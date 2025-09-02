ETV Bharat / international

സിംഗപ്പൂർ പ്രധാനമന്ത്രി ലോറൻസ് വോങ് ഇന്ത്യയിൽ; അഞ്ച് ഉന്നതതല കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കും - INDIA SINGAPORE RELATIONS

ധനകാര്യം, ഡിജിറ്റൽ നവീകരണം, സമുദ്ര സഹകരണം, ബഹിരാകാശ സാങ്കേതികവിദ്യ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഉന്നതതല കരാറുകളിൽ ഒപ്പു വയ്ക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ

Lawrence Wong visit India ASEAN relations Green energy cooperation Digital economy partnership
സിംഗപ്പൂർ പ്രധാനമന്ത്രി ലോറൻസ് വോങ്ങും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും. വോങ് എക്സിൽ പങ്കുവച്ച ചിത്രം (File_x.com/LawrenceWongST)
author img

By PTI

Published : September 2, 2025 at 12:17 PM IST

2 Min Read

ന്യൂഡൽഹി: സിംഗപ്പൂർ പ്രധാനമന്ത്രി ലോറൻസ് വോങ് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനായി ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തും. ഇന്ത്യയും സിംഗപ്പൂരും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിൻ്റെ 60 ആം വാർഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് സന്ദർശനം. ധനകാര്യം, ഡിജിറ്റൽ നവീകരണം, നൈപുണ്യ വികസനം, സിവിൽ വ്യോമയാനം, സമുദ്ര സഹകരണം, ബഹിരാകാശ സാങ്കേതികവിദ്യ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഉന്നതതല കരാറുകളിൽ ഏർപ്പെടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

ഷിപ്പിങ്, സിവിൽ ഏവിയേഷൻ, ബഹിരാകാശം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ സഹകരണം വർധിപ്പിക്കാനായി അഞ്ച് കരാറുകളിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവയ്ക്കും. സിംഗപ്പൂർ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ശേഷം ലോറൻസ് വോങ് നടത്തുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സന്ദർശനമാണിത്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക സഹകരണം കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുള്ള വഴികൾ കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് സന്ദർശനത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

ഉന്നതതല ചർച്ചകളും സഹകരണ മേഖലകളും

ലോറൻസ് വോങ് ന്യൂഡൽഹിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി ഉഭയകക്ഷി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. ഇരു നേതാക്കളും പ്രാദേശിക, ആഗോള വിഷയങ്ങളും പുതിയ സഹകരണ സാധ്യതകളും ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 2024 സെപ്റ്റംബറിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ സിംഗപ്പൂർ സന്ദർശന വേളയിൽ സ്ഥാപിച്ച സമഗ്ര തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഈ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഇരുപക്ഷത്തെയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ സൂചിപ്പിച്ചു.

നേരത്തെ, ഈ മാസം ആദ്യം ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന ഇന്ത്യ-സിംഗപ്പൂർ മന്ത്രിതല വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ (ഐഎസ്എംആർ) ആറ് പ്രധാന മേഖലകളിലെ സഹകരണത്തിലെ പുരോഗതി ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും മന്ത്രിമാർ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. അഡ്വാൻസ്ഡ് മാനുഫാക്ചറിങ്, കണക്റ്റിവിറ്റി, ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, മരുന്ന്, നൈപുണ്യ വികസനം, സുസ്ഥിരത എന്നീ മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ പദ്ധതികളും അന്ന് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു.

സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്തവും ഊർജ സാധ്യതകളും

സിംഗപ്പൂരും ഇന്ത്യയും സാമ്പത്തിക, പ്രതിരോധ, സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ ശക്തമായ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം പങ്കിടുന്നുണ്ട്. ഫിൻടെക്, ഹരിത ഊർജം, സ്മാർട്ട് നഗര വികസനം, സൈബർ സുരക്ഷ തുടങ്ങിയ പുതിയ മേഖലകളിലേക്ക് സഹകരണം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും താത്പര്യമുണ്ട്. ആസിയാനിലെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാര പങ്കാളിയാണ് സിംഗപ്പൂർ.

വിദേശ വാണിജ്യ വായ്പകളുടെയും വിദേശ പോർട്ട്ഫോളിയോ നിക്ഷേപങ്ങളുടെയും പ്രധാന സ്രോതസ്സുകളിലൊന്നായ എഫ്ഡിഐയുടെ മുൻനിര സ്രോതസ്സാണ് ആസിയാൻ. ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് സോളാർ ഊർജം കടലിനടിയിലെ കേബിൾ വഴി കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയും ചർച്ചയിലുണ്ട്. ഡാറ്റാ കൈമാറ്റത്തിനും ഈ കേബിൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും.

ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് ഗ്രീൻ അമോണിയയും ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജനും കയറ്റുമതി ചെയ്യാനുള്ള മറ്റൊരു നിർദേശവും പരിഗണനയിലാണ്. ലോറൻസ് വോങിൻ്റെ സന്ദർശനത്തിന് മുന്നോടിയായി ഓഗസ്റ്റ് 13ന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന ഇന്ത്യ-സിംഗപ്പൂർ മന്ത്രിതല യോഗത്തിൽ (ഐഎസ്എംആർ) ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നു. ഈ പദ്ധതിയിൽ പോർട്ട് ഓഫ് സിംഗപ്പൂർ അതോറിറ്റി (പിഎസ്എ ഇൻ്റർനാഷണൽ) ഒരു ബില്യൺ ഡോളറിലധികം നിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വ്യാഴാഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ലോറൻസ് വോങും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കണ്ടെയ്നർ ടെർമിനൽ ഓൺലൈനായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ ലോറൻസ് വോങുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവുമായും അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്നും ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

Also Read:- "വ്യാപാര ബന്ധം ഏകപക്ഷീയം", ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞ് ട്രംപ്, മോദി-പുടിൻ-ഷി ഉഭയകക്ഷി ചര്‍ച്ചയ്‌ക്ക് പിന്നാലെയുള്ള ആദ്യ പ്രതികരണം

ന്യൂഡൽഹി: സിംഗപ്പൂർ പ്രധാനമന്ത്രി ലോറൻസ് വോങ് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനായി ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തും. ഇന്ത്യയും സിംഗപ്പൂരും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിൻ്റെ 60 ആം വാർഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് സന്ദർശനം. ധനകാര്യം, ഡിജിറ്റൽ നവീകരണം, നൈപുണ്യ വികസനം, സിവിൽ വ്യോമയാനം, സമുദ്ര സഹകരണം, ബഹിരാകാശ സാങ്കേതികവിദ്യ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഉന്നതതല കരാറുകളിൽ ഏർപ്പെടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

ഷിപ്പിങ്, സിവിൽ ഏവിയേഷൻ, ബഹിരാകാശം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ സഹകരണം വർധിപ്പിക്കാനായി അഞ്ച് കരാറുകളിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവയ്ക്കും. സിംഗപ്പൂർ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ശേഷം ലോറൻസ് വോങ് നടത്തുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സന്ദർശനമാണിത്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക സഹകരണം കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുള്ള വഴികൾ കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് സന്ദർശനത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

ഉന്നതതല ചർച്ചകളും സഹകരണ മേഖലകളും

ലോറൻസ് വോങ് ന്യൂഡൽഹിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി ഉഭയകക്ഷി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. ഇരു നേതാക്കളും പ്രാദേശിക, ആഗോള വിഷയങ്ങളും പുതിയ സഹകരണ സാധ്യതകളും ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 2024 സെപ്റ്റംബറിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ സിംഗപ്പൂർ സന്ദർശന വേളയിൽ സ്ഥാപിച്ച സമഗ്ര തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഈ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഇരുപക്ഷത്തെയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ സൂചിപ്പിച്ചു.

നേരത്തെ, ഈ മാസം ആദ്യം ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന ഇന്ത്യ-സിംഗപ്പൂർ മന്ത്രിതല വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ (ഐഎസ്എംആർ) ആറ് പ്രധാന മേഖലകളിലെ സഹകരണത്തിലെ പുരോഗതി ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും മന്ത്രിമാർ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. അഡ്വാൻസ്ഡ് മാനുഫാക്ചറിങ്, കണക്റ്റിവിറ്റി, ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, മരുന്ന്, നൈപുണ്യ വികസനം, സുസ്ഥിരത എന്നീ മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ പദ്ധതികളും അന്ന് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു.

സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്തവും ഊർജ സാധ്യതകളും

സിംഗപ്പൂരും ഇന്ത്യയും സാമ്പത്തിക, പ്രതിരോധ, സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ ശക്തമായ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം പങ്കിടുന്നുണ്ട്. ഫിൻടെക്, ഹരിത ഊർജം, സ്മാർട്ട് നഗര വികസനം, സൈബർ സുരക്ഷ തുടങ്ങിയ പുതിയ മേഖലകളിലേക്ക് സഹകരണം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും താത്പര്യമുണ്ട്. ആസിയാനിലെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാര പങ്കാളിയാണ് സിംഗപ്പൂർ.

വിദേശ വാണിജ്യ വായ്പകളുടെയും വിദേശ പോർട്ട്ഫോളിയോ നിക്ഷേപങ്ങളുടെയും പ്രധാന സ്രോതസ്സുകളിലൊന്നായ എഫ്ഡിഐയുടെ മുൻനിര സ്രോതസ്സാണ് ആസിയാൻ. ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് സോളാർ ഊർജം കടലിനടിയിലെ കേബിൾ വഴി കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയും ചർച്ചയിലുണ്ട്. ഡാറ്റാ കൈമാറ്റത്തിനും ഈ കേബിൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും.

ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് ഗ്രീൻ അമോണിയയും ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജനും കയറ്റുമതി ചെയ്യാനുള്ള മറ്റൊരു നിർദേശവും പരിഗണനയിലാണ്. ലോറൻസ് വോങിൻ്റെ സന്ദർശനത്തിന് മുന്നോടിയായി ഓഗസ്റ്റ് 13ന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന ഇന്ത്യ-സിംഗപ്പൂർ മന്ത്രിതല യോഗത്തിൽ (ഐഎസ്എംആർ) ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നു. ഈ പദ്ധതിയിൽ പോർട്ട് ഓഫ് സിംഗപ്പൂർ അതോറിറ്റി (പിഎസ്എ ഇൻ്റർനാഷണൽ) ഒരു ബില്യൺ ഡോളറിലധികം നിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വ്യാഴാഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ലോറൻസ് വോങും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കണ്ടെയ്നർ ടെർമിനൽ ഓൺലൈനായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ ലോറൻസ് വോങുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവുമായും അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്നും ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

Also Read:- "വ്യാപാര ബന്ധം ഏകപക്ഷീയം", ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞ് ട്രംപ്, മോദി-പുടിൻ-ഷി ഉഭയകക്ഷി ചര്‍ച്ചയ്‌ക്ക് പിന്നാലെയുള്ള ആദ്യ പ്രതികരണം

For All Latest Updates

TAGGED:

LAWRENCE WONG VISITINDIA ASEAN RELATIONSGREEN ENERGY COOPERATIONDIGITAL ECONOMY PARTNERSHIPINDIA SINGAPORE RELATIONS

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

അമേരിക്ക "കൈവിട്ടപ്പോള്‍" ജപ്പാനൊപ്പം, എഐ മുതല്‍ 68 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ നിക്ഷേപം വരെ, ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ ബന്ധം പുതിയ യുഗത്തിലേക്ക്

അടച്ചു പൂട്ടലിൻ്റെ വക്കിൽ നിന്നും അംഗീകാരത്തിൻ്റെ നിറവിലേക്ക്; ദേശീയ അധ്യാപക പുരസ്‌കാര തിളക്കത്തിൽ കേരളത്തിലെ രണ്ട് അധ്യാപകർ

EXCLUSIVE | എന്‍ഐഎയ്‌ക്ക് പുതിയ വിഭാഗം; വിദേശ മണ്ണില്‍ നിന്നും ഇന്ത്യയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന തീവ്രവാദികളുടെ വേരറുക്കുക ലക്ഷ്യം

ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന് തുടുക്കും! പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം സെപ്‌തംബർ 7ന്; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മികച്ച സമയം ഇത്, മിസ്സാക്കല്ലേ....

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.