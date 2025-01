ETV Bharat / international

ഗാസയിലെ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തിൽ 12 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു; മരിച്ചവരിലധികവും സ്‌ത്രീകളും കുട്ടികളും - ISRAELI STRIKES KILL 12 IN GAZA

A man reacts in grief as the body of 8-year-old Adam Farajallah is brought to Al-Aqsa Martyrs Hospital following an airstrike on a house in the Bureij refugee camp, in the central Gaza Strip town of Deir al-Balah Wednesday ( AP )