'അമേരിക്ക ചെയ്‌തിരുന്നത് മണ്ടത്തരം, ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം ഏകപക്ഷീയമായിരുന്നു'; താരിഫിനെ ന്യായീകരിച്ച് ട്രംപ് - TRUMP JUSTIFIES TARIFFS ON INDIA

അമേരിക്കയ്‌ക്ക് മേല്‍ ഇന്ത്യ ചുമത്തിയത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലുള്ള താരിഫാണെന്ന് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് മേല്‍ താരീഫ് ചുമത്താതിരുന്നത് മണ്ടത്തരമായിരുന്നുവെന്നും ട്രംപ്.

DONALD TRUMP ON US INDIA TIES INDIA US TRADE RELATIONSHIP TRUMP TARIFF ROW LATEST NEWS IN MALAYALAM
അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാള്‍ഡ്‌ ട്രംപിനൊപ്പം ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 3, 2025 at 10:31 AM IST

2 Min Read

വാഷിങ്‌ടണ്‍: താരിഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങള്‍ക്ക് അമേരിക്കന്‍ ഫെഡറൽ അപ്പീൽ കോടതിയില്‍ നിന്നും അടുത്തിടെയാണ് കനത്ത തിരിച്ചടിയേറ്റത്. അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡൻ്റ് അടുത്തിടെ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ മിക്ക താരിഫുകളും നിയമവിരുദ്ധമായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് കോടതി വിധിച്ചത്. ഇപ്പോഴിതാ ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ താരിഫ് ചുമത്തിയ തൻ്റെ നടപടിയെ ന്യായീകരിച്ച് രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ട്രംപ്.

നികുതി കുറയ്‌ക്കില്ല

ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേൽ ചുമത്തിയ ചില താരിഫുകള്‍ പിൻവലിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ മറുപടി പറയവെയാണ് ട്രംപിന്‍റെ പ്രതികരണം. ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് മേല്‍ ചുമത്തിയ താരിഫ് കുറയ്‌ക്കില്ല. ഇന്ത്യയുടെ വ്യാപാര രീതികൾ വ്യത്യസ്‌തമായിരുന്നു. ഇതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ അമേരിക്കൻ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ കയറ്റുമതിക്ക് തടസം സൃഷ്‌ടിച്ചുവെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

അമേരിക്കയ്‌ക്ക് മേല്‍ ഇന്ത്യ കനത്ത താരിഫ് ചുമത്തി

ലോകത്തിലെ ഉയര്‍ന്ന നിരക്കിലുള്ള താരിഫാണ് ഇന്ത്യ അമേരിക്കയ്‌ക്ക് മേല്‍ ചുമത്തിയതെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. "വർഷങ്ങളായി ഇന്ത്യയും യുഎസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഏകപക്ഷീയമായിരുന്നു. ഇന്ത്യ നമ്മളില്‍ നിന്നും നിന്ന് വൻതോതിലുള്ള താരിഫുകൾ ഈടാക്കുകയായിരുന്നു, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണിത്, അതിനാൽ തന്നെ യുഎസ് ഇന്ത്യയുമായി വലിയ വ്യാപാരം നടത്തുന്നില്ല. എന്നാല്‍ നമ്മള്‍ താരിഫുകള്‍ ചുമത്താത്തതിനാലാണ് അവര്‍ നമ്മളുമായി വ്യാപാരത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടത്. ഇതു മണ്ടത്തരമെന്ന് തന്നെ പറയാം.. നമ്മള്‍ അവര്‍ക്ക് മേല്‍ താരിഫുകള്‍ ചുമത്തിയിരുന്നില്ല"- ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യ അവരുടെ ഉത്പന്നങ്ങള്‍ യുഎസിലേക്ക് ഒഴുക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. " അവര്‍ അവരുടെ ഉത്പന്നങ്ങള്‍ നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് ഒഴുക്കുകയാണ്. അതിനാല്‍ അവ ഇവിടെ നിര്‍മ്മിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഇതു ഏറെ നെഗറ്റീവ് ആയ കാര്യമാണ്. പക്ഷേ, അവർ നമ്മളിൽ നിന്ന് 100 ശതമാനം താരിഫ് ഈടാക്കുന്നതിനാൽ നമ്മള്‍ ഒന്നും അവിടേക്ക് അയയ്‌ക്കുന്നില്ല"- ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

ഹാർലി-ഡേവിഡ്‌സൺ മോട്ടോർസൈക്കിളുകള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ വില്‍ക്കാന്‍ കഴിയാതിരുന്നത് ഇതിന്‍റെ ഉദാഹരണമാണെന്നും അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് പറഞ്ഞു. "200 ശതമാനം താരിഫ് ഏർപ്പെടുത്തിയതിനാൽ ഹാർലി-ഡേവിഡ്‌സൺ കമ്പനിക്ക് തങ്ങളുടെ മോട്ടോർസൈക്കിളുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു?. ഹാർലി ഡേവിഡ്‌സൺ ഇന്ത്യയിൽ പോയി ഒരു മോട്ടോർസൈക്കിൾ പ്ലാൻ്റ് നിർമ്മിച്ചു. ഇപ്പോൾ അവർ തീരുവ നൽകേണ്ടതില്ല, നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ." - ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

അതേസമയം നിലവില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഉത്പനങ്ങള്‍ക്ക് 50 ശതമാനമാണ് അമേരിക്ക താരിഫ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം 25 ശതമാനമായിരുന്നു താരിഫ്. പിന്നീട് റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിനെച്ചൊല്ലി 25 ശതമാനം പിഴയായും താരീഫ് ചുമത്തി. ഇതിന് മുന്നെ തന്നെ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മില്‍ തുടങ്ങിയ വ്യാപാര കരാര്‍ നിലവില്‍ അനിശ്ചിതത്തിലാണ്.

