ഇന്ത്യയ്‌ക്കുള്ള അധിക തീരുവ റഷ്യയ്‌ക്ക് എതിരായ നടപടി; ന്യൂഡല്‍ഹി അടുത്ത പങ്കാളിയെന്നും യുഎസ്‌ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി

ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയുടെ ഭാഗമായി ന്യൂയോര്‍ക്കിലെത്തിയ വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ്‌ ജയശങ്കറുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി യുഎസ്‌ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ.

In this image posted on Sept. 22, 2025, External Affairs Minister S. Jaishankar with U.S. Secretary of State Marco Rubio during a meeting, in New York, USA. (PTI)
ന്യൂയോർക്ക്: യുഎസിൻ്റെ വളരെ അടുത്ത പങ്കാളിയാണ് ഇന്ത്യയെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ. റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിനാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേല്‍ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അധിക തീരുവ ചുമത്തിയത്. യുക്രെയ്‌ന്‍ യുദ്ധത്തിൽ റഷ്യന്‍ പ്രസിഡൻ്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിനെതിരെ സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ ഭാഗമായാണിതെന്നും മാർക്കോ റൂബിയോ പറഞ്ഞു.

ഒരു അമേരിക്കന്‍ മാധ്യമത്തോട് സംസാരിക്കവെയാണ് മാര്‍ക്കോ റൂബിയോയുടെ പ്രതികരണം. പുടിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ട്രംപ് ആവർത്തിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആ ഭീഷണികളിൽ നിന്ന് പിന്മാറി, യുക്രെയ്‌നിനെതിരായ ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയ റഷ്യൻ നേതാവിന് ട്രംപ് എത്ര സമയം കൂടി നൽകാൻ പോകുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തോടുള്ള പ്രതികരണമായാണ് യുഎസ്‌ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

"ശരി, അദ്ദേഹം നടപടിയെടുത്തുവെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേൽ അധിക തീരുവ ചുമത്തി - അവർ ഞങ്ങളുടെ വളരെ അടുത്ത പങ്കാളിയാണ് - ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ അവരുമായി വീണ്ടും കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി. എന്നാല്‍ നടപടികള്‍ അവർ റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്" റൂബിയോ പറഞ്ഞു.

റഷ്യക്ക് മേല്‍ നേരിട്ട് നടപടിയുണ്ടായില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോള്‍, റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണയും പ്രകൃതി വാതകവും വാങ്ങുന്നതിന് ഇന്ത്യയ്ക്കും ചൈനയ്ക്കും മേലുള്ള താരിഫുകളെക്കുറിച്ച് യുഎസ് സെനറ്റർ ലിൻഡ്സെ ഗ്രഹാം അവതരിപ്പിച്ച ബില്ലിലേക്കാണ് റൂബിയോ വിരല്‍ ചൂണ്ടിയത്.

"വിഷയത്തില്‍ നേരിട്ട് ഇടപെടാന്‍ യൂറോപ്പിനോട് പ്രസിഡൻ്റ് ആഹ്വാനം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. റഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും വൻതോതിൽ പ്രകൃതിവാതകവും എണ്ണയും വാങ്ങുന്ന ചില രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. സാരാംശത്തിൽ, യുദ്ധശ്രമത്തിന് നേരിട്ട് ഇന്ധനം നൽകുന്നു. പ്രസിഡൻ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്, സുരക്ഷാ ഗ്യാരണ്ടികളിൽ ഞങ്ങൾ വളരെയധികം പുരോഗതി കൈവരിച്ചു" സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു.

ട്രംപും പുടിനും തമ്മിലുള്ള അലാസ്‌ക ഉച്ചകോടിക്ക് തൊട്ടുപിന്നാലെ യൂറോപ്യൻ നേതാക്കൾ വാഷിങ്‌ടണിൽ എത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. "ഈ സംഘർഷം അവസാനിച്ചതിനുശേഷം യുക്രെയ്‌നിൻ്റെ ഭാവിയിലേക്കുള്ള സുരക്ഷാ ഗ്യാരണ്ടികളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു. അതിനുള്ള രൂപരേഖകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതില്‍ ഞങ്ങൾ വളരെയധികം പുരോഗതി കൈവരിച്ചു. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് അത് അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരിക്കും" -റൂബിയോ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

അതേസമയം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയുടെ ഭാഗമായി ന്യൂയോര്‍ക്കിലെത്തിയ വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ്‌ ജയശങ്കറുമായി റൂബിയോ കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയിരുന്നു. ഇക്കാര്യം ജയശങ്കർ ഒരു എക്‌സ് പോസ്റ്റില്‍ സ്ഥീകരിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

