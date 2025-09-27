ETV Bharat / international

'സിന്ധു നദീജല കരാർ റദ്ദാക്കിയത് യുദ്ധപ്രവര്‍ത്തി, പാക് ജനതയുടെ അവകാശം സംരക്ഷിക്കും': ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ ഭീഷണിയുമായി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ്

ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ പാകിസ്ഥാൻ വിജയിച്ചുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ്. സിന്ധു നദീജല ഉടമ്പടിയിലെയും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമത്തിലെയും വ്യവസ്ഥകൾ ഇന്ത്യ ലംഘിച്ചുവെന്നും പാക് പ്രധാനമന്ത്രി.

Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif at the United Nations General Assembly (AFP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 27, 2025 at 9:01 AM IST

ന്യൂയോർക്ക്: യുഎൻ പൊതുസഭയിൽ ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ ഭീഷണിയുമായി പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി മുഹമ്മദ് ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ്. സിന്ധു നദീജല ഉടമ്പടിയിലെ ഇന്ത്യയുടെ നിയന്ത്രണം "യുദ്ധപ്രവൃത്തി" ആണ്. ജലത്തിനായുള്ള പാക്കിസ്ഥാനിലെ ജനങ്ങളുടെ അവകാശം സംരക്ഷിക്കും. ഉടമ്പടിയിലെയും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമത്തിലെയും വ്യവസ്ഥകൾ ഇന്ത്യ ലംഘിച്ചുവെന്നും പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ആരോപിച്ചു.

യുഎൻ പൊതുസഭയിലെ പ്രസംഗത്തിനിടെയാണ് സിന്ധു നദീജല ഉടമ്പടി മരവിപ്പിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ് രംഗത്ത് എത്തിയത്. ഇന്ത്യ-പാക് സംഘർഷത്തിൽ, പാകിസ്ഥാൻ വിജയിച്ചുവെന്നും പ്രസംഗത്തിനിടെ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചു. സംഘർഷത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ വിജയിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ യുദ്ധ വിമാനങ്ങള്‍ തകർത്തിട്ടു തുടങ്ങിയ അവകാശവാദങ്ങളാണ് പൊതുസഭയിൽ ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ് ഉന്നയിച്ചത്.

പലസ്‌തീൻ വിഷയത്തിൽ ഇസ്രായേലിനെ ഇന്ത്യയുമായി ഉപമിച്ചും പ്രസംഗിച്ചു. ഗാസ ആക്രമണത്തിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തുന്നത് പൈശാചിക പ്രവർത്തിയാണ്. ഇസ്രയേൽ ഭീകരത അഴിച്ചുവിട്ടു. ഗാസയിൽ വംശഹത്യ നടക്കുന്നു. കശ്‌മീരിനെ ചൊല്ലി ഇന്ത്യ ആക്രമണം നടത്തിയ അതുപോലെയാണ് പലസ്‌തീനെതിരെയുള്ള ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം എന്നും പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ആരോപിച്ചു.

അതേസമയം ഇന്ത്യയുമായുള്ള വെടിനിര്‍ത്തലില്‍ പാക് പ്രധാനമന്ത്രി അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന് ക്രെഡിറ്റ് നല്‍കി. ട്രംപ് വിനാശകരമായ യുദ്ധം ഒഴിവാക്കി എന്നാണ് പാക് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. വാസ്‌തവത്തിൽ, മിലിട്ടറി ഓപ്പറേഷൻസ് ഡയറക്‌ടർ ജനറൽ മേജർ ജനറൽ കാഷിഫ് അബ്‌ദുള്ളയാണ് ഇന്ത്യൻയുടെ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ജനറൽ രാജീവ് ഘായിയെ വിളിച്ച് വെടിനിർത്തൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

ട്രംപിനെ നോബൽ സമ്മാനത്തിന് നാമനിർദേശം ചെയ്യണമെന്നതിനെ പിന്തുണച്ചാണ് പാകിസ്ഥാൻ പ്രസംഗം തുടർന്നത്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ അറബ് രാജ്യങ്ങളുമായും ചില മുസ്‌ലീം ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യങ്ങളുമായും കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയതിന് ട്രംപിനോട് നന്ദിയുണ്ടെന്നും ഷെരീഫ് പറഞ്ഞു. ട്രംപിൻ്റെ ദർശനവും ദീർഘവീക്ഷണവും പ്രശംസ അർഹിക്കുന്നുവെന്നും പരാമർശിച്ചു.

സിന്ധു നദീജല ഉടമ്പടി

ഏപ്രിൽ 22ന് പഹൽഗാമിൽ നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തിൽ 26 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ഇന്ത്യ കരാർ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിയത്. ലോകബാങ്കിൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ 1960ൽ ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും ഒപ്പിട്ട സിന്ധു നദീജല കരാർ ആറ് നദികളിലെ ജലം പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതനുസരിച്ച് കിഴക്കു ഭാഗത്തെ രവി, ബിയാസ്, സത്‍ലജ് നദികളിലെ ജലം പരമാവധി ഉപയോഗിക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അവകാശമുണ്ട്. അതുപോലെ പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്തെ നദികളായ സിന്ധു, ഝലം, ചെനാബ് എന്നിവയിലെ ജലം പാക്കിസ്ഥാനും ഉപയോഗിക്കാം എന്നതാണ് ഉടമ്പടി.

