ETV Bharat / international

ഹിസ്ബുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൂരെ മാറിയും ഇസ്രയേല്‍ ആക്രമണം; 18 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ലെബനീസ് റെഡ് ക്രോസ്

Palestinians react to a fire after an Israeli strike hit a tent area in the courtyard of Al Aqsa Martyrs hospital in Deir al Balah, Gaza Strip, Monday, Oct. 14, 2024. ( AP )