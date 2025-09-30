ഗാസ സമാധാന പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ച് ട്രംപ്; അംഗീകരിച്ച് നെതന്യാഹു, ഇനിയെല്ലാം ഹമാസിന്റെ പ്രതികരണം അനുസരിച്ചെന്ന് നേതാക്കള്
ഗാസയില് ഇസ്രയേല് ആക്രമണം അവസാനിപ്പിക്കാന് 20 ഇന കരാറുമായി ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ്. സമാധാന കരാര് അംഗീകരിച്ച് ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹു.
Published : September 30, 2025 at 8:13 AM IST
യുഎസ്: ഗാസയില് ഇസ്രയേല് തുടരുന്ന ആക്രമണം അവസാനിപ്പിക്കാന് സമാധാന കരാര് മുന്നോട്ട് വച്ച് യുഎസ്. 20 നിര്ദേശങ്ങള് അടങ്ങിയതാണ് കരാര്. അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപും ഇസ്രയേല് പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹുവും തമ്മിലുണ്ടായ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് കരാറുമായ ബന്ധപ്പെട്ട ട്രംപിന്റെ പ്രഖ്യാപനം.
സമാധാന കരാറിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്ന് സംയുക്ത വാര്ത്താ സമ്മേളനത്തില് ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹുവും പറഞ്ഞു. 'യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ട്രംപിന്റെ പദ്ധതിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു' നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു. വൈറ്റ് ഹൗസില് വച്ചുണ്ടായ ചര്ച്ചയിലാണ് 20 നിര്ദേശങ്ങള് അടങ്ങിയ കരാര് യുഎസ് മുന്നോട്ട് വച്ചത്.
72 മണിക്കൂറിനകം ഹമാസ് ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കണം. ഇത്തരത്തില് വിട്ടയച്ചാല് ജയിലിലുള്ള 250 പലസ്തീനികളെ ഇസ്രയേലും മോചിപ്പിക്കും തുടങ്ങിയ 20 നിര്ദേശങ്ങളാണ് കരാറിലുള്ളത്. ബന്ദികളുടെ മോചനം, ഗാസയില് നിന്നുള്ള ഇസ്രയേലി പിന്മാറ്റം, ഹമാസിന്റെ കീഴടങ്ങല്, പലസ്തീന് പ്രദേശങ്ങള് താത്ക്കാലികമായി ഭരിക്കുന്നതിന് നോണ് പൊളിറ്റിക്കല് സമിതി രൂപീകരണം, ഗാസയ്ക്ക് മാനുഷിക സഹായത്തിനുള്ള പദ്ധതി തുടങ്ങി കാര്യങ്ങളും കരാറില് ഉള്പ്പെടുന്നുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യുദ്ധം വേഗത്തില് അവസാനിപ്പിക്കാനും ബന്ദികളെ വേഗത്തില് മോചിപ്പിക്കാനും ഇസ്രയേലി സുരക്ഷയ്ക്കും പലസ്തീന് വിജയത്തിനും സാഹചര്യങ്ങള് സൃഷിക്കാനാണ് ഇത്തരമൊരു കരാറെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം സമാധാന കരാര് ഹമാസ് അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കില് ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹുവിന് തോന്നിയ പോലും പ്രവര്ത്തിക്കാമെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. എന്നാല് അമേരിക്ക മുന്നോട്ടുവച്ച നിര്ദേശങ്ങള് ഇസ്രയേല് അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു.
ഗാസയെ സൈനിക മുക്തമാക്കും. ഹമാസിനെ നിരായുധീകരിക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ച് ഇസ്രയേല് സൈന്യം ഗാസയില് നിന്നും പിന്മാറുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വെടിനിര്ത്തല് പദ്ധതി ഹമാസ് നിരസിച്ചാല് അവരുടെ ഭീഷണി ഇല്ലാതാക്കുകയെന്ന ജോലി പൂര്ത്തിയാക്കാന് ഇസ്രയേലിന് അവകാശമുണ്ടെന്ന് വാര്ത്താ സമ്മേളനത്തില് നേതാക്കള് പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഹമാസ് കരാര് അംഗീകരിക്കുമോയെന്ന് ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് ലോകരാജ്യങ്ങള്.
ഗാസയുടെ പുനര് നിര്മാണത്തിന് തന്റെ അധ്യക്ഷതയില് ഇടക്കാല രാജ്യാന്തര സമിതി രൂപീകരിക്കുമെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. മുന് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ടോണി ബ്ലയര് അതില് അംഗമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സമിതിയിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളെ കുറിച്ച് വരും ദിവസങ്ങളില് വെളിപ്പെടുത്തും. ഹമാസിനും മറ്റ് ഭീകര സംഘടനകള്ക്കും സമിതിയിലോ ഗാസയുടെ ഭാവി ഭരണത്തിലോ ഒരു നിലയിലും യാതൊരു പങ്കും ഉണ്ടാകില്ലെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഗാസയിലെ സഹായ വിതരണം യുഎന് റെഡ് ക്രസന്റ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള ഏജന്സികള് വഴിയാണ് നടത്തുകയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
Also Read: ചൈനയില് മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ കൂച്ചുവിലങ്ങിന് ശക്തിയേറുന്നു; പ്രഖ്യാപനവുമായി പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിന്പിങ്