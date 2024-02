സിറിയയിലെ സായുധ ഗ്രൂപ്പുകളെ ആക്രമിച്ച് അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും; സിറിയയിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്ത്?

ഹൈദരാബാദ്: സിറിയ, ഇറാഖ്, യെമൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള സായുധ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും. അതേസമയം ഇസ്രായേൽ ഗാസയിൽ ഹമാസിനെതിരായ ആക്രമണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഈ മേഖലയിൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് ആക്രമണമുണ്ടാവുന്നതെന്നും അറിയാം (The United States and Britain have struck Iran-backed armed groups in Syria).

അമേരിക്കയുടെ ആക്രമണം: സിറിയ-ജോർദാൻ അതിർത്തിയിലെ യുഎസ് താവളത്തിൽ മൂന്ന് അമേരിക്കൻ സൈനികരെ ഇറാന്‍ പിന്തുണയോടെ സായുധ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് പ്രതികാരമായാണ് ഇറാഖിലെയും സിറിയയിലെയും ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള സായുധ ഗ്രൂപ്പുകളെ വെള്ളിയാഴ്‌ച യുഎസ് ആക്രമിച്ചിരുന്നത്. അതേസമയം, ഇറാനുമായുള്ള സംഘർഷം പ്രത്യക്ഷ യുദ്ധമാക്കി മാറ്റാന്‍ ൃആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് വാഷിംഗ്‌ടൺ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഇന്നുവരെ സായുധ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ തിരിച്ചടിച്ചിടിക്കാത്തത് യുഎസുമായി സമ്പൂർണ്ണ യുദ്ധം ഇറാന്‍ പിന്തുണയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇസ്ലാമിക് സ്‌റ്റേറ്റിനെതിരെ പോരാടാൻ യുഎസ് സൈന്യം പ്രദേശത്ത് സാന്നിധ്യം നിലനിർത്തുന്നുണ്ട്.

തീവ്രവാദികൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ വടക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും കീഴടക്കുകയും മതന്യൂനപക്ഷമായ യസീദികൾക്കെതിരെ വംശഹത്യ നടത്തുകയും ചെയ്‌തതിന് ശേഷം 2014 ൽ അവർ ഇറാഖിലേക്ക് മടങ്ങിയിരുന്നു. ഐഎസിനുമേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താൻ കുർദിഷ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോരാളികളുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും ദീർഘകാല പാശ്ചാത്യ സഖ്യകക്ഷിയായ ജോർദാനിലും യുഎസ് സേന സിറിയയിലും നിലവിലുണ്ട്.

ഒക്‌ടോബർ 7-ന് ഇസ്രയേലിനെതിരായ ഹമാസിൻ്റെ ആക്രമണത്തിനും ഗാസയിൽ യുദ്ധം തുടങ്ങിയതിനും ശേഷം ഇറാനെയും അതിൻ്റെ ഇടപാടുകാരെയും കൂടുതൽ രൂക്ഷമാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ യുഎസ് ഈ മേഖലയിലേക്ക് കൂടുതൽ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഹൂതി ആക്രമണം: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കപ്പൽ പാതകളിലൊന്നായ ചെങ്കടലിൽ അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിന് നേരെയുള്ള ഹൂതികളുടെ നിരന്തരമായ മിസൈലുകളുടെയും ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളുടെയും പ്രതികരണമായിരുന്നു ഇത്.

ഗസ്സ മുനമ്പിലെ ആക്രമണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇസ്രായേലിന്മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താനാണ് തങ്ങളുടെ ആക്രമണമെന്ന് ഹൂതികൾ പറയുന്നുണ്ട്. ആക്രമണങ്ങളുടെ ഫലമായി ചരക്ക് ഗതാഗതത്തിൽ ഇതിനകം വലിയ ഇടിവ് നേരിട്ട ചെങ്കടലിൽ സ്വതന്ത്ര നാവിഗേഷനും വ്യാപാരവും സംരക്ഷിക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് യുഎസും ബ്രിട്ടനും പറയുന്നു.

ഇസ്രായേൽ പലസ്‌തീൻ സംഘർഷം: ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഗാസയിലെ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഹമാസിൻ്റെ ഒക്‌ടോബർ 7 ന് തെക്കൻ ഇസ്രായേലിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡോടെയാണ് ആരംഭിച്ചത്. പലസ്‌തീൻ തീവ്രവാദികൾ 1,200 ഓളം ഇസ്രായേലികളെ കൊല്ലുകയും 250 ഓളം പേരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. ഇതുവരെ 27,000 പലസ്‌തീനികളെ കൊന്നൊടുക്കിയ വ്യോമാക്രമണത്തിലൂടെയാണ് ഇസ്രായേൽ പ്രതികരിച്ചത്.

അമേരിക്കയും ഖത്തറും ഈജിപ്‌തും വെടിനിർത്തൽ ചർച്ചകൾ നടത്തി ബാക്കിയുള്ള ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കാനും പലസ്‌തീൻ ജനതയ്ക്ക് ആശ്വാസം നൽകാനും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും വീടുകളിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. പലസ്‌തീൻ തടവുകാർക്ക് പകരമായി നവംബറിൽ ഒരാഴ്‌ച നീണ്ടുനിന്ന യുദ്ധവിരാമത്തിനിടെ 100-ലധികം തടവുകാരെ മോചിപ്പിച്ചിരുന്നു.

ഇസ്രായേൽ-ഹമാസ് യുദ്ധം മിഡിൽ ഈസ്‌റ്റിലുടനീളം അലയടിക്കുകയാണ്. യുഎസും ഇസ്രയേലും ഒരു വശത്തും ഇറാനും അതിൻ്റെ തീവ്രവാദ സഖ്യകക്ഷികളും മറുവശത്ത് ആക്രമണത്തോട് പ്രതികരിക്കുകയും മറുവശത്ത് നിന്ന് തടയുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ഇസ്രായേൽ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണിയായി ഇറാനെ കാണുന്നുണ്ട്.