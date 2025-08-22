കൊളംബോ: പൊതുപണം ദുരുപയോഗം ചെയ്തു എന്നാരോപിച്ച് ശ്രീലങ്കയുടെ മുന് പ്രസിഡന്റ് റനില് വിക്രമസിന്ഹയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മുതിര്ന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് എഎഫ്പിയോട് പറഞ്ഞതാണ് ഇക്കാര്യം. രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണത്തിലിരിക്കുമ്പോള് 2023ല്ഡ ഭാര്യയുടെ ബിരുദദാന ചടങ്ങില് പങ്കെടുക്കാനായി ലണ്ടനിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് പൊതു പണം ഉപയോഗിച്ചെന്നാണ് ആരോപണം. ഇതേക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത ശേഷം കസ്റ്റഡിയില് എടുത്തുവെന്നും പൊലീസ് വെളിപ്പെടുത്തി.
Also Read: ഹമാസ് നിരായുധീകരണത്തിനും ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കാനും തയാറായില്ലെങ്കില് ഗാസ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് ഇസ്രയേല്
ഇദ്ദേഹത്തെ കൊളംബോ ഫോര്ട്ട് മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നില് ഹാജരാക്കുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. സ്വകാര്യ ആവശ്യത്തിന് രാജ്യത്തിന്റെ പണം ഉപയോഗിച്ചെന്ന കുറ്റമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് മേല് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഹവാനയില് നിന്ന് ജി77 ഉച്ചകോടിക്ക് ശേഷം മടങ്ങും വഴിയാണ് അദ്ദേഹം ലണ്ടനില് ഇറങ്ങിയത്. അദ്ദേഹവും ഭാര്യ മൈത്രിയും വൂള്വര്ഹാംടണ് സര്വകലാശാലയുടെ പരിപാടിയില് പങ്കെടുത്തു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭാര്യയുടെ യാത്ര ചെലവുകള് അവര് തന്നെയാണ് വഹിച്ചത്. അതിനായി സര്ക്കാര് പണം ഉപയോഗിച്ചില്ല. സ്വകാര്യ ആവശ്യത്തിനുള്ള യാത്രയ്ക്കായി അദ്ദേഹത്തിനും അംഗരക്ഷകര്ക്കുമുള്ള പണം പക്ഷേ പൊതുഖജനാവില് നിന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചത്.
2022 ജൂലൈയിലാണ് വിക്രം സിന്ഹെ ശ്രീലങ്കയുടെ പ്രസിഡന്റായത്. ഗോതബായ രജപക്ഷെയ്ക്ക് ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തെ തുടര്ന്ന് രാജി വയ്ക്കേണ്ടി വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് വിക്രം സിന്ഹെ പ്രസിഡന്റായത്. അഴിമതിയും കെടുകാര്യസ്ഥതയുമാരോപിച്ചായിരുന്നു ഗോതബായയ്ക്കെതിരെ രാജ്യത്ത് മാസങ്ങളോളം ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം അരങ്ങേറിയത്. 2022ലെ സാമ്പത്തിക തകര്ച്ചയ്ക്ക് ശേഷം രാജ്യത്തെ സമ്പദ്ഘടന തിരിച്ച് പിടിച്ചതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് വിക്രമസിന്ഹെയ്ക്ക് ആയിരുന്നു.
2019 ഈസ്റ്റര് ദിനത്തില് ശ്രീലങ്കയിലുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തില് രാജ്യത്തിന്റെ വിനോദസഞ്ചാരമേഖല തകര്ന്നടിഞ്ഞിരുന്നു. തുടര്ന്ന് രാജ്യത്തെ സമ്പദ്ഘടന തകിടം മറിഞ്ഞു. ശ്രീലങ്കയുടെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തില് അഞ്ച് ശതമാനത്തോളം വരുമാനം ലഭിക്കുന്നത് വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയില് നിന്നാണ്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം മാത്രം 23 ലക്ഷം വിദേശ സന്ദര്ശകരാണ് ശ്രീലങ്കയിലെത്തിയത്. എന്നാല് ഭീകരാക്രമണത്തെ തുടര്ന്നുണ്ടായ മാന്ദ്യത്തില് നിക്ഷേപകരും പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ്.
ഭീകരാക്രമണത്തില് 45 വിദേശികള് ഉള്പ്പെടെ ഇരുനൂറ്റി അമ്പതോളം ആളുകളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. നിരവധി പേര്ക്ക് പരിക്കേല്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തുടര്ന്ന് രാജ്യത്ത് കടുത്ത സാമ്പത്തിക അരക്ഷിതാവസ്ഥയുണ്ടായി. ഗോതബായ സര്ക്കാരിനെതിരെ ജനങ്ങള് തെരുവിലിറങ്ങി. മാസങ്ങളോളം രാജ്യത്ത് പ്രക്ഷോഭം അരങ്ങേറി. ഗത്യന്തരമില്ലാതെ ഗോതബായയ്ക്ക് രാജി വയ്ക്കുകയും രാജ്യത്ത് നിന്ന് പലായനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടി വന്നു.