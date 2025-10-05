ട്രംപിൻ്റെ നിർദേശം കാറ്റിൽ പറത്തി ഇസ്രയേൽ; ഗാസയിൽ വീണ്ടും നരനായാട്ട്, 57 പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു
പുലർച്ചെ മുതൽ തുടരുന്ന ഇസ്രയേലിൻ്റെ ബോംബ് ആക്രമണത്തിൽ ഗാസ സിറ്റിയിൽ മാത്രം 40 പേർ മരിച്ചെന്ന് ഹമാസിൻ്റെ ഏജൻസി വക്താവ് മഹ്മൂദ് ബസാൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
Published : October 5, 2025 at 11:36 AM IST
ഗാസ: ആക്രമണം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ നിർദേശം വകവയ്ക്കാതെ ഗാസയിൽ വീണ്ടും ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ട് ഇസ്രയേൽ. ആക്രമണം നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്ന് ട്രംപ് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഗാസയ്ക്ക് നേരെ ഇസ്രയേൽ വീണ്ടും ആക്രമണം നടത്തിയത്. ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ ഉണ്ടായ ഇസ്രയേലിൻ്റെ ബോംബാക്രമണത്തിൽ ഗാസയിൽ 57 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഗാസ സിവിൽ ഡിഫൻസ് ഏജൻസി അറിയിച്ചു. കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ രണ്ട് മാസം മുതൽ എട്ട് വയസ് വരെ പ്രായമുള്ള ഏഴ് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും ഏജൻസി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പുലർച്ചെ മുതൽ തുടരുന്ന ഇസ്രയേലിൻ്റെ ബോംബ് ആക്രമണത്തിൽ ഗാസ സിറ്റിയിൽ മാത്രം 40 പേർ മരിച്ചെന്ന് ഹമാസിൻ്റെ ഏജൻസി വക്താവ് മഹ്മൂദ് ബസാൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. മാധ്യമ നിയന്ത്രണങ്ങളും ചില പ്രദേശങ്ങളിലേയ്ക്കുള്ള പ്രവേശന വിലക്കും ഗാസയിൽ തുടരുന്നതായി അന്തർദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നു.
ഗാസ നഗരത്തിലെ അൽ തുഫാഹ് പരിസരത്തുള്ള ഒരു വീടിന് നേരെ ഉണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ 18 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി മഹ്മൂദ് ബസാൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഗാസ സിറ്റിയുടെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ 39 പേരോളം കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഗാസ അൽ-ഷിഫ ആശുപത്രി മേധാവി മുഹമ്മദ് അബു സാൽമിയ പറഞ്ഞു.
"ഗാസയിൽ ബോംബാക്രമണം നിർത്താൻ ട്രംപ് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് മുതൽ ആക്രമണങ്ങൾ വർധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിരവധി സാധാരണക്കാരുടെ വീടുകൾക്ക് മേൽ ഇസ്രയേൽ സൈന്യം ബേംബാക്രമണം നടത്തി. കടുത്തി ഷെല്ലാക്രമണം ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു," ഗാസ നഗരത്തിലെ അൽ-റിമൽ സ്വദേശിയായ മഹ്മൂദ് അൽ ഗാസി പറഞ്ഞു. ഇസ്രയേലിനെ ഇനി ആര് തടയുമെന്നും തുടർച്ചയായ വംശഹത്യയും രക്തച്ചൊരിച്ചിലും തടയാൻ ചർച്ചകൾ വേഗത്തിൽ നടക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും മഹ്മൂദ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തെക്കൻ ഗാസയിലെ അൽ-മവാസിക്കടുത്തുള്ള ക്യാമ്പിനെ ലക്ഷ്യമിട്ടും ഇസ്രയേൽ സൈന്യം ആക്രമണം നടത്തി. ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് കുട്ടികൾ മരിച്ചതായും എട്ട് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തു. ഗാസയിലെ കുടുംബങ്ങളോട് ഒഴിഞ്ഞ് പോകാൻ ഇസ്രയേൽ സൈന്യം ആവശ്യപ്പെട്ട മാനുഷിക സഹായത്തിനായുള്ള സുരക്ഷിത മേഖലയായിരുന്നു അൽ-മവാസി.
എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി ഇസ്രയേൽ സൈന്യം അൽ-മവാസിയിൽ ആക്രമണം തുടരുന്നുണ്ടെന്ന് അന്തർദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ ആഹ്വാനത്തെ തുടർന്ന് ഗാസയിൽ സൈന്യം പ്രതിരോധ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതായി ഇസ്രയേൽ മാധ്യമങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ സൈന്യം ഇതു വരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.
പ്രാരംഭ പിൻവലിക്കൽ കരാറിന് സമ്മതമെന്ന് ഇസ്രയേൽ
ഗാസയില് നിന്നും ഇസ്രയേൽ പ്രാരംഭ പിൻവലിക്കൽ കരാറിന് സമ്മതിച്ചതായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ശനിയാഴ്ച അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇസ്രയേലിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങള് ഹമാസ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനുശേഷം വെടിനിർത്തൽ നടപ്പിലാക്കുമെന്നും ട്രംപ് അറിയിച്ചിരുന്നു. തടവുകാരുടെയും ബന്ദികളുടെയും കൈമാറ്റം നടക്കുമെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തിരുന്നു. "ശാശ്വത സമാധാനത്തിന് ഹമാസ് തയ്യാറാണ്" എന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച തന്നെ ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
ALSO READ: ഒടുവില് ഗാസയില് നിന്ന് ഇസ്രയേല് സൈന്യം പിന്മാറുന്നു? നിര്ണായക പ്രഖ്യാപനവുമായി ട്രംപ്