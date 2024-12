ETV Bharat / international

വൻ ഭീകരാക്രമണം; 16 പാകിസ്ഥാൻ പട്ടാളക്കാര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു, ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് പാകിസ്ഥാൻ താലിബാൻ - TERRORIST ATTACK IN PAKISTAN

Pakistan Army soldiers patrol on the Line of Control ( AP )