധം ജയിക്കുക വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്"; സമാധാന ചര്‍ച്ചയ്ക്കിടെ യുക്രെയ്‌നിനെ തിരിച്ചടിക്കാൻ അനുവദിക്കുമെന്ന് സൂചന നല്‍കി ട്രംപ്

For All Latest Updates

TAGGED:

TRUMP AND SERGIOINDIA US TARIFF UPDATESUS AMBASSADOR SERGIO GORUS PRESIDENT DONALD TRUMPNEW US AMBASSADOR TO INDIA

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

അബ്‌ദുല്ല മൗലവിയുടെ വീഡിയോ കോൾ, വിശാലാക്ഷി അമ്മയുടെ സെൽഫി; കേരളത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവം പിറന്നത് ഇങ്ങനെ

വൻ മാറ്റങ്ങളോടെ ആദായ നികുതി മുതല്‍ മന്ത്രിമാരെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള ബില്‍ വരെ, ലോക്‌സഭയും രാജ്യസഭയും പാസാക്കിയ സുപ്രധാന ബില്ലുകള്‍ വിശദമായി അറിയാം

മരണം ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണോ അത്യാസന്ന നിലയിലുള്ളവരെ വെന്‍റിലേറ്ററില്‍ കയറ്റുന്നത്? ഏതൊക്കെ രോഗികള്‍ക്കാണ്? പ്രത്യേകതകള്‍

ഇന്ത്യയിൽ ആധിപത്യമുറപ്പിക്കാൻ ഓപ്പൺഎഐ: ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഓഫിസ് തുറക്കാനൊരുങ്ങുന്നു; വിശദമായി അറിയാം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.