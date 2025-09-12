നേപ്പാളിൽ ഇടക്കാല സർക്കാർ; സുശീല കർക്കി പ്രധാനമന്ത്രി, പദവിയിലെത്തുന്ന ആദ്യ വനിത
സുപ്രീം കോടതി മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സുശീല കർക്കി നേപ്പാളിൻ്റെ ഇടക്കാല പ്രധാനമന്ത്രി. സത്യപ്രതിജ്ഞ രാത്രി 9 മണിക്ക്.
കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാളിന് പുതിയ ഇടക്കാല സർക്കാർ. സുപ്രീം കോടതി മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സുശീല കർക്കി ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും. രാജ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി പദവി അലങ്കരിക്കുന്ന ആദ്യ വനിതയാണ് സുശീല കർക്കി.
നേപ്പാൾ രാഷ്ട്രപതിയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമായതായി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു. രാത്രി 9 മണിക്കാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ്. പുതിയ സർക്കാർ അധികാരമേൽക്കുന്നതോടെ പാർലമെൻ്റ് പിരിച്ചുവിടും. സോഷ്യൽ മീഡിയ നിരോധനത്തെ തുടർന്ന് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട യുവജന പ്രക്ഷോഭമാണ് രാജ്യത്ത് രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരതയിലേക്ക് നയിച്ചത്. പ്രതിഷേധങ്ങള്ക്കിടെ 51 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായിരുന്നു.