ETV Bharat / international

'എന്തും സംഭവിക്കാം'; പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘർഷത്തിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് ട്രംപ് - TRUMP ABOUT WEST ASIAN CONFLICT

Donald Trump and the entrance of a residential building hit by a missile launched from Iran ( ETV Bharat )