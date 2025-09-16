ETV Bharat / international

'അമേരിക്കൻ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും അധപതിച്ച പത്രം'; ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിനെതിരെ കേസ് കൊടുക്കാൻ ഒരുങ്ങി ട്രംപ്

വീഡിയോകളിലും രേഖകളിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി തന്നെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ട്രംപ്. ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിനെതിരെ കേസ് കൊടുക്കും.

The New York times’ headquarters building is seen in New York City (AFP)
ന്യൂഡൽഹി: ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിനെതിരെ മാനനഷ്‌ടത്തിന് കേസ് നൽകാൻ ഒരുങ്ങി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. നഷ്‌ടപരിഹാരമായി 15 ബില്യൺ ഡോളറാണ് ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ട്രംപിൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ട്രൂത്തിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

അമേരിക്കയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ടതും അധപതിച്ചതുമായ പത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് എന്നും റാഡിക്കൽ ലെഫ്റ്റ് ഡെമോക്രാറ്റ് പാർട്ടിയുടെ മുഖ്യപത്രമായി ഇത് മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്നും ട്രംപ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഫ്ലോറിഡയിൽ കേസ് ഫയല്‍ ചെയ്യുമെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനാർഥിയും ഡെമോക്രാറ്റിക് നേതാവുമായ കമല ഹാരിസിനെ പിന്തുണച്ചതിന് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിനെ ട്രംപ് വിമർശിച്ചിരുന്നു.

ഏറ്റവും വലിയ നിയമവിരുദ്ധ പ്രചാരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സംഭാവനയായിട്ടാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് എന്നും കമല ഹാരിസിന് അംഗീകാരം നൽകുന്നത് പോലെ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിൻ്റെ ഒന്നാം പേജിൽ അവരെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ട്രംപ് പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു. ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് തന്നെക്കുറിച്ചും തൻ്റെ ബിസിനസുകളെക്കുറിച്ചും കുടുംബാംഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും നുണ പറയുകയാണെന്നും ട്രംപ് ആരോപിച്ചു.

"നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രസിഡൻ്റിനെക്കുറിച്ചും കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചും ബിസിനസിനെക്കുറിച്ചും എല്ലാം പതിറ്റാണ്ടുകളായി ടൈംസ് നുണ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്" -യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് പറഞ്ഞു.

"എബിസി/ഡിസ്‌നി, 60 മിനിറ്റ്സ്/സിബിഎസ്/പാരമൗണ്ട് തുടങ്ങിയ ചാനലുകൾ തനിയ്‌ക്കെതിരെ വ്യാജ വാർത്തകൾ കെട്ടിച്ചമച്ചു. വീഡിയോകളിലും മറ്റു രേഖകളിലും ദ്യശ്യപരമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി എന്നെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. അത് വലിയ മാനഷ്‌ടമായിരുന്നു. ഒടുവിൽ പണം നല്‍കി അത് ഒത്തുതീർപ്പായി," -ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാല്‍ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

ഇന്ത്യ യുഎസ് വ്യാപാര ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കം

ഇന്ത്യ യുഎസ് വ്യാപാര ചർച്ചകൾ ഇന്ന് ആരംഭിക്കും. 'ഇന്ത്യയും യുഎസും തമ്മിലുള്ള അഞ്ച് റൗണ്ട് വ്യാപാര ചർച്ചകൾ ഇതിനകം നടന്നിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയുമായി മാത്രമല്ല, മറ്റ് നിരവധി രാജ്യങ്ങളുമായും സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറുകൾ (എഫ്‌ടി‌എ) പിന്തുടരാൻ ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ തയ്യാറാണെന്ന് വാണിജ്യ മന്ത്രാലയ സെക്രട്ടറി സുനിൽ ബർത്ത്വാൾ പ്രതികരിച്ചു.

'പുതിയ ജിഎസ്‌ടി പരിഷ്‌കാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിലവിലുള്ള എഫ്‌ടി‌എ സംരംഭങ്ങളെയും കുറിച്ചും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതിനും കൂടിയാണ് ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തുന്നത്' ബർത്ത്വാൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വ്യാപാര ചർച്ചകൾക്കിടെ റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള അസംസ്‌കൃത എണ്ണ ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കാൻ ഇന്ത്യ തയ്യാറാകുമെന്നാണ് അമേരിക്ക പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്, ചർച്ചകളിൽ ഇത് സുപ്രധാന വിഷയമായി ഉയർന്നു വന്നേക്കും.

Also Read: ഇന്ത്യ- യുഎസ് വ്യാപാര ചർച്ച ഇന്ന്; റഷ്യന്‍ എണ്ണയും താരിഫും പ്രധാന വിഷയങ്ങളായേക്കും, നിർണായക തീരുമാനങ്ങള്‍ക്ക് സാധ്യത

