'പലസ്തീന് എന്നൊരു രാഷ്ട്രമുണ്ടാകില്ല', ബ്രിട്ടന്, കാനഡ, ഓസ്ട്രേലിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളോട് നെതന്യാഹു, ഭീകരതയ്ക്ക് പുരസ്കാരം നല്കുന്ന നടപടിയെന്ന് നെതന്യാഹു
ജോര്ദാന് നദിക്ക് കിഴക്ക് പലസ്തീന് എന്നൊരു രാജ്യമുണ്ടാകില്ലെന്നാണ് നെതന്യാഹുവിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.
By ANI
Published : September 22, 2025 at 8:06 AM IST
ടെല് അവീവ്: പലസ്തീനെ സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായി അംഗീകരിക്കാനുള്ള ബ്രിട്ടന്, കാനഡ, ഓസ്ട്രേലിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങള്ക്കെതിരെ പരസ്യനിലപാടുമായി ഇസ്രയേല് പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹു രംഗത്ത്. ജോര്ദാന് നദിക്ക് കിഴക്ക് പലസ്തീന് എന്നൊരു രാജ്യമുണ്ടാകില്ലെന്നാണ് നെതന്യാഹുവിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പലസ്തീനെ സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായി അംഗീകരിക്കാനുള്ള ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ നീക്കത്തെ ശക്തമായ ഭാഷയിലാണ് നെതന്യാഹു അപലപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അമേരിക്കന് സന്ദര്ശനത്തിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു നെതന്യാഹുവിന്റെ പ്രതികരണം. ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് ഒരു ഭീകരസംഘത്തെ അവരോധിക്കാന് അനുവദിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പലസ്തീനെ അംഗീകരിക്കുക വഴി അവര് ഭീകരതയ്ക്ക് പുരസ്കാരം നല്കുകയാണെന്നും നെതന്യാഹു ആരോപിച്ചു. എന്നാല് ഇത് സംഭവിക്കാന് യാതൊരു തരത്തിലും താന് അനുവദിക്കില്ല. ഭീകര രാജ്യം സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കാന് താന് ഏറെ വര്ഷങ്ങളായി കിണഞ്ഞ് ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇതിന് തനിക്ക് രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തും നിന്ന് കടുത്ത സമ്മര്ദ്ദം നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. ഇത് തങ്ങള് നിശ്ചയദാര്ഢ്യത്തോടെ നടപ്പാക്കുമെന്നും നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു. അതേസമയം ജൂത അധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങള് ഇരട്ടിയാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
Also Read: റൂബിയോ- നെതന്യാഹു കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഗാസയിൽ ബോംബ് വർഷം കടുപ്പിച്ച് ഇസ്രയേൽ; താക്കീതുമായി ദോഹ ഉച്ചകോടി
പലസ്തീനെ രാഷ്ട്രമായി അംഗീകരിക്കാന് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഓസ്ട്രേലിയയും കാനഡയും ബ്രിട്ടനും ഏകോപിച്ച് പ്രവര്ത്തിക്കാന് തീരുമാനിച്ചത്. അതേസമയം ഹമാസ് അടിയന്തരമായി പിന്മാറണമെന്ന നിര്ദേശവും ഇവര് മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വതന്ത്ര പരമാധികാര പലസ്തീനെ ഓസ്ട്രേലിയ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇതിലൂടെ പലസ്തീന് ജനതയുടെ ദീര്ഘകാലമായുള്ള ആഗ്രഹ സഫലീകരണമാണ് തങ്ങള് നടത്തിയതെന്നു ഓസ്ട്രേലിയന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് പ്രസ്താവനയില് പറഞ്ഞു.
എന്നാല് ഈ നീക്കം മേഖലയിലെ സുരക്ഷയെ തകിടം മറിക്കുമെന്നാണ് ഇസ്രയേലിന്റെ വാദം. നീക്കത്തെ ഇസ്രയേല് തള്ളി. ഇത്തരമൊരു നീക്കം സമാധാനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കില്ലെന്നും അവര് പറയുന്നു. മേഖലയെ കൂടുതല് ദുര്ബലമാക്കാനേ ഇതുപകരിക്കൂ. ഒപ്പം ഭാവിയില് സമാധാനപരമായ ഒരു പരിഹാരത്തിനുള്ള സാധ്യതയ്ക്കും മങ്ങലേല്പ്പിക്കുമെന്നും ഇസ്രയേല് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയില് പറഞ്ഞു.
നേരത്തെ ഇസ്രയേലിനെ ദോഹ ഉച്ചകോടിയില് താക്കീത് ചെയ്തിരുന്നു. ഖത്തറിൻ്റെ പരമാധികാരത്തിലേയ്ക്കുള്ള ഇസ്രയേലിൻ്റെ കടന്നാക്രമണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു ദോഹ ഉച്ചകോടി. ഖത്തറിൻ്റെ പരമാധികാരം ചോദ്യം ചെയ്ത് ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തെ രാഷ്ട്രനേതാക്കൾ ഒന്നടങ്കം അപലപിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ ഇസ്രയേലിനെതിരെ ഒരുമിച്ചു നീങ്ങാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രമേയവും ഉച്ചകോടി പാസാക്കി.