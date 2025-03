ETV Bharat / international

സ്വന്തം പൗരന്മാർക്ക് മേലെ ബോംബിട്ട് ദക്ഷിണ കൊറിയ; 'പറ്റിപ്പോയെന്ന്' വിശദീകരണം - SOUTH KOREA BOMB ATTACK

South Korean Air Force F-15K fighter jets fire flare shells during the joint military drill between South Korea and the United States at Seungjin Fire Training Field in Pocheon, South Korea, Thursday, March 6, 2025 ( AP )