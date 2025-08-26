വാഷിങ്ടണ്: ലോകത്തെ നിരവധി സംഘര്ഷങ്ങള് തടഞ്ഞതില് താൻ അഭിമാനിക്കുന്നുവെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ്. സൗത്ത് കൊറിയൻ പ്രസിഡൻ്റ് ലീ ജെയ്-മ്യുങുമായുള്ള ഉഭയകക്ഷി കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രതികരണം. ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധവും താൻ ഇടപെട്ട് അവസാനിപ്പിച്ച യുദ്ധങ്ങളില് ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്നും അത് ആണവയുദ്ധമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വീണ്ടും അവകാശപ്പെട്ടു.
യുദ്ധങ്ങൾ നിർത്താൻ താൻ താരിഫുകളും വ്യാപാര നടപടികളും ഉപയോഗിച്ചുവെന്നും പ്രസിഡൻ്റ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. "ഞാൻ നിർത്തിയ 7 യുദ്ധങ്ങളിൽ 4 എണ്ണം താരിഫുകളും വ്യാപാരവും ഉപോഗിച്ചാണ്, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുമായി വ്യാപാരം നടത്തുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് 100% താരിഫ് ഈടാക്കുമെന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യാനൊരുങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെല്ലാം യുദ്ധം ഉപേക്ഷിച്ചു' എന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
തങ്ങൾ ട്രില്യൺ കണക്കിന് ഡോളർ താരിഫുകൾ എടുക്കുകയും താരിഫ് കാരണം യുദ്ധങ്ങൾ നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ തങ്ങള്ക്കെതിരെ താരിഫ് ചുമത്തിയെന്നും ഇപ്പോള് തിരിച്ച് ആ രാജ്യങ്ങള്ക്കെതിരെ അമേരിക്ക താരിഫ് ചുമത്തുന്ന സമയമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, അമേരിക്കന് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെഡി വാന്സ് ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ ഉപരോധങ്ങളും താരിഫുകളും ന്യായീകരിച്ച് രംഗത്തെത്തി. റഷ്യ-യുക്രെയ്ന് യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റഷ്യയുടെ എണ്ണവ്യവസായത്തില് നിന്നുള്ള വരുമാനം കുറയ്ക്കാനുള്ള തന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണിതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
"ചൈനയെ തകര്ക്കില്ല, പക്ഷേ താരിഫ് ഈടാക്കും"
അമേരിക്ക ചൈനയുമായുള്ള "മികച്ച ബന്ധം" നിലനിർത്തുമെന്നും, ആ രാജ്യം തകർന്നുപോകുന്ന തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളില്ലെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. “ചൈനയുമായ് നമ്മുക്ക് മികച്ച ബന്ധമുണ്ടാകും. അവർക്ക് ചില തന്ത്രങ്ങള് ഉണ്ട്, പക്ഷേ നമ്മുക്ക് അതിലും ശക്തമായ തന്ത്രങ്ങള് ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഞാൻ ആ തന്ത്രങ്ങള് ഉപയോഗിക്കില്ല. അത് ചെയ്താൽ ചൈന തകർന്നുപോകും. അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യില്ല,” എന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഭാവിയില് ചൈനയുമായി ഒരു നല്ല നയതന്ത്ര ബന്ധവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന സൂചനയാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് നല്കിയത്. അമേരിക്കയും ചൈനയും തമ്മില് വ്യാപാര ചര്ച്ചകള് പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
അതേസമയം, അമേരിക്കയ്ക്ക് മാഗ്നറ്റുകൾ നൽകാൻ ചൈന തയ്യാറാകണമെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ 200 ശതമാനം താരിഫ് ഈടാക്കേണ്ടിവരുമെന്നും ചൈനയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്. അപൂർവ ഖനികളുടെ വ്യാപാരത്തില് ചൈന കൂടുതല് സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അമേരിക്കയുടെ ഭീഷണി. തങ്ങള്ക്കും അപൂര്വ ഖനികള് ആവശ്യമുണ്ടെന്നും മാഗ്നറ്റുകളുടെ വ്യാപാരത്തില് അമേരിക്കയ്ക്ക് പങ്ക് ലഭിച്ചില്ലെങ്കില് ചൈന വലിയ പ്രത്യാഘാതം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
