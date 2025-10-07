ETV Bharat / international

'അവശേഷിക്കുന്നത് ഒരു മോതിരം മാത്രം, എന്നെങ്കിലും അവൻ തിരിച്ചുവരും'; പ്രതീക്ഷയുടെ കനൽ കെടാതെ ഗാസ

ലോകം കണ്ട ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വംശഹത്യകളിലൊന്ന്. രണ്ടു വർഷത്തിനിടെ ഉറ്റവരെയും ഉടയവരെയും നഷ്‌ടമായ ആയിരങ്ങൾ. കണ്ണീരുണങ്ങാത്ത കാത്തിരിപ്പ്.

Fadwa al-Ghalban holds a cellphone showing a photo of her son, Mosaab, at her tent in Muwasi, along Gaza's southern coast, Oct. 3, 2025 (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 7, 2025 at 5:30 PM IST

ദെയ്ർ അൽ-ബലാഹ്: ഇരുട്ടില്‍ മിന്നിമറയുന്ന ഭീകരരൂപങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ നിസഹായരായി ഒരു കുടുംബം. നിശബ്‌ദത തളം കെട്ടിയ ഗാസയുടെ മണ്ണിലേക്ക് ഇസ്രയേല്‍ തീ തുപ്പി കൊണ്ടേയിരുന്നു. കൂട്ടക്കുരുതിയില്‍ ജീവനുകള്‍ പൊലിയുമ്പോള്‍ ജോര്‍ദാന്‍ നദി കണ്ണുനീര്‍ കൊണ്ട് കര കവിഞ്ഞൊഴുകി. കൂരിരുട്ടിലും ചൂടുചോരയുടെ ഗന്ധം...

അരണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ പതിയേ മുന്നിൽ ആ സത്യം തെളിഞ്ഞു. കൂരിരുട്ടിലും ചുടുചോരയുടെ ചൂര് മൂക്കിന്മേൽ തുളഞ്ഞു കയറിയപ്പോൾ മുഹമ്മദ് അൽ-നജ്ജാറും ഭാര്യയും ആറ് കുട്ടികളും തെക്കൻ ഗാസയിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ജീവൻ കൈയ്യിലൊതുക്കി പടിയിറങ്ങി. അയൽപക്കങ്ങളിലുള്ള നൂറുകണക്കിന് ആളുകളോടൊപ്പം ജനിച്ചു വീണ മണ്ണുവിട്ട് മറ്റൊരിടത്തേയ്‌ക്ക്.

മൈലുകൾ അകലെയുള്ള ഒരിടത്തിൽ താത്കാലികമായി അഭയം പ്രാപിച്ചപ്പോഴാണ് തൻ്റെ മകൻ ഒപ്പമില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് അൽ നജ്ജാർ തിരിച്ചറിയുന്നത്. മുഹമ്മദ് അൽ നജ്ജാറിന് തൻ്റെ 23 കാരനായ മകനെ നഷ്‌ടപ്പെട്ടെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാനായില്ല. ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ ബാക്കിപത്രമായി ഭീകര രാത്രി പുലർന്നപ്പോഴേയ്ക്കും അടുത്തുള്ള ആശുപത്രികളിൽ മുഹമ്മദ് അൽ-നജ്ജാർ ആദ്യം അന്വേഷിച്ചത് തൻ്റെ മകനെ കുറിച്ചായിരുന്നു.

Palestinian carry the bodies of their relatives including children who were killed in an Israeli army airstrike in Deir al-Balah, Gaza, Wednesday, May 21, 2025 (AP)

പക്ഷേ പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു തുമ്പു പോലും ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ലഭിച്ചില്ല. ചരിത്രം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടക്കൊല ആരംഭിച്ച് 2 വർഷം കഴിയുമ്പോഴും ആ തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്.

"ഭൂമി അവനെ വിഴുങ്ങിയതുപോലെയാണ്". മുഹമ്മദ് അൽ-നജ്ജാർ പറഞ്ഞു. ഗാസയുടെ തെക്കൻ തീരമായ മുവാസിയിലെ താത്കാലിക കൂടാരത്തിൽ നിന്നാണ് മുഹമ്മദ് ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. 2023 ഡിസംബറിൽ ആരംഭിച്ച പലായനത്തിലെ ഒൻപതാമത്തെ ക്യാമ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ എത്തിനിൽക്കുന്നതെന്ന് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു. ബോംബാക്രമണത്തിൽ തകർന്ന വീടിൻ്റെ അവശിഷ്‌ടങ്ങൾക്കിടയിൽ അൽ-നജ്ജാർ കുടുംബം തെരച്ചിൽ നടത്തിയിരുന്നു. മോർച്ചറികളിൽ പോയി അന്തർദേശീയ റെഡ് ക്രോസ് കമ്മിറ്റിയോട് അന്വേഷിച്ചു.

അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വഴിതെറ്റിപ്പോയി, ഇന്ന് അവൻ ഇസ്രയേലിൽ തടവുകാരനായി തുടരുന്നുണ്ടോ, അതോ മരിച്ചോ? എന്നുപോലും ഞങ്ങള്‍ക്കറിയില്ലെന്ന് 46 വയസുകാരനായ നജ്ജാർ പറയുന്നു. അന്വേഷിച്ചു ചെന്നപ്പോള്‍ പ്രത്യേക തടവുകാരെക്കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിയൽ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവിടാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഇസ്രയേൽ ജയിൽ സർവീസസും സൈന്യവും തീർത്ത് പറഞ്ഞു. അൽ-നജ്ജാറിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളോടും അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും പ്രതികരിക്കാൻ സൈന്യം വിസമ്മതിച്ചു.

"കഴിഞ്ഞ ദശകങ്ങളിലെ ഏറ്റവും വിനാശകരമായ യുദ്ധങ്ങളിലൊന്നിൽ ഗാസയിൽ നിന്ന് കാണാതായവരെ തെരയുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ്. ചിലർ തകർന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്കടിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. അൽ-നജ്ജാറിൻ്റെ മകനെപ്പോലെയുള്ളവർ ഭൂമുഖത്തു നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷരായി. എത്രപേർ മരിച്ചെന്ന് പോലും കണക്കില്ല, കാണാതായവർ എത്രപേരെന്ന് കൃത്യമായി ആർക്കും അറിയില്ല." ഐസ്എംപിസി ഡയറക്‌ടർ ജനറൽ കാതറിൻ ബോംബർഗർ പറഞ്ഞു.

Ahmed Abu Halib and his wife Esraa Abu Halib, left, mourn over the body of their 5-month-old baby, Zainab, who died from malnutrition-related causes, according to the family and the hospital, during her funeral outside the Nasser Hospital, in Khan Younis, Gaza Strip, Saturday, July 26, 2025. (AP)

കണ്ണീരുണങ്ങാതെ ഗാസ

"ഏകദേശം 6,000 പേർ ഇപ്പോഴും കെട്ടിട അവശിഷ്‌ടങ്ങൾക്കടിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി ഗാസയിലെ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച കണക്കുകൾ പറയുന്നു. യഥാർഥ മരണനിരക്ക് നിലവിലുള്ള കണക്കുകളെക്കാൾ കൂടുതലാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ചില ആക്രമണങ്ങളിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. കാണാതായവരെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് വരാൻ ആരും അവശേഷിച്ചില്ല". ഗാസയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സഹെർ അൽ-വാഹിദി പറഞ്ഞു.

ഇതുവരെ 200 ലധികം കേസുകൾ മാത്രമേ അന്വേഷിച്ചിട്ടുള്ളൂവെന്നും അവയിൽ ഏഴ് പേരെ ഇസ്രയേൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി കണ്ടെത്തിയെന്നും വാഹിദി പറഞ്ഞു. മറ്റുള്ളവർ മരിച്ചതായോ അവശിഷ്‌ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുഴിച്ചുമൂടപ്പെട്ടതായോ കരുതുന്നതായും വാഹിദി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 7,000 കേസുകളോളം പരിഹരിക്കപ്പെടാതെയുണ്ടെന്ന് ഗാസയിലെ സർക്കാർ വക്താക്കൾ പറഞ്ഞു. കെട്ടിട അവശിഷ്‌ടങ്ങൾക്കിടയിൽ അകപ്പെട്ടവരെ ഈ കണക്കുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ഗാസയിലെ മുഖ്യ വക്താവ് ക്രിസ്റ്റ്യൻ കാർഡൺ പറഞ്ഞു.

ഇസ്രയേൽ-പലസ്‌തീൻ സംഘർഷം ഗാസയിലെ 2.3 ദശലക്ഷം ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടപ്പലായനത്തിന് കാരണമായി. ഇസ്രയേലിൻ്റെ ചെക്ക്‌പോസ്റ്റുകളിൽ നൂറുകണക്കിന് ജനങ്ങളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തെന്നും കുടുംബങ്ങളെ റെയ്‌ഡിൽ പിടികൂടിയെന്നും വിവധ റിപ്പോർട്ടുകൾ പറഞ്ഞു.

ഇസ്രയേലിൻ്റെ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിരവധി മൃതദേഹങ്ങൾ തെരുവുകളിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇസ്രയേലിൻ്റെ സൈനിക മേഖലകൾക്ക് സമീപമെത്തിയ പലസ്‌തീൻ പൗരരെ വെടിയുതിർത്തു കൊലപ്പെടുത്തുകയും മാസങ്ങൾക്കിപ്പുറം അഴുകിയ നിലയിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

തിരിച്ചറിയൽ രേഖയില്ലാത്ത നൂറുകണക്കിന് മൃതദേഹങ്ങൾ ഗാസയിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചു. അജ്ഞാത കൂട്ടക്കുഴിമാടങ്ങളിൽ അടക്കി. കാണാതായവരെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിന് നൂതന ഡിഎൻഎ സാങ്കേതികവിദ്യ, മൃതദേഹങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള സാമ്പിളുകൾ, ശ്‌മശാനങ്ങളിലും കൂട്ടക്കുഴിമാടങ്ങളിലും മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ആകാശ ദൃശ്യങ്ങൾ എന്നിവ ആവശ്യമാണെന്ന് കാതറിൻ ബോംബർഗർ പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ ഡിഎൻഎ പരിശോധനാ സാമഗ്രികൾ ഗാസയിലേക്ക് അയക്കുന്നതിൽ ഇസ്രയേൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ബോംബർജറും ഗാസ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയവും പറയുന്നു. ഇതേ കുറിച്ചുള്ള പ്രതികരണത്തിന് ഇസ്രയേൽ സൈനിക അധികൃതർ തയാറായില്ലെന്നും വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

കാണാതായവരെ കണ്ടെത്തേണ്ടത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് കാതറിൻ ബോംബർജർ പറഞ്ഞു. ഇസ്രയേൽ അധികാരികൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ ഇച്‌ഛാശക്തിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും." കാതറിൻ ബോംബർജർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Mohammad and Tahani al-Najjar hold a cellphone showing a picture of their son, Ahmad, at their family's tent in Muwasi, along Gaza's southern coast, Feb. 22, 2025. (AP)

ജീവിക്കുന്ന അസ്ഥിമാടങ്ങൾ

കുടുംബ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ പോയ 27 വയസുകാരനായ മകൻ മൊസാബിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം ലഭിക്കാതെ മാസങ്ങളായി നീറി നീറി കഴിയുകയാണ് മാതാവ് ഫദ്‌വ അൽ-ഗൽബൻ. മൊസാബ് നിലത്ത് കിടക്കുന്നത് സമീപത്തുള്ള ബന്ധുക്കൾ കണ്ടതായി പറഞ്ഞു. അവൻ്റെ പേര് ഉറക്കെ വിളിച്ചു. പക്ഷെ മറുവിളി കേൾക്കുകയോ കണ്ണ് തുറക്കുകയോ ചെയ്‌തില്ല. ഇസ്രയേൽ സൈന്യം റോന്ത് ചുറ്റുന്നതിനാൽ ബന്ധുക്കൾക്ക് അവനെ സമീപിക്കാനായില്ല. അവൻ മരിച്ചെന്ന് കരുതി അവർ തിരികെ പോയതായി ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു.

കുറച്ചു സമയങ്ങൾക്കു ശേഷം കുടുംബാംഗങ്ങൾ തിരികെ വന്നപ്പോൾ നിലത്തു കിടക്കുന്ന മൊസാബിനെ കാണാനില്ലായിരുന്നു. പകരം വിണ്ടുകീറിയ ചെരുപ്പുകൾ മാത്രമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. മൊസാബിനെ കണ്ടുകിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് കാൺമാനില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുള്ളതായി ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു.

"മകൻ്റെ വിധി എന്തുതന്നെയായാലും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു തീയുണ്ട്. ആരെങ്കിലും അവനെ കുഴിച്ചുമൂടിയോ എന്ന് അറിയില്ല. ഉള്ളിലുള്ള തീയുടെ തീവ്രതയേക്കാൾ അധികമാവില്ല ഇനി ഒന്നും." അൽ-ഗൽബാനെ പറഞ്ഞു. ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രമേ ഇനി ഗൽബാന് തൻ്റെ മകൻ്റേതായി ബാക്കിയുള്ളൂ.

“എനിക്ക് അവനെ മണക്കുന്നു. എനിക്ക് അവൻ്റെ ഗന്ധം വേണം,” അൽ-ഗൽബാനെ പറഞ്ഞു. വാക്കുകൾ ഗദ്‌ദദമായി തൊണ്ടയിൽ തട്ടി. “അവൻ കൂടാരത്തിൽ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു വരും. അവൻ മരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു." അൽ-ഗൽബാനെ പറഞ്ഞു നിർത്തി.

അൽ-ഗൽബാനെ പോലെ മറ്റ് മാതാപിതാക്കളും പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. മറ്റൊരാൾ മരിച്ചതായി അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം അയാൾ ഇസ്രയേൽ ജയിലിലിൽ തടവിലാണെന്ന് വിവരം ലഭിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ചിലർ വാചാലരായി. ഗാസയിൽ നിന്ന് നൂറുകണക്കിന് പലസ്‌തീനികളെ ഇസ്രയേൽ സൈന്യം അപ്രത്യക്ഷമാക്കുകയാണെന്നും കുറ്റം ചുമത്താതെയും വിചാരണ കൂടാതെയും നിരപരാധികളെ തടങ്കലിൽ വയ്ക്കുകയാണെന്നും മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ പറയുന്നു.

വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരമുള്ള അപേക്ഷകൾ വഴിയല്ലാതെ, തടവിലാക്കപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ച് ഇസ്രയേൽ പരസ്യമാക്കുന്നില്ല. യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇസ്രയേൽ നിയമത്തിൽ പരിഷ്‌കരണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു. ഇത്തരം പരിഷ്‌കരണ പ്രകാരം ഗാസയിൽ നിന്നുള്ള തടവുകാരെ 75 ദിവസത്തേക്ക് ഒരു വിചാരണയില്ലാതെ തടങ്കലിൽ വയ്ക്കാമെന്ന നിയമവും കൊണ്ടുവന്നു.

2025 സെപ്റ്റംബർ വരെ ഗാസയിൽ നിന്നുള്ള 2,662 പലസ്‌തീനികളെ ഇസ്രയേൽ ജയിലുകളിൽ തടവിലാക്കിയെന്ന രേഖകൾ ഇസ്രയേൽ മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനയായ 'ഹാമോകെഡ്' നേടിയിരുന്നു. സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തടവിലാക്കപ്പെട്ട നൂറുകണക്കിന് സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ദുരിത ജീവിതം മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

Khaled Nassar looks over the destruction at his apartment in the Jabaliya refugee camp in Gaza City Feb. 9, 2025. (AP)

ഇനി ഓർക്കാൻ മിച്ചം ഒരു മോതിരം മാത്രം

ബുൾഡോസറുകൾ ഭൂരിഭാഗവും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതോടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ അസ്ഥികൾ പോലും കണ്ടെത്താമെന്ന പ്രതീക്ഷ മങ്ങിയാണ് ഗാസയിലെ മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്നത്. കുടുംബാംഗങ്ങൾ കെട്ടിട അവശിഷ്‌ടങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ സ്വയം തെരച്ചിൽ നടത്തുകയാണ്. ഖാലിദ് നാസറിൻ്റെ മകൾ ഡാലിയ (28), മകൻ മഹ്‌മൂദ് (24) എന്നിവർ വ്യോമാക്രമണങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

ഇരുവരെയും ജബാലിയ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകൾക്കിടയിൽ അടക്കം ചെയ്‌തു. ആവർത്തിച്ചുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ, റെയ്‌ഡുകൾ, ആക്രമണങ്ങൾ എന്നിവയാൽ തകർന്ന ജബാലിയ നഗരം ഇപ്പോൾ ഇസ്രയേലിൻ്റെ സൈനിക നിയന്ത്രണത്തിലും അതിർത്തിക്ക് അപ്പുറവുമാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് എത്താൻ സാധ്യമാകുന്നില്ലെന്ന് വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

യുദ്ധം ആരംഭിച്ച് മൂന്നാം ദിവസമായ 2023 ഒക്ടോബർ 9 ന് ഡാലിയയും ഭർത്താവും വീട്ടിൽവച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടു. എന്നാൽ അവരുടെ കുട്ടികൾ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപെട്ടു. അവർ ഇപ്പോൾ മുത്തച്‌ഛൻ നാസറിനൊപ്പമാണ് താമസിക്കുന്നത്. "ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് തെരഞ്ഞു, പക്ഷേ അവരെ കണ്ടെത്താനായില്ല." നാസർ പറഞ്ഞു.

ജനുവരിയിൽ വെടിനിർത്തൽ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ നാസറും ഭാര്യ ഖദ്രയും മകനെ അന്വേഷിക്കാനായി പുറപ്പെട്ടു. വാർധക്യ സഹജമായ തളർച്ചയെ മറികടന്ന് ചുറ്റികയും കോരികയും ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിട അവശിഷ്‌ടങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റി മകനെ തെരഞ്ഞു.

മാർച്ചിൽ ഇസ്രയേൽ വെടിനിർത്തൽ ലംഘിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് പലായനം ചെയ്യേണ്ടിവന്നു. എന്നാൽ ഖദ്ര നിരാശപ്പെടാൻ വിസമ്മതിച്ചു. ആക്രമണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചാൽ വീണ്ടും അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഖദ്ര പറഞ്ഞു. എൻ്റെ മകൻ്റേതെന്ന് വിളിക്കാനും കുഴിമാടത്തിൽ വയ്ക്കാനും കുറച്ച് അസ്ഥികൾ മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളൂ. ഒപ്പം ഒരു മോതിരവും.” ചോര ഒഴുകുന്ന ജോർദാൻ പുഴപോലെ ഖദ്രയുടെ കണ്ണുകൾ കലങ്ങി മറിഞ്ഞു.

