ഷി ജിൻപിങ്ങുമായി ടിക് ടോക്ക് കരാറിൽ ധാരണയായെന്ന് ട്രംപ്; ഇരു നേതാക്കളും അടുത്ത മാസം കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തും

യുഎസും ചൈനയും താരിഫുകൾ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ധാരണയിലെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇരുനേതാക്കളും ഫോണിൽ ചർച്ച നടത്തിയത്. അടുത്ത മാസം ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ വച്ച് കൂടിക്കാഴ്‌ച. ചൈന സന്ദർശിക്കുമെന്നും ട്രംപ്.

Donald Trump, Xi Jinping (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 20, 2025 at 11:29 AM IST

വാഷിങ്ടണ്‍: ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങുമായി ടിക് ടോക്ക് കരാറിൽ ധാരണയായതായി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഇരു നേതാക്കളും തമ്മിൽ നടന്ന ഫോണ്‍ സംഭാഷണത്തിന് ശേഷമാണ് ടിക് ടോക് വിഷയത്തിൽ ധാരണയായതായി ട്രംപ് ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിൽ പോസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തത്.

ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ ഒക്ടോബറിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന പ്രാദേശിക ഉച്ചകോടിയിൽ ഷി ജിൻപിങ്ങുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തുമെന്നും ചൈന സന്ദർശിക്കുമെന്നും ട്രംപ് അറിയിച്ചു. ടിക് ടോക്ക് കരാറിൽ പുരോഗതി കൈവരിച്ചെന്നും ഉചിതമായ സമയത്ത് ഷി ജിൻപിങ് അമേരിക്ക സന്ദർശിക്കുമെന്നു ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ പോസ്‌റ്റിൽ പറയുന്നു. ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ വച്ചുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ചയിൽ വ്യാപാരം, മയക്കുമരുന്ന്, ഉക്രെയ്‌ൻ റഷ്യ യുദ്ധം എന്നിവ ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

ഒക്ടോബർ 31 ന് ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെ ജിയോങ്‌ജുവിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഏഷ്യ-പസഫിക് സാമ്പത്തിക സഹകരണ ഫോറത്തിലാണ് (എപിഇസി ഉച്ചകോടി) കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തുക. അടുത്ത വർഷം ആദ്യം ചൈന സന്ദർശിക്കുമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. യുഎസും ചൈനയും താരിഫുകൾ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ധാരണയിലെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇരുനേതാക്കളും ഫോണിൽ ചർച്ച നടത്തിയത്.

'മികച്ച സംഭാഷണമായിരുന്നു അത്. ഷി ജിൻപിങ്ങുമായി വീണ്ടും ഫോണിൽ സംസാരിക്കും. എപിഇസി ഉച്ചകോടിയിൽ നടക്കുന്ന കൂടിക്കാഴ്‌ചക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നുവെന്നും' ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിൽ പങ്കുവച്ചു. ഫോൺ സംഭാഷണം ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിന്നുവെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു.

ടിക് ടോക്ക് - ഡീൽ ഓർ നോ ഡീൽ

ടിക് ടോക്കിൻ്റെ ചൈനീസ് മാതൃ കമ്പനിയായ ബൈറ്റ്ഡാൻസ്, യുഎസ് നേതാക്കൾക്ക് നന്ദി പറയുകയും ആപ്പ് യുഎസിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ചർച്ചകളിൽ താത്‌പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഉടമസ്ഥതാ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ആപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദേശീയ സുരക്ഷാ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുമെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

മാഡ്രിഡിൽ ചൈനീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നടന്ന വ്യാപാര ചർച്ചകൾക്കിടെ ടിക് ടോക്കിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സംബന്ധിച്ച് ഏകദേശ ധാരണയിലെത്തിയതായും ട്രംപ് ഭരണകൂടം പ്രഖ്യാപിച്ചു. തൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിൽ ടിക് ടോക് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. ഡാറ്റാ സ്വകാര്യതയും ദേശീയ സുരക്ഷാ ആശങ്കകളും പരിഹരിക്കുന്നതിനായി പാസാക്കിയ നിയമം പ്രകാരം, ടിക് ടോക്കിന് ബൈറ്റ്ഡാൻസിൽ നിന്ന് വേർപിരിയാനുള്ള സമയപരിധി നീട്ടി.

ചൈനീസ് കമ്പനികളുടെ ഉപയോക്തൃ ഡാറ്റ സർക്കാരുമായി പങ്കിടാൻ നിർബന്ധിതരാക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആശങ്കകൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ടിക് ടോക്കിൻ്റെ അൽഗോരിതം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്വത്തവകാശ നിയമങ്ങളിൽ തർക്കം നിലനിന്നിരുന്നു. അതേസമയം ടിക് ടോക് സംബന്ധിച്ച അന്തിമ കരാർ നിലവിൽ വന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ ഡിഫൻസ് ഓഫ് ഡെമോക്രസീസിലെ സീനിയർ ചൈന ഫെലോ ആയ ക്രെയ്‌ഗ് സിംഗിൾട്ടൺ പറഞ്ഞു.

വ്യാപാരം വിഷയമാകുമോ?

കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണങ്ങൾ, യുഎസ് കാർഷിക ഉത്‌പന്നങ്ങളുടെ ചൈനീസ് വിപണി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഇതുവരെ ഒരു കരാറിലും എത്തിയിട്ടില്ല. ഒപിയോയിഡുകൾ നിർമിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്‌തുക്കളുടെ യുഎസിലേക്കുള്ള ഒഴുക്ക് തടയുന്നതിൽ ബെയ്‌ജിങ് പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് ആരോപണമുയർന്നിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് ചൈനീസ് ഉത്‌പന്നങ്ങൾക്ക് ട്രംപ് ഭരണകൂടം 20% അധിക തീരുവ ചുമത്തിയത്.

യുഎസ് കാർഷിക ഉത്‌പന്നങ്ങൾക്ക് 10% മുതൽ 15% വരെ അധിക തീരുവ ചുമത്തിക്കൊണ്ട് ചൈന പ്രതികരിച്ചു. ബെയ്‌ജിംങുമായുള്ള ട്രംപിൻ്റെ രണ്ടാം വ്യാപാര യുദ്ധം യുഎസ് കർഷകർക്ക് അവരുടെ പ്രധാന വിപണികളിലൊന്നായ ചൈനയെ നഷ്‌ടപ്പെടുത്തി.

ജനുവരി മുതൽ ജൂലൈ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ, ചൈനയിലേക്കുള്ള അമേരിക്കൻ കാർഷിക കയറ്റുമതി കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഇതേ കാലയളവിനെ അപേക്ഷിച്ച് 53% കുറഞ്ഞു. ചില ഉത്‌പന്നങ്ങളിൽ നഷ്‌ടം ഇതിലും വലുതായിരുന്നു. ഫെൻ്റനൈൽ താരിഫുകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഒരു കരാറുണ്ടായാൽ, പ്രതികാര താരിഫുകൾ പിൻവലിച്ച് യുഎസ് കാർഷിക ഉത്‌പന്നങ്ങളുടെയും മറ്റ് ഉത്‌പന്നങ്ങളുടെയും വാങ്ങലുകൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ ബെയ്‌ജിങിന് കഴിയുമെന്ന് യുഎസ്-ചൈന ബിസിനസ് കൗൺസിൽ പ്രസിഡൻ്റ് ഷോൺ സ്‌റ്റീൻ പറഞ്ഞു.

