ചൈനയ്ക്ക് 100% അധിക തീരുവ ചുമത്തി വ്യാപാര യുദ്ധം കടുപ്പിച്ച് അമേരിക്ക; ഷിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച റദ്ദാക്കിയെന്ന വാർത്ത തള്ളി ട്രംപ്
ധാതുക്കളുടെ കയറ്റുമതിക്ക് ഷി ഭരണകൂടം കടുത്ത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയതാണ് ട്രംപിനെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. ചൈനയുടെ ഈ നീക്കത്തിന് പിന്നാലെയാണ് അമേരിക്കയുടെ പ്രത്യാക്രമണം.
Published : October 11, 2025 at 12:31 PM IST
വാഷിങ്ടൺ: ചൈനയ്ക്ക് മേൽ വീണ്ടും അധിക തീരുവ ചുമത്തി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. നിലവിലുള്ള താരിഫിന് പുറമെയാണ് 100 ശതമാനം അധിക തീരുവ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചൈനയിൽ നിന്ന് യുഎസിൽ എത്തുന്ന ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് ഇതോടെ മൊത്തം തീരുവ 150% വരെ ആയേക്കും. കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് ട്രംപ് ദി ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിൽ കുറിച്ചു.
ധാതുക്കളുടെ കയറ്റുമതിക്ക് ഷി ഭരണകൂടം കടുത്ത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയതാണ് ട്രംപിനെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. ചൈനയിൽ നിന്ന് 0.1 ശതമാനത്തിനുമേൽ വരുന്ന റെയർ എർത്ത് കയറ്റുമതിക്ക് വിദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുൻകൂർ ലൈസൻസ് നേടിയിരിക്കണമെന്നാണ് ചൈനയുടെ പുതിയ ഉത്തരവ്. ചൈനയുടെ ഈ നിലപാടിനെ "ലോകത്തിന് അങ്ങേയറ്റം ശത്രുതാപരമായ ഒരു സന്ദേശം'' ആണെന്നും അസാധാരണമായ ആക്രമണാത്മക നിലപാട് ചൈന സ്വീകരിച്ചുവെന്നുമാണ് ട്രംപ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. നവംബർ ഒന്നുമുതൽ യുഎസിൽ നിന്ന് ചൈനയിലേക്കുള്ള തന്ത്രപ്രധാന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉൽപന്നങ്ങൾക്കും കടുത്ത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
"2025 നവംബർ ഒന്ന് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന തരത്തിൽ ചൈന ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നു. ചൈനയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന എല്ലാ ഉത്പന്നങ്ങളിലും വലിയ തോതിലുള്ള കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ പോകുകയാണെന്നും, ചിലർ അവയൊന്നും നിർമ്മിക്കുക പോലുമില്ലെന്നും പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ട് ചൈന ലോകത്തിന് അങ്ങേയറ്റം ആക്രമണാത്മക നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.
ഇത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നു. കൂടാതെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അവർ ആവിഷ്കരിച്ച ഒരു പദ്ധതിയായിരുന്നു ഇത്. അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരത്തിൽ ഇത് കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്തതാണ്. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ഇടപെടലിൽ ഇത് ധാർമ്മിക അപമാനമാണ്. ചൈന അത്തരമൊരു നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. പക്ഷേ അവർ ചെയ്തു'' - 'ട്രംപ് ദി ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിൽ കുറിച്ചു.
ചൈനയുടെ പുതിയ കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണം
ചൈനയുടെ റെയർ എർത്ത് കയറ്റുമതിക്ക് വിദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുൻകൂർ ലൈസൻസ് നേടിയിരിക്കണമെന്നാണ് ചൈനയുടെ പുതിയ ഉത്തരവ്. സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ മുതൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങളിൽ വരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അപൂർവ ധാതുക്കളുടെ കയറ്റുമതിയിലാണ് ചൈന പുതിയ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ധാതുക്കളുടെ ആഗോള സംസ്കരണത്തിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന ചൈന റെയർ എർത്തിന് പുറമെ ഹോൾമിയം, എർബിയം, തുലിയം, യൂറോപ്പിയം, യെറ്റർബിയം എന്നീ അഞ്ച് പുതിയ ഘടകങ്ങളെ കൂടെ നിയന്ത്രിത ധാതുക്കളുടെ പട്ടികയിൽ ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ മൈനിങ്, മെൽറ്റിങ്, കാന്ത ഉൽപാദനം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കയറ്റുമതിയ്ക്കും ലൈസൻസുകൾ ഇനി ആവശ്യമായി വരും.
അതേസമയം ഷി ജിൻപിങ്ങുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച റദ്ദാക്കിയെന്ന വാർത്തകള് തള്ളി ട്രംപ്. ഷിയെ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ലെന്ന പരാമർശത്തിലാണ് ട്രംപ് വിശദീകരണം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച ഔദ്യോഗികമായി റദ്ദാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. വൈറ്റ് ഹൗസിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെയാണ് ട്രംപ് ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദീകരണം നൽകിയത്.
