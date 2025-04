ETV Bharat / international

കാനഡയില്‍ ആള്‍ക്കൂട്ടത്തിനിടയിലേക്ക് വാഹനമോടിച്ച് കയറ്റി, നിരവധി മരണം, നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരിക്ക് - CANADA STREET FESTIVAL ATTACK

Several Dead After Vehicle Drives Into Crowd At Vancouver Street Festival in Canada ( X@crownintelgroup )