ETV Bharat / international

ഫ്രാന്‍സിന്‍റെ ഭാവി നാളെയറിയാം; രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു - France parliamentary election

A woman casts her ballot in the second round of the legislative elections, Sunday, July 7, 2024 in Strasbourg, eastern France. ( AP Photo )