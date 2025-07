ETV Bharat / international

പറന്നുയർന്ന് അൽപ്പ സമയത്തിനകം സ്കൈഡൈവിങ് വിമാനം തകർന്നു വീണു; 15 പേർക്ക് പരിക്ക് - SKYDIVING PLANE CRASH IN NEWJERSEY

This image taken from video provided by WPVI-TV/6ABC shows a small skydiving aircraft that went off the end of a runway at Cross Keys Airport in Gloucester County, N.J., on Wednesday evening ( AP )