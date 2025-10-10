അമേരിക്കയെ നശിപ്പിച്ച ഒബാമയ്ക്ക് പുരസ്കാരം; നൊബേൽ സമ്മാനം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് വിമര്ശനുമായി ട്രംപ്
ഗാസയിൽ സമാധാനം ഉറപ്പാക്കിയതിനൊപ്പം എട്ട് യുദ്ധങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചത് ഒരു അവാര്ഡിനും വേണ്ടിയല്ലെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
Published : October 10, 2025 at 1:38 PM IST
വാഷിങ്ടണ്: സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് ബറാക് ഒബാമയ്ക്ക് സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേല് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതിനെ വിമര്ശിച്ച് യു എസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ്. ഒന്നും ചെയ്യാത്തതിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നൊബേല് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. രാജ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ചെയ്യാത്ത ഒബാമയ്ക്ക് അവര് പുരസ്കാരം നല്കി. ഒബാമ ഒരു നല്ല പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നില്ലെന്നും ട്രംപ് പരിഹസിച്ചു.
താന് അധികാരമേറ്റെടുത്ത് എട്ട് മാസങ്ങള്ക്കുള്ളില് തന്നെ എട്ട് യുദ്ധങ്ങള് അവസനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അങ്ങനൊന്ന് മുമ്പ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഒരു അവാർഡിനായിട്ടല്ല താൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തത്. ഗാസയിൽ സമാധാനം ഉറപ്പാക്കാനും താന് ഒരുപാട് പരിശ്രമിച്ചു. നിരവധി ജീവനുകള് രക്ഷിക്കാനാണ് താന് അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. വൈറ്റ് ഹൗസിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ട്രംപ് പരമാര്ശം നടത്തിയത്.
2009 ല് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് പദവിയിലെത്തി എട്ടാം മാസത്തിലായിരുന്നു ഒബാമയ്ക്ക് നൊബേല് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. ഈ വർഷത്തെ സമാധാന നൊബേൽ സമ്മാനം ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേല് പുരസ്കാരത്തിന് എന്തുകൊണ്ടും താന് അര്ഹനാണെന്ന പ്രഖ്യാപനം ഇതിനകം തന്നെ ട്രംപ് പല തവണ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇസ്രയേൽ, അസർബൈജാൻ, പാകിസ്ഥാൻ, തായ്ലൻഡ്, അർമേനിയ, കംബോഡിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റിനെ നാമനിർദേശം ചെയ്തതായി പറയപ്പെടുന്നു. നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന നിരവധി സംഘർഷങ്ങൾക്ക് മധ്യസ്ഥത വഹിച്ചതിന് ട്രംപിനെ പല രാജ്യങ്ങളും പ്രശംസിക്കുന്നു. ഇന്നാണ് സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനം നടക്കുന്നത്.
അതേസമയം ലോകം മൊത്തം നോർവീജിയൻ നോബൽ കമ്മിറ്റി ഓസ്ലോയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഈ അഭിമാനകരമായ അവാർഡിന് ഈ വർഷം 338 നോമിനേഷനുകൾ ലഭിച്ചു. ഇതിൽ 94 സംഘടനകളും വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള 244 ആളുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒസ്ലോയിലെ നോർവീജിയൻ നൊബേൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അഞ്ചംഗ നോർവീജിയൻ നൊബേൽ കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായ ജോർജൻ വാട്നെ ഫ്രൈഡ്നസ് ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടത്തും. നോർവീജിയൻ മനുഷ്യാവകാശ അഭിഭാഷകൻ ജോർജൻ വാട്നെ ഫ്രൈഡ്നെസ്, വിദേശ നയ പണ്ഡിതൻ അസ്ലെ ടോജെ, നോർവേ മുൻ ആക്ടിങ് പ്രധാനമന്ത്രി ആനി എംഗർ, മുൻ നോർവീജിയൻ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ഗ്രിസ്ലെമെറ്റ് ക്രിസ്റ്റ് എന്നിവരാണ് മറ്റ് അംഗങ്ങള്.
