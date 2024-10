ETV Bharat / international

ഇസ്രയേല്‍ വിരുദ്ധത സുരക്ഷ ഭീഷണി ഉയര്‍ത്തുന്നു; ശ്രീലങ്കയുടെ കിഴക്കന്‍ തീരത്ത് കനത്ത ജാഗ്രത

Sri Lanka East Coast On Alert For Possible Anti-Israeli Security Threat ( ETV Bharat )