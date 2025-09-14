മദ്യവും പന്നിയിറച്ചിയും ലോട്ടറിയും വില്ക്കരുതെന്ന് മുസ്ലീം പുരോഹിതൻ; ശരീഅത്ത് നിയമം നിരോധിച്ച് ടെക്സാസ് ഗവർണർ
വ്യക്തികൾക്ക് മേൽ "ശരീഅത്ത് നിയമം" അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ടെക്സാസ് ഗവർണർ.
Published : September 14, 2025 at 8:10 PM IST
ഹ്യൂസ്റ്റൺ: ഇസ്ലാമിക ശരീഅത്ത് നിയമം നിരോധിച്ച് ടെക്സാസ് ഗവർണർ ഗ്രെഗ് ആബട്ട്. വ്യക്തികൾക്ക് മേൽ "ശരീഅത്ത് നിയമം" അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നും ഗവർണർ എക്സിലൂടെ നിർദേശിച്ചു. ഹ്യൂസ്റ്റണിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വൈറലായ വീഡിയോയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് ആബട്ടിൻ്റെ നടപടി.
മദ്യം, പന്നിയിറച്ചി, ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ എന്നിവ വിൽക്കരുതെന്ന് കടയുടമകളോട് ഒരു മുസ്ലീം പുരോഹിതൻ ഉച്ചഭാഷിണി ഉപയോഗിച്ച് ആവശ്യപ്പെടുന്നതായിരുന്നു വൈറലായ വീഡിയോ. സംഭവത്തെ പീഡനമായി വിശേഷിപ്പിച്ച ഗവർണർ, പൊതുജീവിതത്തിൽ മതപരമായ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ടെക്സാസ് അനുവദിക്കില്ലെന്നും പറഞ്ഞു.
“ശരീഅത്ത് നിയമവും നിയമത്തിന് കീഴിലെ വ്യവസ്ഥകളും ടെക്സാസിൽ നിരോധിക്കുന്ന നിയമങ്ങളിൽ ഞാൻ ഒപ്പുവച്ചു. ബിസിനസുകളോ വ്യക്തികളോ ഇതുപോലുള്ള വിഡ്ഢികളെ ഭയപ്പെടരുത്'' എന്നും ആബട്ട് എക്സിൽ കുറിച്ചു.
Today I signed a law that outlaws compounds like EPIC City.— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) September 12, 2025
- It prevents “no go zones“
- Prevents selling land to only Muslims
- Requires disputes to be brought
under Texas laws & Texas courts NOT Sharia law
Transactions & business in Texas are not governed by Sharia law. pic.twitter.com/aiQgC2BCHr
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
"പ്രസ്തുത വ്യക്തിയോ മറ്റാരെങ്കിലുമോ ശരീഅത്ത് നിമയം നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ, അത് പ്രാദേശിക നിയമ നിർവഹണ ഏജൻസിയെയോ ടെക്സസ് പൊതു സുരക്ഷാ വകുപ്പിനെയോ അറിയിക്കുക" - ആബട്ട് എക്സ് പോസ്റ്റിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. യുഎസ് നിയമവുമായി വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ശരിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും വിദേശ അല്ലെങ്കിൽ മതപരമായ കോഡുകൾ പ്രയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് 2017ലെ അമേരിക്കൻ ലോസ് ഫോർ അമേരിക്കൻ കോർട്ട്സ് ബിൽ കോടതികളെ തടയുന്നുണ്ട്.
അതേസമയം കൗൺസിൽ ഓൺ അമേരിക്കൻ-ഇസ്ലാമിക് റിലേഷൻസ് (CAIR) ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുസ്ലീം അഭിഭാഷക ഗ്രൂപ്പുകൾ, ആബോട്ടിൻ്റെ പ്രസ്താവനകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് വിമർശിച്ചു. വ്യക്തിപരമായ, മതപരമായ ആചാരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് ഗവർണറുടെ പ്രസ്താവനയെന്ന് മത സംഘടനകള് ആരോപിച്ചു.
ഈസ്റ്റ് പ്ലാനോ ഇസ്ലാമിക് സെൻ്റിൻ്റെ 400 ഏക്കർ വിസ്തൃതിയുള്ള റെസിഡൻഷ്യൽ, കൊമേഴ്സ്യൽ വികസന പദ്ധതിയെ ടെക്സസ് ഗവർണർ ഗ്രെഗ് ആബട്ട് എതിർത്തിരുന്നു. വീടുകൾ, സ്കൂളുകൾ, ഒരു പള്ളി, വാണിജ്യ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നതായിരുന്നു പദ്ധതി. എന്നാൽ "ശരീഅത്ത് സോൺ" ആയി പദ്ധതി മാറുമെന്ന് ആബോട്ട് അവകാശപ്പെടുകയും സംസ്ഥാന ഏജൻസികൾകളോട് അന്വേഷണം നടത്താൻ ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനും വലിയ വിമർശനം നേരിട്ടിരുന്നു.
കുട്ടികളെ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളുകളിൽ വിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്ന രക്ഷിതാക്കൾക്ക് വൗച്ചർ സമ്പ്രദായം ഏർപ്പെടുത്തിയത് മുതൽ ടെക്സിസിന്റെ അതിർത്തി സംരക്ഷണം, നിയമവിരുദ്ധ കുടിയേറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടികൾ വരെ ആബട്ടിന്റെ കൈമുദ്ര പതിഞ്ഞ നിയമങ്ങളാണ്.
Also Read: 'ബിൻ ലാദൻ കൊല്ലപ്പെട്ടത് സ്വന്തം നാട്ടിൽ വച്ചെന്ന് മറക്കരുത്'; ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ പാകിസ്ഥാനെ വിമർശിച്ച് ഇസ്രയേൽ