അര്‍ധരാത്രിയില്‍ പിറക്കുമോ സമാധാനം; ട്രംപിന്‍റെ ഫോര്‍മുല എന്ത്? ലോകശ്രദ്ധ അലാസ്‌കയിലേക്ക്

"യുക്രെയ്‌നില്ലാതെ യുക്രെയ്‌നെക്കുറിച്ച് ഒന്നുമില്ല" എന്ന പാശ്ചാത്യ നയത്തിന് വിരുദ്ധമായി, ഉക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്‍റ് വോളോഡിമിർ സെലെൻസ്‌കിയെ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ ആശങ്ക വർധിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട്

TRUMP AND PUTIN (File Photo) (X.com)
Published : August 15, 2025

Published : August 15, 2025 at 12:45 PM IST

അലാസ്‌ക: ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും ഇന്ന് അലാസ്‌കയിലേക്ക്. യുഎസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും റഷ്യൻ പ്രസിഡന്‍റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിനും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന കൂടിക്കാഴ്ച റഷ്യ-യുക്രെയ്ന്‍ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഗതി മാത്രമല്ല, ട്രംപിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിയും യൂറോപ്യൻ സുരക്ഷയുടെ വിധിയും നിർണയിച്ചേക്കാം. ട്രംപ് അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷം ഇരു നേതാക്കളും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ആദ്യ കൂടിക്കാഴ്ചയാണിത്. ഇന്ത്യന്‍ സമയം ശനിയാഴ്‌ച പുലര്‍ച്ചെ ഒരു മണിക്കാണ് നിര്‍ണായക കൂടിക്കാഴ്ച

ഈ ഉച്ചകോടിയിലൂടെ താനൊരു അന്താരാഷ്‌ട്ര മധ്യസ്ഥനും ആഗോള സമാധാന നേതാവുമാണെന്ന് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ തെളിയിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ട്രംപ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഉക്രെയ്നിലെ റഷ്യന്‍ അധിനിവേശം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഒരു വഴി കണ്ടെത്താൻ തനിക്ക് കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം നേരത്തെ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. അതേസമയം, റഷ്യയുടെ നേട്ടങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കാനും നാറ്റോ സൈനിക സഖ്യത്തിൽ ചേരാനുള്ള യുക്രെയ്ൻ്റെ ശ്രമം തടയാനും സാധിക്കുന്ന ഒരു കരാർ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള അവസരമായാണ് പുടിൻ ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയെ കാണുന്നത്.

അലാസ്കയില്‍ നടന്ന ഉക്രെയ്ന്‍ അനുകൂല റാലി (X.com)

എന്നാൽ, കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ട്രംപിന് ചില അപകടസാധ്യതകളുണ്ടെന്നാണ് വിദേശകാര്യ വിദഗ്‌ധര്‍ നല്‍കുന്ന വിവരം. യുക്രെയ്ൻ അധിനിവേശത്തിന് ശേഷം ലോകവേദിയിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട പുടിന് ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയിലൂടെ ഒരു അംഗീകാരം നൽകുകയാണ് ട്രംപ്. "യുക്രെയ്‌നില്ലാതെ യുക്രെയ്‌നെക്കുറിച്ച് ഒന്നുമില്ല" എന്ന പാശ്ചാത്യ നയത്തിന് വിരുദ്ധമായി, യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്‍റ് വോളോഡിമിർ സെലെൻസ്‌കിയെ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ ആശങ്ക വർധിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഉക്രെയ്നിന് താൽപര്യമില്ലാത്ത ഒരു കരാറിന് ട്രംപ് വഴങ്ങിയേക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയും ശക്തമാണ്. കരാറിൽ "ചില പ്രദേശങ്ങളുടെ കൈമാറ്റം" ഉൾപ്പെടുമെന്ന ട്രംപിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉക്രെയ്നിനെയും സഖ്യകക്ഷികളെയും നിരാശപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

അലാസ്കയില്‍ നടന്ന ഉക്രെയ്ന്‍ അനുകൂല റാലി (X.com)

റഷ്യയും യുക്രെയ്നും തമ്മിൽ സമാധാനത്തിനായുള്ള വ്യവസ്ഥകള്‍ ഇപ്പോഴും അവ്യക്തമാണ്. പാശ്ചാത്യ ആയുധ വിതരണം നിർത്തലാക്കുകയും ഉക്രെയ്നിൻ്റെ സൈനിക നീക്കങ്ങൾ മരവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ വെടിനിർത്തലിന് തയ്യാറാകൂ എന്ന പുടിൻ്റെ നിലപാട് യുക്രെയ്നും യൂറോപ്യൻ സഖ്യകക്ഷികളും നേരത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നു.

അലാസ്‌കയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സെലെൻസ്‌കിയെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു തുടർ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ട്രംപ് സൂചന നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും റഷ്യ ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ചർച്ചകൾ ആദ്യം ട്രംപും പുടിനും നേരിട്ടും പിന്നീട് പ്രതിനിധി സംഘങ്ങൾ ചേർന്നുമുള്ള 'വർക്കിംഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റി'ലും നടക്കും. തുടർന്ന് ഇരുനേതാക്കളും ചേര്‍ന്നുള്ള സംയുക്ത പത്രസമ്മേളനവും നടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

അലാസ്കയില്‍ നടന്ന ഉക്രെയ്ന്‍ അനുകൂല റാലി (X.com)

അലാസ്‌കയിലെ സൈനിക താവളത്തിൽ നടക്കുന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയെ "ശരിക്കും വികാരഭരിതമായ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച" എന്നാണ് ട്രംപ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ, പുടിൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ റഷ്യയ്ക്ക് "വളരെ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ" ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ യുഎസിന് നേട്ടമൊന്നുമില്ലെന്നും, പുടിന് മാത്രമാണ് നേട്ടമെന്നും മുൻ യുഎസ് അംബാസഡർ ഇയാൻ കെല്ലി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എന്നാൽ, എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കത്തക്ക തരത്തിൽ തിരശീലയ്ക്ക് പിന്നിൽ ചില നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടാകുമെന്നും മുൻ സിഐഎ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ജോർജ്ജ് ബീബെ അന്താരാഷ്ട്ര വാര്‍ത്ത ഏജന്‍സിയോട് വ്യക്തമാക്കി.

