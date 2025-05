ETV Bharat / international

ഗാസയിലേക്ക് സഹായവുമായി കപ്പലില്‍ സ്‌ഫോടനം; ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണമെന്ന് ക്രൂ അംഗങ്ങള്‍ - SHIP EXPLODES MALTA COAST

ship carrying humanitarian aid to Gaza explodes off the coast of Malta ( ANI )