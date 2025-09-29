യുക്രെയ്നിനെതിരെ റഷ്യന് വ്യോമാക്രമണം; നിരവധി മരണം, തകിടം മറിഞ്ഞ് കീവ്
യുക്രെയ്നില് ആക്രമണം തുടര്ന്ന് റഷ്യ. 12കാരി അടക്കം നാല് മരണം. നിരവധി വീടുകളും കെട്ടിടങ്ങളും നിലംപൊത്തി.
By ANI
Published : September 29, 2025 at 10:10 AM IST
കീവ്: യുക്രെയ്നില് റഷ്യ നടത്തിയ ആക്രമണത്തില് 12കാരി ഉള്പ്പെടെ നാല് പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇന്നലെ (സെപ്റ്റംബര് 28) യുക്രെയ്ന് ലക്ഷ്യമാക്കി റഷ്യ വിക്ഷേപിച്ച ഡ്രോണ്, മിസൈല് ആക്രമണങ്ങളില് നിരവധി പേര്ക്ക് പരിക്കേറ്റതായും റിപ്പോര്ട്ട്. ആശുപത്രികളും ഫാക്ടറികളും അടക്കം ആക്രമണത്തില് നിലംപൊത്തി.
കഴിഞ്ഞ മാസം കീവിലെ ബോംബാക്രമണത്തിന് ശേഷമുണ്ടായ വലിയ ആക്രമണമാണിതെന്നും പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു. 21 പേരാണ് അന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ന്യൂയോർക്കിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭ സമാപിക്കുകയും യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വോളോഡിമർ സെലൻസ്കി ലോക നേതാക്കളോട് സഹായം അഭ്യർഥിക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ആക്രമണം.
"റഷ്യ യുദ്ധം തുടരുമ്പോള് ആരും മൗനം പാലിക്കരുത്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആക്രമണം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില് മറ്റ് രാജ്യങ്ങള് റഷ്യയെ ഒറ്റപ്പെടുത്തണം. ഇന്ധനം അടക്കം വാങ്ങുന്നത് നിര്ത്തിവയ്ക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഡ്രോണുകളെ വെടിവച്ചിടാം: നാറ്റോ രാജ്യങ്ങളുടെ വ്യോമാതിർത്തി ലംഘിക്കുന്ന റഷ്യൻ ഡ്രോണുകളെ വെടിവച്ചിടണമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു. സെലൻസ്കി ഒരു വലിയ പോരാട്ടം നടത്തുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം യൂറോപ്പിനെ ആക്രമിക്കാൻ തന്റെ രാജ്യത്തിന് പദ്ധതിയില്ലെങ്കിലും തന്റെ രാജ്യത്തിനെതിരായ ഏത് ആക്രമണത്തിനും പ്രത്യാക്രമണം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് റഷ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സെർജി ലാവ്റോവ് ശനിയാഴ്ച (സെപ്റ്റംബര് 27) നേതാക്കളോട് പറഞ്ഞു.
ആക്രമണത്തില് 4 പേര് കൊല്ലപ്പെടുകയും 10 പേര്ക്ക് പരിക്കേല്ക്കുകയും ചെയ്തതായി കീവ് സിറ്റി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മേധാവി ടൈമൂർ ടകാചെങ്കോ പറഞ്ഞു. റഷ്യ 595 സ്ഫോടനങ്ങളാണ് നടത്തിയത്. 48 മിസൈലുകളാണ് വിക്ഷേപിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതില് 45 മിസൈലുകള് യുക്രെയ്ന് പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്തു.
കീവിന് പുറമെ സപോരിഷ്ഹിയ, ഖ്മെൽനിറ്റ്സ്കി, സുമി, മൈക്കോലൈവ്, ചെർണിഹിവ്, ഒഡെസ എന്നിവിടങ്ങളിലും ബോംബ് ആക്രമണങ്ങള് നടന്നിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ ആക്രമണത്തില് 40 പേര്ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടെന്ന് സെലന്സ്കി പറഞ്ഞു. സാധാരണക്കാരുടെ വീടുകളും കെട്ടിടങ്ങളും നിരവധി തകര്ന്നതായും യുക്രെയ്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. പരിക്കേറ്റവരില് 27 പേരില് മൂന്ന് കുട്ടികളുമുണ്ടെന്ന് സപോരിഷിയയുടെ പ്രാദേശിക തലവൻ ഇവാൻ ഫെഡോറോവ് പറഞ്ഞു.
വ്യോമപാത അടച്ച് പോളണ്ട്: യുക്രെയിനില് റഷ്യന് ആക്രമണം കടുത്തതോടെ വ്യോമപാത അടച്ച് പോളണ്ട്. മാത്രമല്ല യുദ്ധവിമാനങ്ങളും വിന്യസിച്ചു.
