ETV Bharat / international

ഗാസയിലെ സ്‌കൂളിൽ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം; നൂറോളം മരണം - Israel Strike On School In Gaza

Palestinians search for bodies and survivors in a site hit by an Israeli bombardment on Khan Younis, southern Gaza Strip, Saturday, July 13, 2024. ( AP )