പാകിസ്ഥാനിലെ ഒരു സെമിനാരിയില്‍ ചാവേര്‍ ബോംബ് സ്ഫോടനം; മുതിര്‍ന്ന പുരോഹിതനടക്കം 6പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു, ആക്രമണം റമദാന്‍ വ്രതാരംഭത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് - SUICIDE BOMB AT A SEMINARY

Security officials check a damaged security forces' vehicle at the site of a bomb blast in Quetta, Pakistan, Friday, Feb. 28, 2025 ( AP )